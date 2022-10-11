Вкусный рис в мультиварке: пропорции и пошаговые рецепты

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Рис в мультиварке: пошаговый рецепт с фото, пропорции и как приготовить вкусно
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Рис с фаршем
Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать... РИА Новости, 11.10.2022
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5
5
PT50M
Русская
87,3
1,8
0,6
13,4
рис , 400 г
фарш, 500-600 г
лук, 1 шт.
помидор, 1 шт.
морковь , 1 шт.
вода , 800 по вкусу
соль, специи
растительное масло по вкусу
Очистить овощи, нарезать кубиками и загрузить в чашу мультиварки, обжарить их в режиме "выпечка" в течение 20 минут.
Шаг 1
Затем добавить к луку, моркови и помидору мясной фарш и тщательно перемешать. Готовить в том же режиме еще минут 20-30.
Шаг 2
Периодически следует перемешивать фарш силиконовой лопаткой, чтобы разбивать кусочки мяса.
Шаг 3
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
Шаг 4
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
Шаг 5
Готовить блюдо в режиме "Плов" до звукового сигнала.
Шаг 6
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рис с курицей
Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать... РИА Новости, 11.10.2022
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5
5
филе куриное, 400 г
рис , 400 г
лук репчатый, 1 шт.
масло растительное, 50 г
пучок укропа , 1 шт.
зира, 10 г
соль
Промыть куриное филе и нарезать мелкими кусочками, посыпать птицу приправой и оставить на полчаса мариноваться.
Шаг 1
В мультиварке разогреть подсолнечное масло и выложить замаринованную курицу, установить режим "Жарка" и приготовить кусочки птицы.
Шаг 2
Очистить луковицу и мелко нарезать лук, добавить его к филе в конце обжарки.
Шаг 3
Укроп промыть, измельчить и добавить в чашу к курице, все перемешать и посолить.
Шаг 4
Промытый под холодной водой рис выложить в мультиварку к мясу с зеленью, залить подсоленной теплой водой и сверху насыпать зиру.
Шаг 5
Закрыть крышку прибора, выставить режим "Плов" и довести блюдо до готовности.
Шаг 6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823008036_530:285:3072:1715_1920x0_80_0_0_ff338951b274577ea67fdb6204cde6c1.jpg
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рисовая каша
Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать... РИА Новости, 11.10.2022
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5
5
рис круглозерный, 200 г
вода, 400 мл
кипяток, 300 мл
сахар, 10 г
соль, 5 г
сливочное масло, 40 г
горсть изюма
орехи
Рис тщательно промыть и всыпать в чашу мультиварки. Добавить сахар, соль, сливочное масло и воду.
Шаг 1
Закрыть крышку мультиварки и установить программу "Каша", приготовление займет 30 минут.
Шаг 2
Изюм нужно промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут, а потом откинуть на дуршлаг и высушить на бумажном полотенце.
Шаг 3
Орехи следует немного подсушить на сковороде и измельчить.
Шаг 4
Готовую кашу разложить по тарелкам, сверху посыпать изюмом и орехами.
Шаг 5
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823008933_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_3c534201d1ad3f002affbc49b7e054d0.jpg
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рис с овощами
Рецептом риса с сезонными овощами поделилась фудблогер и кулинар Екатерина Рублева. Использовать можно не только свежие, но и замороженные овощи, например, морковь, стручковую фасоль, горошек.
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5
5
рис, 160 г
вода, 200 мл
морковь небольшая , 1 шт.
молодой кабачок, 1 шт.
баклажан
соль
Овощи вымыть, очистить и нарезать средними кубиками. Затем пассировать их на сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно пять минут. Помешивать постоянно, чтобы не пригорело.
Шаг 1
Засыпать рис и овощи в чашу мультиварки, залить водой, слегка перемешать силиконовой ложкой или лопаткой (не деревянной, не железной, чтобы не повредить верхний слой чаши).
Шаг 2
Посолить и закрыть мультиварку крышкой, установить режим "Крупы" и время 12 минут
Шаг 3
“Получается проваренный рассыпчатый рис, овощи при этом будут разваренные, но готовые, в форме кубиков. Морковь, конечно же, дает цвет. Получается отличный гарнир к мясным блюдам", – говорит Екатерина Рублева.
Шаг 4
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4305af161f296a649cf367dcf6d90eb1.jpg
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рис для суши
Для приготовления суши и роллов лучше всего подходит именно круглозерный сорт риса.
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рис круглозерный, 400 г
вода, 500 мл
рисовый уксус , 50 мл
сок лимона, 1 ст. л.
соевый соус, 2 г
сахар , 10 г
соль, 5 г
Тщательно промыть крупу, переложить ее в чашу и залить водой, солить не нужно.
Шаг 1
Выставить в мультиварке режим "рис" или "крупа" и готовить до завершения программы.
Шаг 2
Отдельно нужно сделать заправку: вскипятить в кастрюле рисовый уксус с лимонным соком, соевым соусом, солью и сахаром.
Шаг 3
Готовую крупу полить заправкой и хорошо перемешать, дать рису остыть и можно использовать его для приготовления суши и роллов.
Шаг 4
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/99/1532969962_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_de48af32b197247e6b0f7b9df06026ff.jpg
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Мясные ежики с рисом
В мультиварке получаются отличные мясные "ежики" из фарша, которые с удовольствием едят и дети, и взрослые. Лучше брать именно длиннозерный рис. Шарики хорошо обрабатываются паром со всех сторон и получаются сочными.
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5
5
PT50M
Русская
145
12,9
5,7
10,8
куриный фарш , 500 г
рис длиннозерный , 100 г
вода, 400 мл
лук репчатый, 1 шт.
зубчики чеснока, 2 шт.
кунжутное масло , 30 мл
лавровый лист, 3 шт.
соль
пряности
Тщательно промыть крупу и залить в миске водой, оставить набухать на полчаса, а затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
Шаг 1
Лук и чеснок очистить от шелухи, помыть, обсушить на бумажном полотенце и лук мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.
Шаг 2
Выложить в миску фарш, добавить к нему лук и чеснок, воду и кунжутное масло, посолить и положить специи по вкусу. Тщательно вымесить и добавить крупу, перемешать массу до однородности.
Шаг 3
Влить в чашу мультиварки два стакана воды, посолить и положить лавровый лист, черный перец горошком, установить сверху решетку для приготовления блюд на пару.
Шаг 4
Сформировать из фарша с рисом плотные тефтели среднего размера, выложить шарики на решетку и установить режим "Приготовление на пару" или аналогичный, при котором осуществляется активное кипение на протяжении 40 минут.
Шаг 5
Готовить "ежиков" до звукового сигнала, подавать в горячем виде с картофельным пюре или овощным салатом.
Шаг 6
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рис с кабачками
Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать... РИА Новости, 11.10.2022
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5
рис, 200 г
кабачок большой, 1 шт.
помидоры, 2-3 шт.
лук репчатый, 1 шт.
зубчики чеснока , 2 шт.
бульон овощной, 200 г
пучок шпината , 1 шт.
растительное масло, 10 г
соль
смесь перцев
Чеснок и лук очистить от шелухи и измельчить (чеснок лучше пропустить через пресс).
Шаг 1
Подготовленные овощи сложить в чашу мультиварки, добавить растительное масло, установить программу "Жарка" и таймер на 10 минут.
Шаг 2
С кабачка счистить кожицу, разрезать овощ вдоль пополам и ложкой выбрать семена, а затем нарезать крупными кусочками.
Шаг 3
Помидоры вымыть, снять кожицу и крупно порезать мякоть. К готовым луку и чесноку выложить подготовленный кабачок и томаты.
Шаг 4
Тщательно промыть крупу и высыпать ее к овощам. Лучше всего для этого рецепта брать длиннозерный и пропаренный рис, он не разваривается и не слипается.
Шаг 5
Залить содержимое чаши прибора горячим овощным бульоном, посолить и поперчить. Установить режим "Тушение" и таймер на 40 минут.
Шаг 6
За пять минут до готовности в чашу нужно положить крупно рубленный шпинат или другие свежие пряные травы – кинзу, петрушку.
Шаг 7
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
Рис с морковью и луком
Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать... РИА Новости, 11.10.2022
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5
5
рис длиннозерный, 400 г
вода , 0,8 л
морковь большая , 1 шт.
луковица, 1 шт.
масло сливочное, 50 г
масло растительное, 50 г
соль
специи
Крупу высыпать в большую емкость и тщательно промыть холодной водой.
Шаг 1
Овощи очистить, лук нашинковать небольшими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
Шаг 2
Обжарить овощи на растительном масле до золотистого оттенка на сковороде, а потом переложить в чашу прибора.
Шаг 3
Добавить к овощам промытый рис, соль и специи и все перемешать.
Шаг 4
Закрыть крышку мультиварки и выставить режим "Рис" или аналогичный. По окончании приготовления нужно добавить сливочное масло.
Шаг 5
простые рецепты, еда, продукты, питание, кулинария
13:38 11.10.2022
 

Вкусный рис в мультиварке: пропорции и пошаговые рецепты

© Фото : Freepik/KamranAydinovРис для мультиварки
Рис для мультиварки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приготовить рассыпчатую рисовую крупу в мультиварке под силу даже неопытному повару, нужно только положить в чашу ингредиенты согласно рецепту и выбрать программу. К тому же не придется постоянно отслеживать процесс, а зерна не склеятся и не подгорят. Как сварить рис, чтобы он стал рассыпчатым или, наоборот, вязким, пропорции воды для разных сортов крупы, сколько времени на это потребуется – в материале РИА Новости.

Рис в мультиварке

Рис или сарацинское зерно, как называли крупу в древности, очень капризный злак. Он требует соблюдения правил приготовления и внимательного отношения в процессе термической обработки. Часто зёрна оказываются недоваренными и твёрдыми, или, наоборот, развариваются и склеиваются. Но с помощью мультиварки создать рассыпчатое, вкусное и полезное блюдо гораздо удобнее, чем в духовке, кастрюле, казане или на сковороде.
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Пропорции

При готовке важно соблюдать следующие пропорции крупы и фильтрованной воды:
  • пропаренный рис — 1:2 л;
  • дикий — 1:3,5 л;
  • коричневый — 1:2,5–3 л;
  • круглозерный — 1:2,5–3 л;
  • длиннозерный — 1:1,5–2 л;
  • среднезерный — 1:2–2,5 л.
Отмерять воду и крупу рекомендуется специальным мерным стаканом или мультистаканом. В расчете на сухой рисовый продукт стандартная порция жидкости составляет 65 мл. В процессе приготовления конечный объем крупы вдвое увеличится. Поэтому важно рассчитывать количество компонентов и объем чаши.
© Fotolia / mamamiaplРис
Рис - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / mamamiapl
Рис

Сколько времени варить и на каком режиме

Как правило, в инструкции к мультиварке есть описание, как сварить рис. Однако есть и стандартные правила: выложить крупу в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и специи по вкусу, закрыть крышку и выбрать режим работы “Крупы”, “Рис”, “Плов”, “Гречка”, “Приготовление на пару”.
В среднем продолжительность готовки занимает:
  • круглозёрный – 25-35 минут;
  • длиннозёрный – 30-40 минут;
  • среднезёрный – 20-30 минут;
  • коричневый – 25 минут;
  • белый – 15-20 минут;
  • пропаренный – 20-25 минут;
  • дикий – 40-50 минут.
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Как приготовить рис в мультиварке пошагово с фото

Сначала нужно выбрать сорт крупы. Круглозерный получается немного клейким, но сочным, длиннозерный – всегда рассыпчатый, но чуть суховатый, а нешлифованный и дикий сорта требуют длительной термообработки.
Отваривание злака в мультиварке включает несколько этапов:
  1. 1
    Промыть крупу в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной и только потом закладывать в чашу. Но крупу для каши, паэльи, суши и роллов не моют, иначе рис не получится вязким.
  2. 2
    Залить воду, соотношение жидкости и риса 2:1. Опускать зерна кулинары советуют исключительно в кипяток, иначе они слипнутся, а сам злак получится суховатым.
  3. 3
    Плотно закрыть крышку мультиварки и выставить одну из программ – "Варка" или "Рис", "Приготовление на пару".
  4. 4
    При отваривании риса в мультиварке можно положить в чашу немного масла сливочного или растительного, что положительно скажется на вкусе и качестве готового продукта.
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С мясом, овощами, из булгура: вкусные рецепты плова в мультиварке

Вкусные рецепты риса в мультиварке

Плов, ризотто, молочная каша, паэлья, рассыпчатый рис на гарнир или запеканка – в мультиварке можно готовить любой сорт риса по самым разнообразным рецептам. Крупа сочетается с различными ингредиентами, гармонирует с овощами: капустой, морковью, тыквой, кабачками, горохом, а также с морепродуктами, грибами. Кстати, в одном блюде можно смешивать сразу несколько сортов риса.
Рис с фаршем
Кухня
Русская
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
400 г
рис
500-600 г
фарш
1 шт.
лук
1 шт.
помидор
1 шт.
морковь
800 по вкусу
вода
по вкусу
соль, специи
по вкусу
растительное масло по вкусу
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
87,3 ккал
Белки
1,8 г
Жиры
0,6 г
Углеводы
13,4 г
Приготовление
1
Очистить овощи, нарезать кубиками и загрузить в чашу мультиварки, обжарить их в режиме "выпечка" в течение 20 минут.
2
Затем добавить к луку, моркови и помидору мясной фарш и тщательно перемешать. Готовить в том же режиме еще минут 20-30.
3
Периодически следует перемешивать фарш силиконовой лопаткой, чтобы разбивать кусочки мяса.
4
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
5
После приготовления фарша нужно всыпать в чашу промытый рис, залить водой, добавить по вкусу специи и соль и все перемешать.
6
Готовить блюдо в режиме "Плов" до звукового сигнала.
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Рис с курицей
Ингредиенты
400 г
филе куриное
400 г
рис
1 шт.
лук репчатый
50 г
масло растительное
1 шт.
пучок укропа
10 г
зира
по вкусу
соль
Приготовление
1
Промыть куриное филе и нарезать мелкими кусочками, посыпать птицу приправой и оставить на полчаса мариноваться.
2
В мультиварке разогреть подсолнечное масло и выложить замаринованную курицу, установить режим "Жарка" и приготовить кусочки птицы.
3
Очистить луковицу и мелко нарезать лук, добавить его к филе в конце обжарки.
4
Укроп промыть, измельчить и добавить в чашу к курице, все перемешать и посолить.
5
Промытый под холодной водой рис выложить в мультиварку к мясу с зеленью, залить подсоленной теплой водой и сверху насыпать зиру.
6
Закрыть крышку прибора, выставить режим "Плов" и довести блюдо до готовности.
© Фото : Freepik/jcompРис с курицей и овощами
Рис с курицей и овощами
© Фото : Freepik/jcomp
Рисовая каша
Ингредиенты
200 г
рис круглозерный
400 мл
вода
300 мл
кипяток
10 г
сахар
5 г
соль
40 г
сливочное масло
по вкусу
горсть изюма
по вкусу
орехи
Приготовление
1
Рис тщательно промыть и всыпать в чашу мультиварки. Добавить сахар, соль, сливочное масло и воду.
2
Закрыть крышку мультиварки и установить программу "Каша", приготовление займет 30 минут.
3
Изюм нужно промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут, а потом откинуть на дуршлаг и высушить на бумажном полотенце.
4
Орехи следует немного подсушить на сковороде и измельчить.
5
Готовую кашу разложить по тарелкам, сверху посыпать изюмом и орехами.
© Фото : Freepik/azerbaijan_stockersРисовая каша
Рисовая каша
© Фото : Freepik/azerbaijan_stockers
Рис с овощами
Рецептом риса с сезонными овощами поделилась фудблогер и кулинар Екатерина Рублева. Использовать можно не только свежие, но и замороженные овощи, например, морковь, стручковую фасоль, горошек.
Ингредиенты
160 г
рис
200 мл
вода
1 шт.
морковь небольшая
1 шт.
молодой кабачок
по вкусу
баклажан
по вкусу
соль
Приготовление
1
Овощи вымыть, очистить и нарезать средними кубиками. Затем пассировать их на сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно пять минут. Помешивать постоянно, чтобы не пригорело.
2
Засыпать рис и овощи в чашу мультиварки, залить водой, слегка перемешать силиконовой ложкой или лопаткой (не деревянной, не железной, чтобы не повредить верхний слой чаши).
3
Посолить и закрыть мультиварку крышкой, установить режим "Крупы" и время 12 минут
4
“Получается проваренный рассыпчатый рис, овощи при этом будут разваренные, но готовые, в форме кубиков. Морковь, конечно же, дает цвет. Получается отличный гарнир к мясным блюдам", – говорит Екатерина Рублева.
© Depositphotos / lenyvavshaРис с красной фасолью и овощами
Рис с красной фасолью и овощами
© Depositphotos / lenyvavsha
Рис для суши
Для приготовления суши и роллов лучше всего подходит именно круглозерный сорт риса.
Ингредиенты
400 г
рис круглозерный
500 мл
вода
50 мл
рисовый уксус
1 ст. л.
сок лимона
2 г
соевый соус
10 г
сахар
5 г
соль
Приготовление
1
Тщательно промыть крупу, переложить ее в чашу и залить водой, солить не нужно.
2
Выставить в мультиварке режим "рис" или "крупа" и готовить до завершения программы.
3
Отдельно нужно сделать заправку: вскипятить в кастрюле рисовый уксус с лимонным соком, соевым соусом, солью и сахаром.
4
Готовую крупу полить заправкой и хорошо перемешать, дать рису остыть и можно использовать его для приготовления суши и роллов.
CC0 / Free-Photos / Приготовление роллов
Приготовление роллов
CC0 / Free-Photos /
Мясные ежики с рисом
В мультиварке получаются отличные мясные "ежики" из фарша, которые с удовольствием едят и дети, и взрослые. Лучше брать именно длиннозерный рис. Шарики хорошо обрабатываются паром со всех сторон и получаются сочными.
Кухня
Русская
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
500 г
куриный фарш
100 г
рис длиннозерный
400 мл
вода
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
зубчики чеснока
30 мл
кунжутное масло
3 шт.
лавровый лист
по вкусу
соль
по вкусу
пряности
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
145 ккал
Белки
12,9 г
Жиры
5,7 г
Углеводы
10,8 г
Приготовление
1
Тщательно промыть крупу и залить в миске водой, оставить набухать на полчаса, а затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
2
Лук и чеснок очистить от шелухи, помыть, обсушить на бумажном полотенце и лук мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.
3
Выложить в миску фарш, добавить к нему лук и чеснок, воду и кунжутное масло, посолить и положить специи по вкусу. Тщательно вымесить и добавить крупу, перемешать массу до однородности.
4
Влить в чашу мультиварки два стакана воды, посолить и положить лавровый лист, черный перец горошком, установить сверху решетку для приготовления блюд на пару.
5
Сформировать из фарша с рисом плотные тефтели среднего размера, выложить шарики на решетку и установить режим "Приготовление на пару" или аналогичный, при котором осуществляется активное кипение на протяжении 40 минут.
6
Готовить "ежиков" до звукового сигнала, подавать в горячем виде с картофельным пюре или овощным салатом.
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Рис с кабачками
Ингредиенты
200 г
рис
1 шт.
кабачок большой
2-3 шт.
помидоры
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
зубчики чеснока
200 г
бульон овощной
1 шт.
пучок шпината
10 г
растительное масло
по вкусу
соль
по вкусу
смесь перцев
Приготовление
1
Чеснок и лук очистить от шелухи и измельчить (чеснок лучше пропустить через пресс).
2
Подготовленные овощи сложить в чашу мультиварки, добавить растительное масло, установить программу "Жарка" и таймер на 10 минут.
3
С кабачка счистить кожицу, разрезать овощ вдоль пополам и ложкой выбрать семена, а затем нарезать крупными кусочками.
4
Помидоры вымыть, снять кожицу и крупно порезать мякоть. К готовым луку и чесноку выложить подготовленный кабачок и томаты.
5
Тщательно промыть крупу и высыпать ее к овощам. Лучше всего для этого рецепта брать длиннозерный и пропаренный рис, он не разваривается и не слипается.
6
Залить содержимое чаши прибора горячим овощным бульоном, посолить и поперчить. Установить режим "Тушение" и таймер на 40 минут.
7
За пять минут до готовности в чашу нужно положить крупно рубленный шпинат или другие свежие пряные травы – кинзу, петрушку.
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Рис с морковью и луком
Ингредиенты
400 г
рис длиннозерный
0,8 л
вода
1 шт.
морковь большая
1 шт.
луковица
50 г
масло сливочное
50 г
масло растительное
по вкусу
соль
по вкусу
специи
Приготовление
1
Крупу высыпать в большую емкость и тщательно промыть холодной водой.
2
Овощи очистить, лук нашинковать небольшими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
3
Обжарить овощи на растительном масле до золотистого оттенка на сковороде, а потом переложить в чашу прибора.
4
Добавить к овощам промытый рис, соль и специи и все перемешать.
5
Закрыть крышку мультиварки и выставить режим "Рис" или аналогичный. По окончании приготовления нужно добавить сливочное масло.
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Калорийность риса из мультиварки

Рис, сваренный в мультиварке, сохраняет все питательные вещества, ведь приготовление злака идёт путём медленного выпаривания жидкости, полезные микроэлементы остаются в приготовленном блюде. Этот низкокалорийный и легкоусвояемый организмом злак полезен взрослым и детям.
Калорийность продукта — около 131 ккал на 100 граммов.
Пищевая ценность:
белки — 4,1 г;
жиры — 0,7 г;
углеводы — 29,1 г;
В составе риса присутствуют витамины группы В (В1, В2, В3 и В6), которые благотворно влияют на нервную систему. Витамины РР, Е, каротин, микро- и макроэлементы — йод, калий, кальций, фосфор, железо, цинк, марганец, медь, селен. Крупа полезна для сердечно-сосудистой системы, работы кишечника и органов пищеварения (помогает выводить из организма токсины, шлаки, соли). Рис также содержит важные аминокислоты и антиоксиданты, которые поддерживают молодость организма. При этом в нем нет глютена, способного вызывать аллергические реакции.
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