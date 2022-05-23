Серьезная болезнь или неудобство: как остановить икоту и чем она опасна
Как избавиться от икоты
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. П Икота – неприятное явление, которое может возникнуть и у взрослого, и у ребенка в самое неподходящее время. В чем причины ее появления, что делать если она не прекращается, как быстро избавиться от икоты в домашних условиях, методы лечения болезней, симптомами которых она может являться – в материале РИА Новости.
Икота
Икота в большинстве случаев – это физиологически нормальная реакция организма на раздражение. Она проявляется неприятными короткими сокращениями диафрагмы и межреберных мышц и характерным звуком, который возникает при закрытии голосовой щели.
Грудная клетка и брюшная полость разделены между собой мышечной прослойкой — диафрагмой, которая отвечает за дыхание человека. Сильный раздражитель может спровоцировать ее судорожное сокращение, которое и называют икотой.
Возникновение икоты всегда связано с рефлекторными факторами.
Причины
Икоту могут вызвать не только резкие кратковременные раздражители — резкий перепад температур, слишком острая или горячая пища, испуг или стрессовая ситуация, но также серьезные заболевания организма.
Одна из самых распространенных причин — это переохлаждение, когда человек попадает на холод из теплого помещения. В этом случае организм стремится начать выработку тепла, при этом активизируются все мышцы тела, в том числе и диафрагма.
Другая причина — переедание.
Женщина, страдающая перееданием
Желудок в своем нормальном состоянии занимает небольшой объем брюшной полости, но способен растянуться до 2—2,5 литров, если человек плотно поел. При переедании желудок увеличивается в размерах и начинает раздражать диафрагмальный нерв. Это приводит к возникновению икоты.
Также одной из причин возникновения икоты являются нарушения в работе печени, которые сопровождаются ее увеличением. Это приводит к давлению на диафрагму и ее резким сокращениям.
Одной из причин хронического икания может стать поражение корешков спинномозговых нервов. Если в силу травмы или возрастных изменений уменьшается расстояние между позвонками, то происходит сдавливание и раздражение нервных корешков. Это может спровоцировать возникновение спазмов диафрагмы.
Один из самых редких источников икоты — это повышенное внутричерепное давление, которое также сопровождается головными болями.
Симптомы
Икота, вызванная кратковременными раздражителями, ограничена по времени и, как правило, не превышает нескольких минут.
Если симптом повторяется более двух суток, то это может быть сигналом наличия хронических заболеваний. Чаще всего это связано с патологией органов пищеварения или расстройствами нервной системы.
Часто повторяющаяся икота может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, поэтому стоит проверить организм на следующие заболевания:
- —Невроз, новообразование головного мозга, рассеянный склероз.
- —Патологии печени и органов ЖКТ (перитонит, непроходимость кишечника, гепатит).
- —Заболевания горла, гортани, барабанной перепонки.
- —Травмирование брюшной полости или грудины (ушибы, гематомы, переломы или трещины ребер).
- —Сахарный диабет.
- —Грыжа в пищеводном отверстии.
- —Пневмония или плеврит.
Девушка с болью в животе
Если икота сопровождается следующими сопутствующими симптомами, то необходимо обратиться к врачу:
- —Резкая боль в животе.
- —Рвота, отрыжка, газообразование в кишечнике, диарея.
- —Боли в груди, нехватка дыхания, одышка.
- —Головокружение и нарушение зрения.
Классификация
В зависимости от причин возникновения икоты и ее длительности существует специальная классификация. Определить тип икоты поможет только врач на основании жалоб пациента, сопутствующих симптомов и проведенных медицинских тестов.
По продолжительности
В зависимости от длительности симптома икоту подразделяют на три типа:
- 1Эпизодическая или кратковременная.
- 2Персистирующая.
- 3Некупируемая.
- —Эпизодическая
Распространенный тип, встречается в жизни каждого человека. Симптом проходит самостоятельно в течение 4—15 минут. Такая икота возникает, как правило, в результате внешних раздражителей (испуг, переохлаждение, переедание, излишнее употребление газированных напитков и другие причины).
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- —Персистирующая
Длительность такой икоты – до двух дней. Может быть вызвана заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, грыжа пищевода, кишечная непроходимость, холецистит, злокачественное новообразование желудка и другие). Также может быть связана с проблемами центральной нервной системы — черепно-мозговая травма, инсульт, опухоль головного мозга, эпилепсия, рассеянный склероз.
Помимо симптоматики различных заболеваний длительная икота может возникнуть в результате затяжного стресса, алкогольного или наркотического опьянения, побочного влияния лекарств, инфекций и хирургического вмешательства.
- —Некупируемая
Это наиболее продолжительный вид икоты, который может сохранятся у больного более двух месяцев подряд и беспокоит его постоянно. Возникает на фоне серьезных заболеваний:
- —Увеличение печени и желудка.
- —Нарушение мозгового кровообращения.
- —Опухоль головного мозга, пищевода, области шеи.
- —Операция на грудной клетке.
- —Неконтролируемый прием опиоидов.
По локализации очага
Девушка испытывает боль при икоте
Икота может быть симптомом широкого спектра заболеваний, и для выявления причин необходимо проходить дополнительные обследования. В зависимости от выявленной патологии персистирующую и некупируемую икоту делят на три основных вида.
- —Центральная
Проявляется при нарушениях функций головного и спинного мозга, энцефалитах, новообразованиях. Наблюдается у пациентов с черепно-мозговыми травмами и при психогенных расстройствах — постоянный стресс, страх, беспокойство или перевозбуждение, панические атаки у детей.
- —Периферическая
Непосредственным симптомом является нарушение работы диафрагмального нерва, которое возникает в результате воспаления или повреждения диафрагмы. Может появиться на фоне патологий ЖКТ — грыжи больших размеров (более 3 см в диаметре) пищеводного отверстия в диафрагме, новообразования поджелудочной железы или желудка, смещение органов брюшной полости.
Также она нередко связана с нарушениями сердечного ритма, инфарктом миокарда, проблемами с дыханием (пневмония, ларингит).
- —Токсическая
Развивается на фоне передозировки и отравлений лекарственными препаратами, при алкогольном и наркотическом опьянении, как следствие химиотерапии и приема гормональных препаратов.
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Устранение в домашних условиях
В норме физиологическая икота проходит самостоятельно в течение двух-трех минут. Для купирования бывает достаточно выполнить нехитрые действия.
Задержка дыхания
Сделать несколько глубоких вдохов или задержать дыхание на несколько секунд, а потом резко выдохнуть. Если есть ремень, то его необходимо предварительно расстегнуть или ослабить. При этом происходит сначала напряжение диафрагмы, а при выдохе ее расслабление. Это способствует снятию спазма, икота прекратится.
Дыхание в бумажный пакет
Необходимо вдохнуть воздух несколько раз и задержать дыхание, затем выдохнуть в бумажный пакет и сразу сделать вдох, не отрываясь от него. Таким образом повышается уровень углекислого газа в крови. Процедуру можно повторять до тех пор, пока икота не пройдет.
Употребление воды, сахара и лимона
Ребенок пьет воду с лимоном
При выпивании разом большого количества воды стенки желудка растягиваются, и он начинает давить на диафрагму. Появляется обратный эффект спазма. Вода достаточно быстро уходит из желудка, давление исчезает и диафрагма перестает неправильно сокращаться.
Кусочек сахара или чайную ложку меда необходимо немного рассосать во рту и проглотить. Такой способ повышает слюноотделение и активирует работу пищевода. Таким образом происходит переключение внимания мозга на другое действие. Ритмика дыхания изменяется, работа диафрагмы восстанавливается.
Для прекращения икоты нужно пожевать небольшой кусочек лимона в течение нескольких минут или капнуть на язык яблочный уксус. Способ действует как перевозбудитель диафрагмального нерва, т.е. создает обратный эффект.
Рассасывание льда
Переохлаждение возбуждает диафрагмальный нерв и вызывает икоту. Рассасывание льда дает противоположный эффект, т.е. вызывает обратное перевозбуждение. Необходимо положить на язык пару кусочков льда и рассасывать их до полного растаивания.
Поза эмбриона
Чтобы снять приступ икоты таким способом, необходимо сесть на ровную твердую поверхность и согнуть колени, обхватить их руками и подтянуть к груди. Оставаться в таком положении две-три минуты. Таким образом создается давление на диафрагму и выравнивается ее работа.
Полоскание горла
Полоскание холодной водой создает все тот же эффект обратного возбуждения диафрагмального нерва. Необходимо налить в стакан холодной воды и добавить несколько кубиков льда для более сильного понижения температуры. Полоскать горло следует в течение 30 секунд. Метод не подойдет людям с заболеваниями носа и горла.
"Маневр Вальсальвы"
Обычно такой способ используют для выравнивания давления в среднем ухе во время погружения под воду или при полете на самолете. Это помогает стимулировать блуждающий нерв, что в свою очередь эффективно в борьбе с икотой.
Нужно задержать дыхание, а затем плавно выдохнуть через закрытый нос. Главное не спешить, чтобы не повредить барабанную перепонку.
Вытягивание языка
Язык нужно вытянуть вперед и слегка потянуть за его кончик. Подержать в таком положении столько времени, насколько хватает сил и терпения. Такой способ борьбы с икотой провоцирует блуждающий нерв подавать сигналы в головной мозг о состоянии организма и бороться с нарушениями.
Можно также немного надавить на корень языка, чтобы вызвать рвотный позыв и спровоцировать сокращение пищевода.
Массаж сонной артерии
Сонная артерия располагается в области шеи с правой стороны. Если приложить палец чуть выше ключицы, то по пульсации ее легко можно обнаружить. Артерия обеспечивает приток крови к головному мозгу. Нужно слегка нажать на нее и массировать круговыми движениями около пяти секунд. Массаж лучше проводить лежа на твердой и ровной поверхности, но если такой возможности нет, то можно и в положении сидя. Способ подходит для тех, кого икота настигла в общественном месте.
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Сжатие руки в кулак
Необходимо крепко сжать пальцы рук или надавить одной ладонью на другую с силой. Нервная система переключается с одного раздражителя на другой и икота прекращается.
Переключение внимания
Способ работает аналогично предыдущему, т.е. "отвлекает" нервную систему с одного раздражителя на другой. Необходимо заняться чем-то интересным и не зацикливаться на икоте. Поиграть в приставку, посмотреть смешное видео или съесть вкусное блюдо. Сбившийся ритм дыхания постепенно восстановится и войдет в норму.
Опасность икоты
Кратковременная икота не несет в себе опасности для организма и является физиологической реакцией на раздражитель.
Патологическое икание может быть вестником таких заболеваний, как сахарный диабет, опухоли головного мозга и органов брюшной полости, нарушения в работе почек и легких.
Когда обращаться к врачу
Пациент на приеме у врача
Что делать, если икота не прекращается несколько часов, рассказала врач-терапевт ВГКБ №11 г Воронежа Людмила Антонова.
"Сама по себе частая икота для организма неопасна, но она может оказаться симптомом серьезной болезни. Необходимо человека тщательно обследовать и выявить причину данного состояния, т.к. икота является симптомом многих заболеваний (нервной, дыхательной и пищеварительной систем).
Чтобы устранить приступ икоты, следует выпить несколько глотков холодной воды, заткнуть уши пальцами и прокрутить ими в области наружного слухового прохода или задержать дыхание на 20 секунд.
В случае длительной икоты, не купирующейся самостоятельно несколько часов, необходимо обратится к врачу, сдать анализы и пройти диагностику для дальнейшей работы с узкими специалистами, чтобы исключить вероятность серьезных болезней (опухоли шеи, рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы, инсульт, менингит и т.д.)"
"После употребления алкоголя икота возникает вследствие раздражения блуждающего нерва диафрагмы, которая, сокращаясь, вызывает икоту. Т.к. центральная нервная система и периферическая мгновенно реагируют на токсическое воздействие алкоголя, все нервные клетки меняют свой режим работы", — отмечает врач-терапевт.
По словам эксперта, икота может наблюдаться при легкой и средней степени алкогольного опьянения (они являются не жизненно угрожающими). Человеку необходимо удалить из организма не всосавшийся алкоголь промыванием желудка.
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С целью дезинтоксикации следует дать внутрь адсорбирующие препараты ("Полисорб" или "Энтеросгель"), а также ввести капельно внутривенно глюкозо-солевые, полиионные растворы.
Лечение
Перед началом лечения стоит пройти обследование и сдать анализы для определения точного диагноза.
Диагностика назначается с учетом сопутствующих заболеваний и собранного анамнеза:
- —Общий анализ крови и мочи.
- —Электрокардиография.
- —МРТ головного мозга.
- —УЗИ брюшной полости.
- —Эндоскопическое исследование пищевода и желудка.
- —Рентген грудной клетки.
По результатам скрининга терапевт может направить больного к гастроэнтерологу, кардиологу или неврологу для дальнейшего обследования и назначения лечения. В зависимости от выявленного заболевания могут быть проведены дополнительные методы диагностики по профилю узкого специалиста.
Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить корректную терапию, поэтому не стоит заниматься самолечением.
Диета
Специальной диеты для профилактики икоты не существует, т.к. причиной могут быть как проблемы с желудочно-кишечным трактом, так и психоневрологические нарушения.
Если причиной регулярного икания является постоянное переедание или интоксикация алкоголем, то необходимо очистить организм для устранения симптома. В этом поможет соблюдение диеты и поддержание определенных пищевых привычек:
- —Исключить из рациона жирную, острую и соленую пищу.
- —Не употреблять газированные напитки, пиво.
- —Ужинать минимум за два часа до сна.
- —Перестать перекусывать фастфудом и "на ходу".
- —Следить за количеством съеденной пищи.
- —Медленно и тщательно прожевывать.
Прогноз
Длительное и постоянно возникающее икание может стать причиной потери веса, бессонницы, депрессии, хронической усталости и чрезмерной раздражительности.
Если симптом постоянно дает о себе знать, то стоит обратиться к врачу для проведения обследования и назначения лечения.
Как правило, признаки персистирующей икоты легко купировать без дальнейших последствий для организма.
Более длительная икота не всегда подвергается лечению. Даже хирургическое рассечение диафрагмального нерва не всегда приводит к полному избавлению от икоты.
Профилактика
Для устранения кратковременных приступов достаточно следить за нормами питания, собственным весом, температурным режимом организма. Не злоупотреблять алкоголем, сигаретами и лекарственными средствами. Профилактика при психогенных заболеваниях и неврологических нарушениях невозможна.