https://ria.ru/20220523/ikota-1790268053.html

Серьезная болезнь или неудобство: как остановить икоту и чем она опасна

Как избавиться от икоты у взрослых и детей в домашних условиях: причины, лечение

Серьезная болезнь или неудобство: как остановить икоту и чем она опасна

П Икота – неприятное явление, которое может возникнуть и у взрослого, и у ребенка в самое неподходящее время. В чем причины ее появления, что делать если она не РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:04

2022-05-23T21:04

2022-05-23T21:04

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. П Икота – неприятное явление, которое может возникнуть и у взрослого, и у ребенка в самое неподходящее время. В чем причины ее появления, что делать если она не прекращается, как быстро избавиться от икоты в домашних условиях, методы лечения болезней, симптомами которых она может являться – в материале РИА Новости.ИкотаИкота в большинстве случаев – это физиологически нормальная реакция организма на раздражение. Она проявляется неприятными короткими сокращениями диафрагмы и межреберных мышц и характерным звуком, который возникает при закрытии голосовой щели.Грудная клетка и брюшная полость разделены между собой мышечной прослойкой — диафрагмой, которая отвечает за дыхание человека. Сильный раздражитель может спровоцировать ее судорожное сокращение, которое и называют икотой.Возникновение икоты всегда связано с рефлекторными факторами.ПричиныИкоту могут вызвать не только резкие кратковременные раздражители — резкий перепад температур, слишком острая или горячая пища, испуг или стрессовая ситуация, но также серьезные заболевания организма.Одна из самых распространенных причин — это переохлаждение, когда человек попадает на холод из теплого помещения. В этом случае организм стремится начать выработку тепла, при этом активизируются все мышцы тела, в том числе и диафрагма.Другая причина — переедание.Желудок в своем нормальном состоянии занимает небольшой объем брюшной полости, но способен растянуться до 2—2,5 литров, если человек плотно поел. При переедании желудок увеличивается в размерах и начинает раздражать диафрагмальный нерв. Это приводит к возникновению икоты.Также одной из причин возникновения икоты являются нарушения в работе печени, которые сопровождаются ее увеличением. Это приводит к давлению на диафрагму и ее резким сокращениям.Одной из причин хронического икания может стать поражение корешков спинномозговых нервов. Если в силу травмы или возрастных изменений уменьшается расстояние между позвонками, то происходит сдавливание и раздражение нервных корешков. Это может спровоцировать возникновение спазмов диафрагмы.Один из самых редких источников икоты — это повышенное внутричерепное давление, которое также сопровождается головными болями.СимптомыИкота, вызванная кратковременными раздражителями, ограничена по времени и, как правило, не превышает нескольких минут.Если симптом повторяется более двух суток, то это может быть сигналом наличия хронических заболеваний. Чаще всего это связано с патологией органов пищеварения или расстройствами нервной системы.Часто повторяющаяся икота может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, поэтому стоит проверить организм на следующие заболевания:Если икота сопровождается следующими сопутствующими симптомами, то необходимо обратиться к врачу:КлассификацияВ зависимости от причин возникновения икоты и ее длительности существует специальная классификация. Определить тип икоты поможет только врач на основании жалоб пациента, сопутствующих симптомов и проведенных медицинских тестов.По продолжительностиВ зависимости от длительности симптома икоту подразделяют на три типа:Распространенный тип, встречается в жизни каждого человека. Симптом проходит самостоятельно в течение 4—15 минут. Такая икота возникает, как правило, в результате внешних раздражителей (испуг, переохлаждение, переедание, излишнее употребление газированных напитков и другие причины).Длительность такой икоты – до двух дней. Может быть вызвана заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, грыжа пищевода, кишечная непроходимость, холецистит, злокачественное новообразование желудка и другие). Также может быть связана с проблемами центральной нервной системы — черепно-мозговая травма, инсульт, опухоль головного мозга, эпилепсия, рассеянный склероз.Помимо симптоматики различных заболеваний длительная икота может возникнуть в результате затяжного стресса, алкогольного или наркотического опьянения, побочного влияния лекарств, инфекций и хирургического вмешательства.Это наиболее продолжительный вид икоты, который может сохранятся у больного более двух месяцев подряд и беспокоит его постоянно. Возникает на фоне серьезных заболеваний:По локализации очагаИкота может быть симптомом широкого спектра заболеваний, и для выявления причин необходимо проходить дополнительные обследования. В зависимости от выявленной патологии персистирующую и некупируемую икоту делят на три основных вида.Проявляется при нарушениях функций головного и спинного мозга, энцефалитах, новообразованиях. Наблюдается у пациентов с черепно-мозговыми травмами и при психогенных расстройствах — постоянный стресс, страх, беспокойство или перевозбуждение, панические атаки у детей.Непосредственным симптомом является нарушение работы диафрагмального нерва, которое возникает в результате воспаления или повреждения диафрагмы. Может появиться на фоне патологий ЖКТ — грыжи больших размеров (более 3 см в диаметре) пищеводного отверстия в диафрагме, новообразования поджелудочной железы или желудка, смещение органов брюшной полости.Также она нередко связана с нарушениями сердечного ритма, инфарктом миокарда, проблемами с дыханием (пневмония, ларингит).Развивается на фоне передозировки и отравлений лекарственными препаратами, при алкогольном и наркотическом опьянении, как следствие химиотерапии и приема гормональных препаратов.Устранение в домашних условияхВ норме физиологическая икота проходит самостоятельно в течение двух-трех минут. Для купирования бывает достаточно выполнить нехитрые действия.Задержка дыханияСделать несколько глубоких вдохов или задержать дыхание на несколько секунд, а потом резко выдохнуть. Если есть ремень, то его необходимо предварительно расстегнуть или ослабить. При этом происходит сначала напряжение диафрагмы, а при выдохе ее расслабление. Это способствует снятию спазма, икота прекратится.Дыхание в бумажный пакетНеобходимо вдохнуть воздух несколько раз и задержать дыхание, затем выдохнуть в бумажный пакет и сразу сделать вдох, не отрываясь от него. Таким образом повышается уровень углекислого газа в крови. Процедуру можно повторять до тех пор, пока икота не пройдет.Употребление воды, сахара и лимонаПри выпивании разом большого количества воды стенки желудка растягиваются, и он начинает давить на диафрагму. Появляется обратный эффект спазма. Вода достаточно быстро уходит из желудка, давление исчезает и диафрагма перестает неправильно сокращаться.Кусочек сахара или чайную ложку меда необходимо немного рассосать во рту и проглотить. Такой способ повышает слюноотделение и активирует работу пищевода. Таким образом происходит переключение внимания мозга на другое действие. Ритмика дыхания изменяется, работа диафрагмы восстанавливается.Для прекращения икоты нужно пожевать небольшой кусочек лимона в течение нескольких минут или капнуть на язык яблочный уксус. Способ действует как перевозбудитель диафрагмального нерва, т.е. создает обратный эффект.Рассасывание льдаПереохлаждение возбуждает диафрагмальный нерв и вызывает икоту. Рассасывание льда дает противоположный эффект, т.е. вызывает обратное перевозбуждение. Необходимо положить на язык пару кусочков льда и рассасывать их до полного растаивания.Поза эмбрионаЧтобы снять приступ икоты таким способом, необходимо сесть на ровную твердую поверхность и согнуть колени, обхватить их руками и подтянуть к груди. Оставаться в таком положении две-три минуты. Таким образом создается давление на диафрагму и выравнивается ее работа.Полоскание горлаПолоскание холодной водой создает все тот же эффект обратного возбуждения диафрагмального нерва. Необходимо налить в стакан холодной воды и добавить несколько кубиков льда для более сильного понижения температуры. Полоскать горло следует в течение 30 секунд. Метод не подойдет людям с заболеваниями носа и горла."Маневр Вальсальвы"Обычно такой способ используют для выравнивания давления в среднем ухе во время погружения под воду или при полете на самолете. Это помогает стимулировать блуждающий нерв, что в свою очередь эффективно в борьбе с икотой.Нужно задержать дыхание, а затем плавно выдохнуть через закрытый нос. Главное не спешить, чтобы не повредить барабанную перепонку.Вытягивание языкаЯзык нужно вытянуть вперед и слегка потянуть за его кончик. Подержать в таком положении столько времени, насколько хватает сил и терпения. Такой способ борьбы с икотой провоцирует блуждающий нерв подавать сигналы в головной мозг о состоянии организма и бороться с нарушениями.Можно также немного надавить на корень языка, чтобы вызвать рвотный позыв и спровоцировать сокращение пищевода.Массаж сонной артерииСонная артерия располагается в области шеи с правой стороны. Если приложить палец чуть выше ключицы, то по пульсации ее легко можно обнаружить. Артерия обеспечивает приток крови к головному мозгу. Нужно слегка нажать на нее и массировать круговыми движениями около пяти секунд. Массаж лучше проводить лежа на твердой и ровной поверхности, но если такой возможности нет, то можно и в положении сидя. Способ подходит для тех, кого икота настигла в общественном месте.Сжатие руки в кулакНеобходимо крепко сжать пальцы рук или надавить одной ладонью на другую с силой. Нервная система переключается с одного раздражителя на другой и икота прекращается.Переключение вниманияСпособ работает аналогично предыдущему, т.е. "отвлекает" нервную систему с одного раздражителя на другой. Необходимо заняться чем-то интересным и не зацикливаться на икоте. Поиграть в приставку, посмотреть смешное видео или съесть вкусное блюдо. Сбившийся ритм дыхания постепенно восстановится и войдет в норму.Опасность икотыКратковременная икота не несет в себе опасности для организма и является физиологической реакцией на раздражитель.Патологическое икание может быть вестником таких заболеваний, как сахарный диабет, опухоли головного мозга и органов брюшной полости, нарушения в работе почек и легких.Когда обращаться к врачуЧто делать, если икота не прекращается несколько часов, рассказала врач-терапевт ВГКБ №11 г Воронежа Людмила Антонова."Сама по себе частая икота для организма неопасна, но она может оказаться симптомом серьезной болезни. Необходимо человека тщательно обследовать и выявить причину данного состояния, т.к. икота является симптомом многих заболеваний (нервной, дыхательной и пищеварительной систем).Чтобы устранить приступ икоты, следует выпить несколько глотков холодной воды, заткнуть уши пальцами и прокрутить ими в области наружного слухового прохода или задержать дыхание на 20 секунд.В случае длительной икоты, не купирующейся самостоятельно несколько часов, необходимо обратится к врачу, сдать анализы и пройти диагностику для дальнейшей работы с узкими специалистами, чтобы исключить вероятность серьезных болезней (опухоли шеи, рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы, инсульт, менингит и т.д.)""После употребления алкоголя икота возникает вследствие раздражения блуждающего нерва диафрагмы, которая, сокращаясь, вызывает икоту. Т.к. центральная нервная система и периферическая мгновенно реагируют на токсическое воздействие алкоголя, все нервные клетки меняют свой режим работы", — отмечает врач-терапевт.По словам эксперта, икота может наблюдаться при легкой и средней степени алкогольного опьянения (они являются не жизненно угрожающими). Человеку необходимо удалить из организма не всосавшийся алкоголь промыванием желудка.С целью дезинтоксикации следует дать внутрь адсорбирующие препараты ("Полисорб" или "Энтеросгель"), а также ввести капельно внутривенно глюкозо-солевые, полиионные растворы.ЛечениеПеред началом лечения стоит пройти обследование и сдать анализы для определения точного диагноза.Диагностика назначается с учетом сопутствующих заболеваний и собранного анамнеза:По результатам скрининга терапевт может направить больного к гастроэнтерологу, кардиологу или неврологу для дальнейшего обследования и назначения лечения. В зависимости от выявленного заболевания могут быть проведены дополнительные методы диагностики по профилю узкого специалиста.Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить корректную терапию, поэтому не стоит заниматься самолечением.ДиетаСпециальной диеты для профилактики икоты не существует, т.к. причиной могут быть как проблемы с желудочно-кишечным трактом, так и психоневрологические нарушения.Если причиной регулярного икания является постоянное переедание или интоксикация алкоголем, то необходимо очистить организм для устранения симптома. В этом поможет соблюдение диеты и поддержание определенных пищевых привычек:ПрогнозДлительное и постоянно возникающее икание может стать причиной потери веса, бессонницы, депрессии, хронической усталости и чрезмерной раздражительности.Если симптом постоянно дает о себе знать, то стоит обратиться к врачу для проведения обследования и назначения лечения.Как правило, признаки персистирующей икоты легко купировать без дальнейших последствий для организма.Более длительная икота не всегда подвергается лечению. Даже хирургическое рассечение диафрагмального нерва не всегда приводит к полному избавлению от икоты.ПрофилактикаДля устранения кратковременных приступов достаточно следить за нормами питания, собственным весом, температурным режимом организма. Не злоупотреблять алкоголем, сигаретами и лекарственными средствами. Профилактика при психогенных заболеваниях и неврологических нарушениях невозможна.

https://ria.ru/20210208/ikota-1596556095.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество