Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Голодные боли" в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком "Голодные боли" в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы , написал в инстаграме онколог-хирург Иван Карасев

Он напомнил, что в желудок поступают агрессивные вещества (например, соляная кислота), которые нужны для расщепления пищи. И чтобы они не повредили стенку желудка, вырабатывается специальный защитный фактор. Однако преобладание агрессивных факторов вместе с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка — сначала появляется эрозия, а затем язва. Кроме того, отметил врач, важную роль играют наследственная предрасположенность к заболеванию и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов.

Если затянуть визит ко врачу, то могут возникнуть серьезные осложнения: кровотечение, перфорация язвы (прободение стенки желудка), стеноз пилорического отдела желудка (то есть сужение места выхода из желудка), пенетрация (прободение язвы в соседний орган), а также рост злокачественной опухоли (малигнизация язвы).

Выявить язву поможет эндоскопия — так можно оценить размер повреждения и вероятность осложнений. При эндоскопии берут и биопсию слизистой для морфологического исследования. Чтобы уточнить глубину язвы, моторику ЖКТ, а также такие осложнения, как стеноз или пенетрация, применяется рентгенография с контрастным веществом. Благодаря эндоскопии можно следить и за процессом рубцевания язвы. В среднем заживление до красного рубца происходит за шесть-семь недель, а формирование полноценного рубца — за два-три месяца. Острые поверхностные язвы, пояснил врач, заживают в течение одной-двух недель.