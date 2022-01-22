https://ria.ru/20220122/zdorove-1769036082.html
Страшный русский гриб для спасения жизни
Диетолог рассказала об уникальных свойствах русского "черного золота" - РИА Новости, 22.01.2022
Страшный русский гриб для спасения жизни
Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:55
2022-01-22T10:55
2022-01-22T13:41
аляска
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/91/1525129118_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_1190f3ae2e75cee82adacaaa976e6aa5.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в статье для портала Food News.По ее словам, этот похожий на сгоревший уголь гриб можно также найти в Северной Канаде, Корее и на Аляске. Однако именно в России впервые узнали о его полезных свойствах и стали заваривать из него чай. Как уточняет эксперт, гриб в среднем встречается на одной из четырех тысяч берез, а в домашних условиях его вырастить невозможно. Из-за пользы и редкости его называют "черным золотом", подчеркнула она.В чаге содержатся необходимый для организма витамин D, а также калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление такого чая помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.Гриб способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, повышает общий иммунитет. Наличие в чаге тритерпенов помогает в профилактике рака и даже в борьбе с ним: согласно исследованиям, они уничтожают раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://rsport.ria.ru/20220121/produkt-1768815063.html
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/91/1525129118_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_0340fbecc161e24e3fccf739c5a4d274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, здоровье - общество, россия
10:55 22.01.2022 (обновлено: 13:41 22.01.2022)
Диетолог рассказала об уникальных свойствах русского "черного золота"
Диетолог Уошберн: употребление чаги замедляет старение и помогает бороться с раком