Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de рассказала, что рак поджелудочной железы трудно поддается лечению, поскольку во многих случаях выявление заболевания происходит на поздней стадии.
По ее словам, зачастую у больных не наблюдается явных симптомов, а первые признаки рака путают с желудочной или спинной болью.
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"Орган расположен забрюшинно, позади желудка, часто возникают боли в спине", — сказала медик.
Так, болезненные ощущения часто приписывают проблемам с межпозвонковым диском, пояснила Алгюль.
Она также добавила, что еще один симптом — пожелтение кожи и глазных яблок, возникающее из-за того, что поджелудочная железа начинает давить на желчный проток.
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Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы врач выделила отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение. Это также касается диабета и панкреатита.
Ранее стало известно, что при раке поджелудочной железы зафиксирован самый высокий показатель летальности (частоты смерти среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России.
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