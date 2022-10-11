Вкусный рис в мультиварке: пропорции и пошаговые рецепты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать программу. К тому же не придется постоянно отслеживать процесс, а зерна не склеятся и не подгорят. Как сварить рис, чтобы он стал рассыпчатым или, наоборот, вязким, пропорции воды для разных сортов крупы, сколько времени на это потребуется – в материале РИА Новости.

Рис в мультиварке

Рис или сарацинское зерно, как называли крупу в древности, очень капризный злак. Он требует соблюдения правил приготовления и внимательного отношения в процессе термической обработки. Часто зёрна оказываются недоваренными и твёрдыми, или, наоборот, развариваются и склеиваются. Но с помощью мультиварки создать рассыпчатое, вкусное и полезное блюдо гораздо удобнее, чем в духовке, кастрюле, казане или на сковороде.

Пропорции

При готовке важно соблюдать следующие пропорции крупы и фильтрованной воды:

— пропаренный рис — 1:2 л;

пропаренный рис — 1:2 л; — дикий — 1:3,5 л;

дикий — 1:3,5 л; — коричневый — 1:2,5–3 л;

коричневый — 1:2,5–3 л; — круглозерный — 1:2,5–3 л;

круглозерный — 1:2,5–3 л; — длиннозерный — 1:1,5–2 л;

длиннозерный — 1:1,5–2 л; — среднезерный — 1:2–2,5 л.

Отмерять воду и крупу рекомендуется специальным мерным стаканом или мультистаканом. В расчете на сухой рисовый продукт стандартная порция жидкости составляет 65 мл. В процессе приготовления конечный объем крупы вдвое увеличится. Поэтому важно рассчитывать количество компонентов и объем чаши.

Сколько времени варить и на каком режиме

Как правило, в инструкции к мультиварке есть описание, как сварить рис . Однако есть и стандартные правила: выложить крупу в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и специи по вкусу, закрыть крышку и выбрать режим работы “Крупы”, “Рис”, “Плов”, “Гречка”, “Приготовление на пару”.

В среднем продолжительность готовки занимает:

— круглозёрный – 25-35 минут;

круглозёрный – 25-35 минут; — длиннозёрный – 30-40 минут;

длиннозёрный – 30-40 минут; — среднезёрный – 20-30 минут;

среднезёрный – 20-30 минут; — коричневый – 25 минут;

коричневый – 25 минут; — белый – 15-20 минут;

белый – 15-20 минут; — пропаренный – 20-25 минут;

пропаренный – 20-25 минут; — дикий – 40-50 минут.

Как приготовить рис в мультиварке пошагово с фото

Сначала нужно выбрать сорт крупы. Круглозерный получается немного клейким, но сочным, длиннозерный – всегда рассыпчатый, но чуть суховатый, а нешлифованный и дикий сорта требуют длительной термообработки.

Отваривание злака в мультиварке включает несколько этапов:

1 Промыть крупу в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной и только потом закладывать в чашу. Но крупу для каши, паэльи, суши и роллов не моют, иначе рис не получится вязким. 2 Залить воду, соотношение жидкости и риса 2:1. Опускать зерна кулинары советуют исключительно в кипяток, иначе они слипнутся, а сам злак получится суховатым. 3 Плотно закрыть крышку мультиварки и выставить одну из программ – "Варка" или "Рис", "Приготовление на пару". 4 При отваривании риса в мультиварке можно положить в чашу немного масла сливочного или растительного, что положительно скажется на вкусе и качестве готового продукта.

Вкусные рецепты риса в мультиварке

Плов, ризотто, молочная каша, паэлья, рассыпчатый рис на гарнир или запеканка – в мультиварке можно готовить любой сорт риса по самым разнообразным рецептам. Крупа сочетается с различными ингредиентами, гармонирует с овощами: капустой, морковью, тыквой, кабачками, горохом, а также с морепродуктами, грибами. Кстати, в одном блюде можно смешивать сразу несколько сортов риса.

Рис с фаршем Кухня Русская Время готовки 50 мин. Ингредиенты 400 г рис 500-600 г фарш 1 шт. лук 1 шт. помидор 1 шт. морковь 800 по вкусу вода по вкусу соль, специи по вкусу растительное масло по вкусу Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 87,3 ккал Белки 1,8 г Жиры 0,6 г Углеводы 13,4 г Приготовление 1 Очистить овощи, нарезать кубиками и загрузить в чашу мультиварки, обжарить их в режиме "выпечка" в течение 20 минут. 2 Затем добавить к луку, моркови и помидору мясной фарш и тщательно перемешать. Готовить в том же режиме еще минут 20-30. 3 Периодически следует перемешивать фарш силиконовой лопаткой, чтобы разбивать кусочки мяса. 4 После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать. 5 После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать. 6 Готовить блюдо в режиме "Плов" до звукового сигнала.

Рис с курицей Ингредиенты 400 г филе куриное 400 г рис 1 шт. лук репчатый 50 г масло растительное 1 шт. пучок укропа 10 г зира по вкусу соль Приготовление 1 Промыть куриное филе и нарезать мелкими кусочками, посыпать птицу приправой и оставить на полчаса мариноваться. 2 В мультиварке разогреть подсолнечное масло и выложить замаринованную курицу, установить режим "Жарка" и приготовить кусочки птицы. 3 Очистить луковицу и мелко нарезать лук, добавить его к филе в конце обжарки. 4 Укроп промыть, измельчить и добавить в чашу к курице, все перемешать и посолить. 5 Промытый под холодной водой рис выложить в мультиварку к мясу с зеленью, залить подсоленной теплой водой и сверху насыпать зиру. 6 Закрыть крышку прибора, выставить режим "Плов" и довести блюдо до готовности. © Фото : Freepik/jcomp Рис с курицей и овощами © Фото : Freepik/jcomp

Рисовая каша Ингредиенты 200 г рис круглозерный 400 мл вода 300 мл кипяток 10 г сахар 5 г соль 40 г сливочное масло по вкусу горсть изюма по вкусу орехи Приготовление 1 Рис тщательно промыть и всыпать в чашу мультиварки. Добавить сахар, соль, сливочное масло и воду. 2 Закрыть крышку мультиварки и установить программу "Каша", приготовление займет 30 минут. 3 Изюм нужно промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут, а потом откинуть на дуршлаг и высушить на бумажном полотенце. 4 Орехи следует немного подсушить на сковороде и измельчить. 5 Готовую кашу разложить по тарелкам, сверху посыпать изюмом и орехами. © Фото : Freepik/azerbaijan_stockers Рисовая каша © Фото : Freepik/azerbaijan_stockers

Рис с овощами Рецептом риса с сезонными овощами поделилась фудблогер и кулинар Екатерина Рублева. Использовать можно не только свежие, но и замороженные овощи, например, морковь, стручковую фасоль, горошек. Ингредиенты 160 г рис 200 мл вода 1 шт. морковь небольшая 1 шт. молодой кабачок по вкусу баклажан по вкусу соль Приготовление 1 Овощи вымыть, очистить и нарезать средними кубиками. Затем пассировать их на сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно пять минут. Помешивать постоянно, чтобы не пригорело. 2 Засыпать рис и овощи в чашу мультиварки, залить водой, слегка перемешать силиконовой ложкой или лопаткой (не деревянной, не железной, чтобы не повредить верхний слой чаши). 3 Посолить и закрыть мультиварку крышкой, установить режим "Крупы" и время 12 минут 4 “Получается проваренный рассыпчатый рис, овощи при этом будут разваренные, но готовые, в форме кубиков. Морковь, конечно же, дает цвет. Получается отличный гарнир к мясным блюдам", – говорит Екатерина Рублева. © Depositphotos / lenyvavsha Рис с красной фасолью и овощами © Depositphotos / lenyvavsha

Рис для суши Для приготовления суши и роллов лучше всего подходит именно круглозерный сорт риса. Ингредиенты 400 г рис круглозерный 500 мл вода 50 мл рисовый уксус 1 ст. л. сок лимона 2 г соевый соус 10 г сахар 5 г соль Приготовление 1 Тщательно промыть крупу, переложить ее в чашу и залить водой, солить не нужно. 2 Выставить в мультиварке режим "рис" или "крупа" и готовить до завершения программы. 3 Отдельно нужно сделать заправку: вскипятить в кастрюле рисовый уксус с лимонным соком, соевым соусом, солью и сахаром. 4 Готовую крупу полить заправкой и хорошо перемешать, дать рису остыть и можно использовать его для приготовления суши и роллов. CC0 / Free-Photos / Приготовление роллов CC0 / Free-Photos /

Мясные ежики с рисом В мультиварке получаются отличные мясные "ежики" из фарша, которые с удовольствием едят и дети, и взрослые. Лучше брать именно длиннозерный рис. Шарики хорошо обрабатываются паром со всех сторон и получаются сочными. Кухня Русская Время готовки 50 мин. Ингредиенты 500 г куриный фарш 100 г рис длиннозерный 400 мл вода 1 шт. лук репчатый 2 шт. зубчики чеснока 30 мл кунжутное масло 3 шт. лавровый лист по вкусу соль по вкусу пряности Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 145 ккал Белки 12,9 г Жиры 5,7 г Углеводы 10,8 г Приготовление 1 Тщательно промыть крупу и залить в миске водой, оставить набухать на полчаса, а затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. 2 Лук и чеснок очистить от шелухи, помыть, обсушить на бумажном полотенце и лук мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс. 3 Выложить в миску фарш, добавить к нему лук и чеснок, воду и кунжутное масло, посолить и положить специи по вкусу. Тщательно вымесить и добавить крупу, перемешать массу до однородности. 4 Влить в чашу мультиварки два стакана воды, посолить и положить лавровый лист, черный перец горошком, установить сверху решетку для приготовления блюд на пару. 5 Сформировать из фарша с рисом плотные тефтели среднего размера, выложить шарики на решетку и установить режим "Приготовление на пару" или аналогичный, при котором осуществляется активное кипение на протяжении 40 минут. 6 Готовить "ежиков" до звукового сигнала, подавать в горячем виде с картофельным пюре или овощным салатом.

Рис с кабачками Ингредиенты 200 г рис 1 шт. кабачок большой 2-3 шт. помидоры 1 шт. лук репчатый 2 шт. зубчики чеснока 200 г бульон овощной 1 шт. пучок шпината 10 г растительное масло по вкусу соль по вкусу смесь перцев Приготовление 1 Чеснок и лук очистить от шелухи и измельчить (чеснок лучше пропустить через пресс). 2 Подготовленные овощи сложить в чашу мультиварки, добавить растительное масло, установить программу "Жарка" и таймер на 10 минут. 3 С кабачка счистить кожицу, разрезать овощ вдоль пополам и ложкой выбрать семена, а затем нарезать крупными кусочками. 4 Помидоры вымыть, снять кожицу и крупно порезать мякоть. К готовым луку и чесноку выложить подготовленный кабачок и томаты. 5 Тщательно промыть крупу и высыпать ее к овощам. Лучше всего для этого рецепта брать длиннозерный и пропаренный рис, он не разваривается и не слипается. 6 Залить содержимое чаши прибора горячим овощным бульоном, посолить и поперчить. Установить режим "Тушение" и таймер на 40 минут. 7 За пять минут до готовности в чашу нужно положить крупно рубленный шпинат или другие свежие пряные травы – кинзу, петрушку.

Рис с морковью и луком Ингредиенты 400 г рис длиннозерный 0,8 л вода 1 шт. морковь большая 1 шт. луковица 50 г масло сливочное 50 г масло растительное по вкусу соль по вкусу специи Приготовление 1 Крупу высыпать в большую емкость и тщательно промыть холодной водой. 2 Овощи очистить, лук нашинковать небольшими кубиками, а морковь натереть на крупной терке. 3 Обжарить овощи на растительном масле до золотистого оттенка на сковороде, а потом переложить в чашу прибора. 4 Добавить к овощам промытый рис, соль и специи и все перемешать. 5 Закрыть крышку мультиварки и выставить режим "Рис" или аналогичный. По окончании приготовления нужно добавить сливочное масло.

Калорийность риса из мультиварки

Рис, сваренный в мультиварке, сохраняет все питательные вещества, ведь приготовление злака идёт путём медленного выпаривания жидкости, полезные микроэлементы остаются в приготовленном блюде. Этот низкокалорийный и легкоусвояемый организмом злак полезен взрослым и детям.

Калорийность продукта — около 131 ккал на 100 граммов.

Пищевая ценность:

белки — 4,1 г;

жиры — 0,7 г;

углеводы — 29,1 г;