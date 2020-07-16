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Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
"Голодные боли" в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы, написал в инстаграме онколог-хирург Иван Карасев. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:06
иван карасев
россия
язва желудка
общество
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иван карасев, россия, язва желудка, общество

Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит

09:07 16.07.2020 (обновлено: 12:06 16.07.2020)
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач
Врач
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Голодные боли" в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы, написал в инстаграме онколог-хирург Иван Карасев.
Он напомнил, что в желудок поступают агрессивные вещества (например, соляная кислота), которые нужны для расщепления пищи. И чтобы они не повредили стенку желудка, вырабатывается специальный защитный фактор. Однако преобладание агрессивных факторов вместе с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка — сначала появляется эрозия, а затем язва. Кроме того, отметил врач, важную роль играют наследственная предрасположенность к заболеванию и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов.
Если затянуть визит ко врачу, то могут возникнуть серьезные осложнения: кровотечение, перфорация язвы (прободение стенки желудка), стеноз пилорического отдела желудка (то есть сужение места выхода из желудка), пенетрация (прободение язвы в соседний орган), а также рост злокачественной опухоли (малигнизация язвы).
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Выявить язву поможет эндоскопия — так можно оценить размер повреждения и вероятность осложнений. При эндоскопии берут и биопсию слизистой для морфологического исследования. Чтобы уточнить глубину язвы, моторику ЖКТ, а также такие осложнения, как стеноз или пенетрация, применяется рентгенография с контрастным веществом. Благодаря эндоскопии можно следить и за процессом рубцевания язвы. В среднем заживление до красного рубца происходит за шесть-семь недель, а формирование полноценного рубца — за два-три месяца. Острые поверхностные язвы, пояснил врач, заживают в течение одной-двух недель.
Ранее Карасев назвал симптомы, которые указывают на грыжу пищевода: изжога, боль в загрудинной или эпигастральной области, а также чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.
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Иван КарасевРоссияЯзва желудкаОбщество
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