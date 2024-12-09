https://ria.ru/20241209/chaga-1798410636.html

Чага: березовый гриб, целебные свойства и правильное применение для лечения

Чага: березовый гриб, целебные свойства и правильное применение для лечения

Чага: березовый гриб, целебные свойства и правильное применение для лечения

Чага, или березовый гриб, давно используется в народной медицине, хотя исследования ее полезных свойств продолжаются до сих пор. Описание чаги, как правильно ее РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:13

2024-12-09T15:13

2024-12-09T15:13

в мире

россия

грибы

природа

деревья

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798351075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b828e80ac83e9ce0388dfa75cc64233.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чага, или березовый гриб, давно используется в народной медицине, хотя исследования ее полезных свойств продолжаются до сих пор. Описание чаги, как правильно ее собирать, применение гриба в официальной медицине и методы лечения, – в материале РИА Новости.Гриб чагаОфициальное название чаги — трутовик косотрубчатый, относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы.ОписаниеВнешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму, чага достигает до 50 см в диаметре до 15 см в толщину. Такие грибы могут весить от двух до пяти кг. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри – темно-коричневая с желтыми прожилками в основании. Чага березовая является паразитирующим грибом. Ее гифы – нитевидные образования – проникают в древесину, поглощают соки и питательные вещества, вследствие чего дерево погибает. Гриб может расти до 20 лет. Он, как правило, развивается в местах механических повреждениях живых деревьев. На этих участках наросты появляются только через три-четыре года. Они сами по себе являются вегетативным телом (бесплодным мицелием), а плодовое тело гриба находится именно под корой и визуально незаметно. Когда оно освобождается из-под коры, начинает активно выделять споры, а со временем ссыхается, отмирает и отпадает.Химический составВ составе чаги березовой множество различных химических элементов и соединений:ВидыБерезовая чага не имеет подвидов, но у нее есть "родственники", с которыми ее часто путают. Главная разница между ними заключается во внешнем виде. Во-первых, они отличаются по форме: трутовики похожи на шляпки или копытца. Во-вторых, по цвету: чага темная, почти черная, когда как трутовики светлее.Трутовик лучистыйОн выглядит как половина широкой шляпы. Зачастую растет группами, образовывая на дереве подобие черепицы. Длина этих "шляпок" редко превышает 5 см, в ширину они 6–8 см, а в толщину – 5–20 мм. У молодых лучистых трутовиков поверхность бархатистая, может иметь цвет от желтого до рыже-коричневого. У взрослых и старых грибов становится голой и блестящей, морщинистой, цвет темнеет. Мякоть волокнистая, блестящая, окрашена в оттенок от светло- до красно-коричневого. Растет преимущественно на ольхе, на березах встречается редко. Распространен в умеренной зоне Северного полушария, в Гималаях.Трутовик щетинистоволосыйТакже имеет форму шляпки. В длину достигает 10 см, в ширину 16 см, толщина около 8 см. Растут такие трутовики, как правило, поодиночке, но иногда встречается сразу по два–три экземпляра. Молодые грибы яркого красно-оранжевого цвета, с возрастом темнеют и становятся коричневыми. Мякоть бурого цвета, у края и поверхности светлая, волокнистая. Такой трутовик также распространен в умеренной зоне Северного полушария, но чаще всего растет на дубе, ясене и яблоне. На других широколиственных деревьях тоже встречается, но гораздо реже.РаспространениеЧага березовая распространена в центральной и северо-восточной Европе, на Корейском полуострове, в США и России. Преимущественно растет на березах, но ее можно найти и на других деревьях, особенно в смешанных лесах, где разные породы растут близко друг к другу.Когда появляются и период созреванияВ отличие от обычных съедобных грибов, чага не имеет четкого периода появления и созревания. Собирать ее можно круглый год, но в зависимости от сезона могут возникать разные трудности. К примеру, летом и зимой грибы сложно найти из-за густой листвы и снега, соответственно. Поэтому лучшим временем для сбора чаги считается весна (апрель), или осень, с сентября по ноябрь. К тому же, именно в эти периоды в грибе большая концентрация полезных веществ.Сбор и заготовкаСбор чаги березовой начинается с ее поиска и выбора подходящего экземпляра. Искать ее лучше всего в березовых рощах, особенно ценными считаются грибы, растущие близко друг к другу. Также на качество влияет возраст, слишком старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно по цвету мякоти: чем старше гриб, тем она темнее. Также можно проверить прочность: взрослый экземпляр легко разрушается под давлением. Собирать чагу березовую легче всего толстым ножом или небольшим топориком. Сам процесс достаточно трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени. Срезать гриб нужно параллельно дереву, как можно ближе к основанию, так как все полезные свойства содержатся именно в мякоти. Движения должны быть осторожными, чтобы не повредить само дерево. После процедуры место среза необходимо присыпать землей, чтобы рана легче заживала.Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальных электросушилках, но если таких нет, можно воспользоваться духовкой. Для этого ее разогревают до 50 °С, чагу разрезают на равные кусочки, раскладывают на противень и помещают духовой шкаф, дверцу плотно не закрывают. Весь процесс занимает примерно 8–10 часов. Также сушить гриб можно в естественных условиях – в темном теплом помещении. Но в этом случае ждать результата придется не менее 24 месяцев.СъедобностьЧага березовая не является съедобным грибом, но она нетоксична. Поэтому многие БАД с использованием этого гриба содержат высушенное измельченное сырье. Также его нередко используют в животноводстве. Считается, что добавление чаги в рацион поросят стимулирует их рост и прибавку в весе.КалорийностьВ 100 г чаги содержится 20 ккал. Из них:ВыращиваниеЧагу можно попробовать вырастить самостоятельно, но процесс это небыстрый и не факт, что результат будет успешным. Для этого нужна старая береза. На ее коре топором делают насечки в два-три ряда глубиной 10–15 см и на высоте не менее 1–1,5 от земли. При этом кору дерева приподнимают, чтобы оголить древесину. Расстояние между насечками должно составлять не менее 50 см. Места надрезов необходимо увлажнить и внести мицелий чаги березовой, кусочки созревшего плодового тела, споровую суспензию или рыхлую внутреннюю часть наростов. Кору подвязывают (например, бинтом), а места надрезов заливают воском или парафином. После этого наросты чаги появятся только через три-четыре года.Полезные свойстваБлагодаря богатому химическому составу чага имеет широкий спектр полезных свойств, среди которых:Диетолог Джоан Уошберн также отмечает, в чаге содержатся витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление чая на основе этого гриба помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.Применение в медицинеПриверженцы народной медицины приписывают чаге множество лечебных свойств. Как правило, все они основаны на исследованиях, проводившихся в СССР в 50-х годах. В народе отвары из чаги березовой использовали еще со времен царской России, в официальной медицине препараты и настои на основе этого гриба могли назначаться для симптоматического лечения, но в разные периоды исследования чаги прекращались.На данный момент все еще нет доказательств полезности употребления чаги для улучшения здоровья и ее эффективности в лечении заболеваний. Клинические исследования отсутствуют, а научных – единицы, при этом часть из них проводилась только на животных, а другие – "в пробирке", поэтому нет оснований утверждать, что гриб является лечебным.Показания к применениюПрепараты с чагой могут назначить для облегчения симптомов при:Самостоятельно принимать решение о назначении себе препаратов с чагой березовой строго запрещено. Необходимо проконсультироваться с врачом, так как входящие в состав гриба химические соединение и элементы могут негативно отразиться на организме.Лекарства на основе чагиВ аптеках можно найти несколько видов лекарств с чагой в составе:Также в аптеках можно найти сушеное сырье из чаги березовой, но продается оно крайне редко. Его, как правило, заваривают по аналогии с чаем, делят на несколько приемов и пьют в течение дня.Особенности леченияЛекарства на основе чаги принимают по двум основным схемам:В первом случае терапевтический эффект наступает позже. Короткий курс подходит для профилактики после положительных результатов лечения и для поддержания терапевтического эффекта.Если иное не указано в инструкции к препарату, его принимают за полчаса до еды. При этом рацион важно скорректировать. На время лечения предпочтительна растительная и молочная диета с ограничением мяса, копченостей, острых специй, консервов жиров, сладостей и алкоголя. Разрешено добавить отрубной хлеб и негазированную минералку. При лечении чагой березовой нельзя вводить внутривенно глюкозу и пенициллин.Применение препаратов с чагой возможно только после постановки диагноза. При этом нельзя самовольно увеличивать или уменьшать дозу, а также пропускать приемы. В период самого лечения можно наблюдать две фазы воздействия препарата на организм:Все лечение с применением лекарств с чагой является, как правило, не основным, а симптоматическим.ПротивопоказанияЛекарства с чагой не рекомендуется принимать при:Побочные эффектыВ результате приема препаратов с чагой березовой у пациентов могут наблюдаться следующие побочные эффекты:Если появился любой симптом, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и при необходимости прекратить прием препарата.Интересные факты

https://ria.ru/20220624/chaga-1797790882.html

https://ria.ru/20210922/griby-1751223918.html

https://rsport.ria.ru/20220503/komar-1786683646.html

https://ria.ru/20241125/ivan-chay-1599794219.html

https://ria.ru/20241128/shipovnik-1597107851.html

https://ria.ru/20241009/romashka-1593589417.html

https://ria.ru/20201228/zveroboy-1591239380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, грибы, природа, деревья, здоровье - общество