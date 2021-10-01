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"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу - РИА Новости, 01.10.2021

"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах воспаления поджелудочной железы. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:18

2021-10-01T05:18

2021-10-01T10:22

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах воспаления поджелудочной железы.По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем.Он добавил, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, он добавил также желчнокаменную болезнь, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.

https://ria.ru/20201119/simptom-1585295903.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)