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Страшный русский гриб для спасения жизни
Диетолог рассказала об уникальных свойствах русского "черного золота" - РИА Новости, 22.01.2022
Страшный русский гриб для спасения жизни
Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:55
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аляска
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в статье для портала Food News.По ее словам, этот похожий на сгоревший уголь гриб можно также найти в Северной Канаде, Корее и на Аляске. Однако именно в России впервые узнали о его полезных свойствах и стали заваривать из него чай. Как уточняет эксперт, гриб в среднем встречается на одной из четырех тысяч берез, а в домашних условиях его вырастить невозможно. Из-за пользы и редкости его называют "черным золотом", подчеркнула она.В чаге содержатся необходимый для организма витамин D, а также калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление такого чая помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.Гриб способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, повышает общий иммунитет. Наличие в чаге тритерпенов помогает в профилактике рака и даже в борьбе с ним: согласно исследованиям, они уничтожают раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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аляска, здоровье - общество, россия
10:55 22.01.2022 (обновлено: 13:41 22.01.2022)
 
Диетолог рассказала об уникальных свойствах русского "черного золота"

Диетолог Уошберн: употребление чаги замедляет старение и помогает бороться с раком

CC BY-SA 3.0 / Tocekas / Гриб Inonotus obliquus
Гриб Inonotus obliquus - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Tocekas /
Гриб Inonotus obliquus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встречающийся в российских лесах гриб чага, несмотря на непривлекательный внешний вид, необычайно полезен для здоровья. Об этом пишет диетолог Джоан Уошберн в статье для портала Food News.
По ее словам, этот похожий на сгоревший уголь гриб можно также найти в Северной Канаде, Корее и на Аляске. Однако именно в России впервые узнали о его полезных свойствах и стали заваривать из него чай. Как уточняет эксперт, гриб в среднем встречается на одной из четырех тысяч берез, а в домашних условиях его вырастить невозможно. Из-за пользы и редкости его называют "черным золотом", подчеркнула она.
В чаге содержатся необходимый для организма витамин D, а также калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление такого чая помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.
Гриб способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, повышает общий иммунитет. Наличие в чаге тритерпенов помогает в профилактике рака и даже в борьбе с ним: согласно исследованиям, они уничтожают раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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