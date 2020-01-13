Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de рассказала , что рак поджелудочной железы трудно поддается лечению, поскольку во многих случаях выявление заболевания происходит на поздней стадии.

По ее словам, зачастую у больных не наблюдается явных симптомов, а первые признаки рака путают с желудочной или спинной болью.

"Орган расположен забрюшинно, позади желудка, часто возникают боли в спине", — сказала медик.

Так, болезненные ощущения часто приписывают проблемам с межпозвонковым диском, пояснила Алгюль.

Она также добавила, что еще один симптом — пожелтение кожи и глазных яблок, возникающее из-за того, что поджелудочная железа начинает давить на желчный проток.

Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы врач выделила отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение. Это также касается диабета и панкреатита.