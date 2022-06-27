14:14 27.06.2022 (обновлено: 14:24 27.06.2022)
Березовый гриб: где растет чага, как ее собирать и чем она полезна
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чага, или березовый гриб, давно используется в народной медицине, хотя исследования ее полезных свойств продолжаются до сих пор. Описание чаги, как правильно ее собирать, применение гриба в официальной медицине и методы лечения, – в материале РИА Новости.
Гриб чага
Официальное название чаги — трутовик косотрубчатый, относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы.
Описание
Внешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму, чага достигает до 50 см в диаметре до 15 см в толщину. Такие грибы могут весить от двух до пяти кг. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри – темно-коричневая с желтыми прожилками в основании. Чага березовая является паразитирующим грибом. Ее гифы – нитевидные образования – проникают в древесину, поглощают соки и питательные вещества, вследствие чего дерево погибает. Гриб может расти до 20 лет. Он, как правило, развивается в местах механических повреждениях живых деревьев. На этих участках наросты появляются только через три-четыре года. Они сами по себе являются вегетативным телом (бесплодным мицелием), а плодовое тело гриба находится именно под корой и визуально незаметно. Когда оно освобождается из-под коры, начинает активно выделять споры, а со временем ссыхается, отмирает и отпадает.
Гриб чага
Химический состав
В составе чаги березовой множество различных химических элементов и соединений:
- —водорастворимые пигменты – 20 %;
- —полисахариды – 6–8 %;
- —агарициновая и гуминоподобная чаговые кислоты – до 60 %;
- —органические кислоты – 0,5–1,3 %, среди которых щавелевая, уксусная, ванилиновая, сиреневая, муравьиная, n-оксибензойная, инонотовая и обликвиновая;
- —зола – 12,3 %;
- —липиды;
- —стероидные вещества: эргостерол, ланостерол и инотодиол;
- —а также лигнин, клетчатка, свободные фенолы, кумарин, флавоноиды, целлюлоза, пеуцеданин, смолы, следы алкалоидов и другие элементы в виде оксидов.
Виды
Березовая чага не имеет подвидов, но у нее есть "родственники", с которыми ее часто путают. Главная разница между ними заключается во внешнем виде. Во-первых, они отличаются по форме: трутовики похожи на шляпки или копытца. Во-вторых, по цвету: чага темная, почти черная, когда как трутовики светлее.
Трутовик лучистый
Трутовик лучистый
Он выглядит как половина широкой шляпы. Зачастую растет группами, образовывая на дереве подобие черепицы. Длина этих "шляпок" редко превышает 5 см, в ширину они 6–8 см, а в толщину – 5–20 мм. У молодых лучистых трутовиков поверхность бархатистая, может иметь цвет от желтого до рыже-коричневого. У взрослых и старых грибов становится голой и блестящей, морщинистой, цвет темнеет. Мякоть волокнистая, блестящая, окрашена в оттенок от светло- до красно-коричневого. Растет преимущественно на ольхе, на березах встречается редко. Распространен в умеренной зоне Северного полушария, в Гималаях.
Трутовик щетинистоволосый
Трутовик щетинистоволосый
Также имеет форму шляпки. В длину достигает 10 см, в ширину 16 см, толщина около 8 см. Растут такие трутовики, как правило, поодиночке, но иногда встречается сразу по два–три экземпляра. Молодые грибы яркого красно-оранжевого цвета, с возрастом темнеют и становятся коричневыми. Мякоть бурого цвета, у края и поверхности светлая, волокнистая. Такой трутовик также распространен в умеренной зоне Северного полушария, но чаще всего растет на дубе, ясене и яблоне. На других широколиственных деревьях тоже встречается, но гораздо реже.
Распространение
Чага березовая распространена в центральной и северо-восточной Европе, на Корейском полуострове, в США и России. Преимущественно растет на березах, но ее можно найти и на других деревьях, особенно в смешанных лесах, где разные породы растут близко друг к другу.
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Когда появляются и период созревания
В отличие от обычных съедобных грибов, чага не имеет четкого периода появления и созревания. Собирать ее можно круглый год, но в зависимости от сезона могут возникать разные трудности. К примеру, летом и зимой грибы сложно найти из-за густой листвы и снега, соответственно. Поэтому лучшим временем для сбора чаги считается весна (апрель), или осень, с сентября по ноябрь. К тому же, именно в эти периоды в грибе большая концентрация полезных веществ.
Сбор и заготовка
Сбор чаги березовой начинается с ее поиска и выбора подходящего экземпляра. Искать ее лучше всего в березовых рощах, особенно ценными считаются грибы, растущие близко друг к другу. Также на качество влияет возраст, слишком старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно по цвету мякоти: чем старше гриб, тем она темнее. Также можно проверить прочность: взрослый экземпляр легко разрушается под давлением. Собирать чагу березовую легче всего толстым ножом или небольшим топориком. Сам процесс достаточно трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени. Срезать гриб нужно параллельно дереву, как можно ближе к основанию, так как все полезные свойства содержатся именно в мякоти. Движения должны быть осторожными, чтобы не повредить само дерево. После процедуры место среза необходимо присыпать землей, чтобы рана легче заживала.
Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальных электросушилках, но если таких нет, можно воспользоваться духовкой. Для этого ее разогревают до 50 °С, чагу разрезают на равные кусочки, раскладывают на противень и помещают духовой шкаф, дверцу плотно не закрывают. Весь процесс занимает примерно 8–10 часов. Также сушить гриб можно в естественных условиях – в темном теплом помещении. Но в этом случае ждать результата придется не менее 24 месяцев.
Съедобность
Чага березовая не является съедобным грибом, но она нетоксична. Поэтому многие БАД с использованием этого гриба содержат высушенное измельченное сырье. Также его нередко используют в животноводстве. Считается, что добавление чаги в рацион поросят стимулирует их рост и прибавку в весе.
Калорийность
В 100 г чаги содержится 20 ккал. Из них:
- —белки – 2,1 г;
- —жиры – 0,8 г;
- —углеводы – 1,2 г.
Выращивание
Чагу можно попробовать вырастить самостоятельно, но процесс это небыстрый и не факт, что результат будет успешным. Для этого нужна старая береза. На ее коре топором делают насечки в два-три ряда глубиной 10–15 см и на высоте не менее 1–1,5 от земли. При этом кору дерева приподнимают, чтобы оголить древесину. Расстояние между насечками должно составлять не менее 50 см. Места надрезов необходимо увлажнить и внести мицелий чаги березовой, кусочки созревшего плодового тела, споровую суспензию или рыхлую внутреннюю часть наростов. Кору подвязывают (например, бинтом), а места надрезов заливают воском или парафином. После этого наросты чаги появятся только через три-четыре года.
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Полезные свойства
Благодаря богатому химическому составу чага имеет широкий спектр полезных свойств, среди которых:
- —укрепление стенок кровеносных сосудов;
- —снижение уровня глюкозы в крови;
- —нормализация обмена веществ;
- —противовоспалительное действие;
- —мочегонный эффект;
- —активизация обменных процессов в тканях мозга;
- —благотворное влияние на селезенку и печень;
- —ускорение регенерации клеток, что способствует омоложению организма;
- —улучшение работы эндокринной системы;
- —помощь организму в борьбе с инфекционными заболеваниями;
- —нормализация микрофлоры кишечника;
- —помощь в устранении отеков и воспалений.
Диетолог Джоан Уошберн также отмечает, в чаге содержатся витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление чая на основе этого гриба помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.
Девушка пьет настой из чаги березовой
Применение в медицине
Приверженцы народной медицины приписывают чаге множество лечебных свойств. Как правило, все они основаны на исследованиях, проводившихся в СССР в 50-х годах. В народе отвары из чаги березовой использовали еще со времен царской России, в официальной медицине препараты и настои на основе этого гриба могли назначаться для симптоматического лечения, но в разные периоды исследования чаги прекращались.
На данный момент все еще нет доказательств полезности употребления чаги для улучшения здоровья и ее эффективности в лечении заболеваний. Клинические исследования отсутствуют, а научных – единицы, при этом часть из них проводилась только на животных, а другие – "в пробирке", поэтому нет оснований утверждать, что гриб является лечебным.
Показания к применению
Препараты с чагой могут назначить для облегчения симптомов при:
- —язвенных болезнях желудка (вне обострения);
- —хронических гастритах;
- —желчнокаменной болезни;
- —стоматите, пародонтите и пародонтозе;
- —серьезных нарушениях обменных процессов;
- —лейкоплакии;
- —артрите;
- —атеросклерозе;
- —головокружениях и головных болях;
- —гриппе;
- —глаукоме;
- —гайморите;
- —варикозном расширении вен;
- —ранах кожных покровов и физических травмах;
- —подростковом акне и угрях;
- —последствиях укусов насекомых;
- —герпесе;
- —шелушении кожи;
- —экземе;
- —грибковых заболеваниях кожи;
- —геморрое;
- —сахарном диабете;
- —дискинезии желудочно-кишечного тракта;
- —развивающихся злокачественных образованиях.
Самостоятельно принимать решение о назначении себе препаратов с чагой березовой строго запрещено. Необходимо проконсультироваться с врачом, так как входящие в состав гриба химические соединение и элементы могут негативно отразиться на организме.
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Лекарства на основе чаги
В аптеках можно найти несколько видов лекарств с чагой в составе:
- 1Бефунгин. Это концентрат для приготовления раствора приема внутрь. Назначают при хронических гастритах, язвенной болезни желудка, а также в качестве вспомогательного средства при онкологических заболеваниях.
- 2Крем-бальзамы с чагой. Они производятся разными фармакологическими компаниями и используются исключительно наружно. Назначаются для обработки ран, ссадин, а также для лечения гнойных образований и других серьезных повреждений кожи.
- 3Суппозитории с чагой. Также производятся разными компаниями. Назначаются проктологами при лечении простатита и в качестве дополнительного препарата при аденоме.
- 4БАД с чагой. Их существует большое количество. Они представлены и в капсулах, и в таблетках, и в сборах для заваривания. Как правило назначаются в качестве общего укрепления организма и для восполнения недостающих витаминов.
Также в аптеках можно найти сушеное сырье из чаги березовой, но продается оно крайне редко. Его, как правило, заваривают по аналогии с чаем, делят на несколько приемов и пьют в течение дня.
Женщина выдавливает из тюбика мазь
Особенности лечения
Лекарства на основе чаги принимают по двум основным схемам:
- —короткими курсами (7–14 дней) несколько раз в год с большими перерывами;
- —длинными курсами (3–5 месяцев) с небольшими перерывами.
В первом случае терапевтический эффект наступает позже. Короткий курс подходит для профилактики после положительных результатов лечения и для поддержания терапевтического эффекта.
Если иное не указано в инструкции к препарату, его принимают за полчаса до еды. При этом рацион важно скорректировать. На время лечения предпочтительна растительная и молочная диета с ограничением мяса, копченостей, острых специй, консервов жиров, сладостей и алкоголя. Разрешено добавить отрубной хлеб и негазированную минералку. При лечении чагой березовой нельзя вводить внутривенно глюкозу и пенициллин.
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Применение препаратов с чагой возможно только после постановки диагноза. При этом нельзя самовольно увеличивать или уменьшать дозу, а также пропускать приемы. В период самого лечения можно наблюдать две фазы воздействия препарата на организм:
- —примерно после двух недель приема отмечается облегчение, снижаются болевые ощущения;
- —после двух месяцев лечения улучшается состояния организма.
Все лечение с применением лекарств с чагой является, как правило, не основным, а симптоматическим.
Противопоказания
Лекарства с чагой не рекомендуется принимать при:
- —беременности и лактации;
- —введении глюкозы внутривенно;
- —приеме антибактериальных препаратов;
- —проблемах с нервной системой;
- —хроническом колите;
- —употреблении алкоголя и курении.
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Побочные эффекты
В результате приема препаратов с чагой березовой у пациентов могут наблюдаться следующие побочные эффекты:
- —рвота, потеря аппетита, диарея и другие расстройства ЖКТ;
- —лейкоцитопения;
- —снижение концентрации тромбоцитов в крови;
- —тяжелая форма диспепсического расстройства;
- —повышенная возбудимость, периферические поражения центральной нервной системы;
- —нарушение кровообращения, в том числе анемия;
- —пониженное артериальное давление;
- —острые бронхоспазмы;
- —обострение простудных заболеваний, повышение температуры тела, озноб;
- —учащенное сердцебиение;
- —частичное или полное выпадение волос, а также шелушение кожи;
- —сонливость и повышенная утомляемость.
Если появился любой симптом, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и при необходимости прекратить прием препарата.
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Интересные факты
- —Наивысшая концентрация всех полезных микроэлементов содержится в мякоти гриба.
- —Чага растет очень медленно, чтобы достигнуть хотя бы среднего размера, ей может потребоваться 10 лет.
- —В Финляндии чага используется в качестве заменителя кофе. Иногда их смешивают. Считается, что чага снижает кислотность напитка.
Березовый гриб