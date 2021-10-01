05:18 01.10.2021 (обновлено: 10:22 01.10.2021)
"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
Доктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железу
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах воспаления поджелудочной железы.
По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем.
"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", — сказал врач.
Он добавил, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.
"Из других частых причин — курение. Причина не столько острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", — пояснил Мясников.
В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, он добавил также желчнокаменную болезнь, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.
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