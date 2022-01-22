https://ria.ru/20220122/zdorove-1769036082.html

Страшный русский гриб для спасения жизни

Диетолог рассказала об уникальных свойствах русского "черного золота" - РИА Новости, 22.01.2022

Страшный русский гриб для спасения жизни

Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:55

2022-01-22T10:55

2022-01-22T13:41

аляска

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в статье для портала Food News.По ее словам, этот похожий на сгоревший уголь гриб можно также найти в Северной Канаде, Корее и на Аляске. Однако именно в России впервые узнали о его полезных свойствах и стали заваривать из него чай. Как уточняет эксперт, гриб в среднем встречается на одной из четырех тысяч берез, а в домашних условиях его вырастить невозможно. Из-за пользы и редкости его называют "черным золотом", подчеркнула она.В чаге содержатся необходимый для организма витамин D, а также калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление такого чая помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.Гриб способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, повышает общий иммунитет. Наличие в чаге тритерпенов помогает в профилактике рака и даже в борьбе с ним: согласно исследованиям, они уничтожают раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20220121/produkt-1768815063.html

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аляска, здоровье - общество, россия