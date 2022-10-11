Вкусный рис в мультиварке: пропорции и пошаговые рецепты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать программу. К тому же не придется постоянно отслеживать процесс, а зерна не склеятся и не подгорят. Как сварить рис, чтобы он стал рассыпчатым или, наоборот, вязким, пропорции воды для разных сортов крупы, сколько времени на это потребуется – в материале РИА Новости.
Рис в мультиварке
Рис или сарацинское зерно, как называли крупу в древности, очень капризный злак. Он требует соблюдения правил приготовления и внимательного отношения в процессе термической обработки. Часто зёрна оказываются недоваренными и твёрдыми, или, наоборот, развариваются и склеиваются. Но с помощью мультиварки создать рассыпчатое, вкусное и полезное блюдо гораздо удобнее, чем в духовке, кастрюле, казане или на сковороде.
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Пропорции
При готовке важно соблюдать следующие пропорции крупы и фильтрованной воды:
- —пропаренный рис — 1:2 л;
- —дикий — 1:3,5 л;
- —коричневый — 1:2,5–3 л;
- —круглозерный — 1:2,5–3 л;
- —длиннозерный — 1:1,5–2 л;
- —среднезерный — 1:2–2,5 л.
Отмерять воду и крупу рекомендуется специальным мерным стаканом или мультистаканом. В расчете на сухой рисовый продукт стандартная порция жидкости составляет 65 мл. В процессе приготовления конечный объем крупы вдвое увеличится. Поэтому важно рассчитывать количество компонентов и объем чаши.
Сколько времени варить и на каком режиме
Как правило, в инструкции к мультиварке есть описание, как сварить рис. Однако есть и стандартные правила: выложить крупу в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и специи по вкусу, закрыть крышку и выбрать режим работы “Крупы”, “Рис”, “Плов”, “Гречка”, “Приготовление на пару”.
В среднем продолжительность готовки занимает:
- —круглозёрный – 25-35 минут;
- —длиннозёрный – 30-40 минут;
- —среднезёрный – 20-30 минут;
- —коричневый – 25 минут;
- —белый – 15-20 минут;
- —пропаренный – 20-25 минут;
- —дикий – 40-50 минут.
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Как приготовить рис в мультиварке пошагово с фото
Сначала нужно выбрать сорт крупы. Круглозерный получается немного клейким, но сочным, длиннозерный – всегда рассыпчатый, но чуть суховатый, а нешлифованный и дикий сорта требуют длительной термообработки.
Отваривание злака в мультиварке включает несколько этапов:
- 1Промыть крупу в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной и только потом закладывать в чашу. Но крупу для каши, паэльи, суши и роллов не моют, иначе рис не получится вязким.
- 2Залить воду, соотношение жидкости и риса 2:1. Опускать зерна кулинары советуют исключительно в кипяток, иначе они слипнутся, а сам злак получится суховатым.
- 3Плотно закрыть крышку мультиварки и выставить одну из программ – "Варка" или "Рис", "Приготовление на пару".
- 4При отваривании риса в мультиварке можно положить в чашу немного масла сливочного или растительного, что положительно скажется на вкусе и качестве готового продукта.
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Вкусные рецепты риса в мультиварке
Плов, ризотто, молочная каша, паэлья, рассыпчатый рис на гарнир или запеканка – в мультиварке можно готовить любой сорт риса по самым разнообразным рецептам. Крупа сочетается с различными ингредиентами, гармонирует с овощами: капустой, морковью, тыквой, кабачками, горохом, а также с морепродуктами, грибами. Кстати, в одном блюде можно смешивать сразу несколько сортов риса.
Рис с фаршем
Кухня
Русская
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
400 г
рис
500-600 г
фарш
1 шт.
лук
1 шт.
помидор
1 шт.
морковь
800 по вкусу
вода
по вкусу
соль, специи
по вкусу
растительное масло по вкусу
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
87,3 ккал
Белки
1,8 г
Жиры
0,6 г
Углеводы
13,4 г
Приготовление
1
Очистить овощи, нарезать кубиками и загрузить в чашу мультиварки, обжарить их в режиме "выпечка" в течение 20 минут.
2
Затем добавить к луку, моркови и помидору мясной фарш и тщательно перемешать. Готовить в том же режиме еще минут 20-30.
3
Периодически следует перемешивать фарш силиконовой лопаткой, чтобы разбивать кусочки мяса.
4
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
5
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
6
Готовить блюдо в режиме "Плов" до звукового сигнала.
Рис с курицей
Ингредиенты
400 г
филе куриное
400 г
рис
1 шт.
лук репчатый
50 г
масло растительное
1 шт.
пучок укропа
10 г
зира
по вкусу
соль
Приготовление
1
Промыть куриное филе и нарезать мелкими кусочками, посыпать птицу приправой и оставить на полчаса мариноваться.
2
В мультиварке разогреть подсолнечное масло и выложить замаринованную курицу, установить режим "Жарка" и приготовить кусочки птицы.
3
Очистить луковицу и мелко нарезать лук, добавить его к филе в конце обжарки.
4
Укроп промыть, измельчить и добавить в чашу к курице, все перемешать и посолить.
5
Промытый под холодной водой рис выложить в мультиварку к мясу с зеленью, залить подсоленной теплой водой и сверху насыпать зиру.
6
Закрыть крышку прибора, выставить режим "Плов" и довести блюдо до готовности.
Рисовая каша
Ингредиенты
200 г
рис круглозерный
400 мл
вода
300 мл
кипяток
10 г
сахар
5 г
соль
40 г
сливочное масло
по вкусу
горсть изюма
по вкусу
орехи
Приготовление
1
Рис тщательно промыть и всыпать в чашу мультиварки. Добавить сахар, соль, сливочное масло и воду.
2
Закрыть крышку мультиварки и установить программу "Каша", приготовление займет 30 минут.
3
Изюм нужно промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут, а потом откинуть на дуршлаг и высушить на бумажном полотенце.
4
Орехи следует немного подсушить на сковороде и измельчить.
5
Готовую кашу разложить по тарелкам, сверху посыпать изюмом и орехами.
Рис с овощами
Рецептом риса с сезонными овощами поделилась фудблогер и кулинар Екатерина Рублева. Использовать можно не только свежие, но и замороженные овощи, например, морковь, стручковую фасоль, горошек.
Ингредиенты
160 г
рис
200 мл
вода
1 шт.
морковь небольшая
1 шт.
молодой кабачок
по вкусу
баклажан
по вкусу
соль
Приготовление
1
Овощи вымыть, очистить и нарезать средними кубиками. Затем пассировать их на сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно пять минут. Помешивать постоянно, чтобы не пригорело.
2
Засыпать рис и овощи в чашу мультиварки, залить водой, слегка перемешать силиконовой ложкой или лопаткой (не деревянной, не железной, чтобы не повредить верхний слой чаши).
3
Посолить и закрыть мультиварку крышкой, установить режим "Крупы" и время 12 минут
4
“Получается проваренный рассыпчатый рис, овощи при этом будут разваренные, но готовые, в форме кубиков. Морковь, конечно же, дает цвет. Получается отличный гарнир к мясным блюдам", – говорит Екатерина Рублева.
© Depositphotos / lenyvavshaРис с красной фасолью и овощами
© Depositphotos / lenyvavsha
Рис для суши
Для приготовления суши и роллов лучше всего подходит именно круглозерный сорт риса.
Ингредиенты
400 г
рис круглозерный
500 мл
вода
50 мл
рисовый уксус
1 ст. л.
сок лимона
2 г
соевый соус
10 г
сахар
5 г
соль
Приготовление
1
Тщательно промыть крупу, переложить ее в чашу и залить водой, солить не нужно.
2
Выставить в мультиварке режим "рис" или "крупа" и готовить до завершения программы.
3
Отдельно нужно сделать заправку: вскипятить в кастрюле рисовый уксус с лимонным соком, соевым соусом, солью и сахаром.
4
Готовую крупу полить заправкой и хорошо перемешать, дать рису остыть и можно использовать его для приготовления суши и роллов.
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Мясные ежики с рисом
В мультиварке получаются отличные мясные "ежики" из фарша, которые с удовольствием едят и дети, и взрослые. Лучше брать именно длиннозерный рис. Шарики хорошо обрабатываются паром со всех сторон и получаются сочными.
Кухня
Русская
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
500 г
куриный фарш
100 г
рис длиннозерный
400 мл
вода
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
зубчики чеснока
30 мл
кунжутное масло
3 шт.
лавровый лист
по вкусу
соль
по вкусу
пряности
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
145 ккал
Белки
12,9 г
Жиры
5,7 г
Углеводы
10,8 г
Приготовление
1
Тщательно промыть крупу и залить в миске водой, оставить набухать на полчаса, а затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
2
Лук и чеснок очистить от шелухи, помыть, обсушить на бумажном полотенце и лук мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.
3
Выложить в миску фарш, добавить к нему лук и чеснок, воду и кунжутное масло, посолить и положить специи по вкусу. Тщательно вымесить и добавить крупу, перемешать массу до однородности.
4
Влить в чашу мультиварки два стакана воды, посолить и положить лавровый лист, черный перец горошком, установить сверху решетку для приготовления блюд на пару.
5
Сформировать из фарша с рисом плотные тефтели среднего размера, выложить шарики на решетку и установить режим "Приготовление на пару" или аналогичный, при котором осуществляется активное кипение на протяжении 40 минут.
6
Готовить "ежиков" до звукового сигнала, подавать в горячем виде с картофельным пюре или овощным салатом.
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Рис с кабачками
Ингредиенты
200 г
рис
1 шт.
кабачок большой
2-3 шт.
помидоры
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
зубчики чеснока
200 г
бульон овощной
1 шт.
пучок шпината
10 г
растительное масло
по вкусу
соль
по вкусу
смесь перцев
Приготовление
1
Чеснок и лук очистить от шелухи и измельчить (чеснок лучше пропустить через пресс).
2
Подготовленные овощи сложить в чашу мультиварки, добавить растительное масло, установить программу "Жарка" и таймер на 10 минут.
3
С кабачка счистить кожицу, разрезать овощ вдоль пополам и ложкой выбрать семена, а затем нарезать крупными кусочками.
4
Помидоры вымыть, снять кожицу и крупно порезать мякоть. К готовым луку и чесноку выложить подготовленный кабачок и томаты.
5
Тщательно промыть крупу и высыпать ее к овощам. Лучше всего для этого рецепта брать длиннозерный и пропаренный рис, он не разваривается и не слипается.
6
Залить содержимое чаши прибора горячим овощным бульоном, посолить и поперчить. Установить режим "Тушение" и таймер на 40 минут.
7
За пять минут до готовности в чашу нужно положить крупно рубленный шпинат или другие свежие пряные травы – кинзу, петрушку.
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Рис с морковью и луком
Ингредиенты
400 г
рис длиннозерный
0,8 л
вода
1 шт.
морковь большая
1 шт.
луковица
50 г
масло сливочное
50 г
масло растительное
по вкусу
соль
по вкусу
специи
Приготовление
1
Крупу высыпать в большую емкость и тщательно промыть холодной водой.
2
Овощи очистить, лук нашинковать небольшими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
3
Обжарить овощи на растительном масле до золотистого оттенка на сковороде, а потом переложить в чашу прибора.
4
Добавить к овощам промытый рис, соль и специи и все перемешать.
5
Закрыть крышку мультиварки и выставить режим "Рис" или аналогичный. По окончании приготовления нужно добавить сливочное масло.
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Калорийность риса из мультиварки
Рис, сваренный в мультиварке, сохраняет все питательные вещества, ведь приготовление злака идёт путём медленного выпаривания жидкости, полезные микроэлементы остаются в приготовленном блюде. Этот низкокалорийный и легкоусвояемый организмом злак полезен взрослым и детям.
Калорийность продукта — около 131 ккал на 100 граммов.
Пищевая ценность:
белки — 4,1 г;
жиры — 0,7 г;
углеводы — 29,1 г;
В составе риса присутствуют витамины группы В (В1, В2, В3 и В6), которые благотворно влияют на нервную систему. Витамины РР, Е, каротин, микро- и макроэлементы — йод, калий, кальций, фосфор, железо, цинк, марганец, медь, селен. Крупа полезна для сердечно-сосудистой системы, работы кишечника и органов пищеварения (помогает выводить из организма токсины, шлаки, соли). Рис также содержит важные аминокислоты и антиоксиданты, которые поддерживают молодость организма. При этом в нем нет глютена, способного вызывать аллергические реакции.
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