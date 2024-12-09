Чага: березовый гриб, целебные свойства и правильное применение для лечения
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чага, или березовый гриб, давно используется в народной медицине, хотя исследования ее полезных свойств продолжаются до сих пор. Описание чаги, как правильно ее собирать, применение гриба в официальной медицине и методы лечения, – в материале РИА Новости.
Гриб чага
Официальное название чаги — трутовик косотрубчатый, относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы.
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Описание
Внешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму, чага достигает до 50 см в диаметре до 15 см в толщину. Такие грибы могут весить от двух до пяти кг. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри – темно-коричневая с желтыми прожилками в основании. Чага березовая является паразитирующим грибом. Ее гифы – нитевидные образования – проникают в древесину, поглощают соки и питательные вещества, вследствие чего дерево погибает. Гриб может расти до 20 лет. Он, как правило, развивается в местах механических повреждениях живых деревьев. На этих участках наросты появляются только через три-четыре года. Они сами по себе являются вегетативным телом (бесплодным мицелием), а плодовое тело гриба находится именно под корой и визуально незаметно. Когда оно освобождается из-под коры, начинает активно выделять споры, а со временем ссыхается, отмирает и отпадает.
Химический состав
В составе чаги березовой множество различных химических элементов и соединений:
- водорастворимые пигменты – 20 %;
- полисахариды – 6–8 %;
- агарициновая и гуминоподобная чаговые кислоты – до 60 %;
- органические кислоты – 0,5–1,3 %, среди которых щавелевая, уксусная, ванилиновая, сиреневая, муравьиная, n-оксибензойная, инонотовая и обликвиновая;
- зола – 12,3 %;
- липиды;
- стероидные вещества: эргостерол, ланостерол и инотодиол;
- а также лигнин, клетчатка, свободные фенолы, кумарин, флавоноиды, целлюлоза, пеуцеданин, смолы, следы алкалоидов и другие элементы в виде оксидов.
Виды
Березовая чага не имеет подвидов, но у нее есть "родственники", с которыми ее часто путают. Главная разница между ними заключается во внешнем виде. Во-первых, они отличаются по форме: трутовики похожи на шляпки или копытца. Во-вторых, по цвету: чага темная, почти черная, когда как трутовики светлее.
Трутовик лучистый
Он выглядит как половина широкой шляпы. Зачастую растет группами, образовывая на дереве подобие черепицы. Длина этих "шляпок" редко превышает 5 см, в ширину они 6–8 см, а в толщину – 5–20 мм. У молодых лучистых трутовиков поверхность бархатистая, может иметь цвет от желтого до рыже-коричневого. У взрослых и старых грибов становится голой и блестящей, морщинистой, цвет темнеет. Мякоть волокнистая, блестящая, окрашена в оттенок от светло- до красно-коричневого. Растет преимущественно на ольхе, на березах встречается редко. Распространен в умеренной зоне Северного полушария, в Гималаях.
Трутовик щетинистоволосый
Также имеет форму шляпки. В длину достигает 10 см, в ширину 16 см, толщина около 8 см. Растут такие трутовики, как правило, поодиночке, но иногда встречается сразу по два–три экземпляра. Молодые грибы яркого красно-оранжевого цвета, с возрастом темнеют и становятся коричневыми. Мякоть бурого цвета, у края и поверхности светлая, волокнистая. Такой трутовик также распространен в умеренной зоне Северного полушария, но чаще всего растет на дубе, ясене и яблоне. На других широколиственных деревьях тоже встречается, но гораздо реже.
Распространение
Чага березовая распространена в центральной и северо-восточной Европе, на Корейском полуострове, в США и России. Преимущественно растет на березах, но ее можно найти и на других деревьях, особенно в смешанных лесах, где разные породы растут близко друг к другу.
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Когда появляются и период созревания
В отличие от обычных съедобных грибов, чага не имеет четкого периода появления и созревания. Собирать ее можно круглый год, но в зависимости от сезона могут возникать разные трудности. К примеру, летом и зимой грибы сложно найти из-за густой листвы и снега, соответственно. Поэтому лучшим временем для сбора чаги считается весна (апрель), или осень, с сентября по ноябрь. К тому же, именно в эти периоды в грибе большая концентрация полезных веществ.
Сбор и заготовка
Сбор чаги березовой начинается с ее поиска и выбора подходящего экземпляра. Искать ее лучше всего в березовых рощах, особенно ценными считаются грибы, растущие близко друг к другу. Также на качество влияет возраст, слишком старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно по цвету мякоти: чем старше гриб, тем она темнее. Также можно проверить прочность: взрослый экземпляр легко разрушается под давлением. Собирать чагу березовую легче всего толстым ножом или небольшим топориком. Сам процесс достаточно трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени. Срезать гриб нужно параллельно дереву, как можно ближе к основанию, так как все полезные свойства содержатся именно в мякоти. Движения должны быть осторожными, чтобы не повредить само дерево. После процедуры место среза необходимо присыпать землей, чтобы рана легче заживала.
Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальных электросушилках, но если таких нет, можно воспользоваться духовкой. Для этого ее разогревают до 50 °С, чагу разрезают на равные кусочки, раскладывают на противень и помещают духовой шкаф, дверцу плотно не закрывают. Весь процесс занимает примерно 8–10 часов. Также сушить гриб можно в естественных условиях – в темном теплом помещении. Но в этом случае ждать результата придется не менее 24 месяцев.
Съедобность
Чага березовая не является съедобным грибом, но она нетоксична. Поэтому многие БАД с использованием этого гриба содержат высушенное измельченное сырье. Также его нередко используют в животноводстве. Считается, что добавление чаги в рацион поросят стимулирует их рост и прибавку в весе.
Калорийность
В 100 г чаги содержится 20 ккал. Из них:
- белки – 2,1 г;
- жиры – 0,8 г;
- углеводы – 1,2 г.
Выращивание
Чагу можно попробовать вырастить самостоятельно, но процесс это небыстрый и не факт, что результат будет успешным. Для этого нужна старая береза. На ее коре топором делают насечки в два-три ряда глубиной 10–15 см и на высоте не менее 1–1,5 от земли. При этом кору дерева приподнимают, чтобы оголить древесину. Расстояние между насечками должно составлять не менее 50 см. Места надрезов необходимо увлажнить и внести мицелий чаги березовой, кусочки созревшего плодового тела, споровую суспензию или рыхлую внутреннюю часть наростов. Кору подвязывают (например, бинтом), а места надрезов заливают воском или парафином. После этого наросты чаги появятся только через три-четыре года.
Полезные свойства
Благодаря богатому химическому составу чага имеет широкий спектр полезных свойств, среди которых:
- укрепление стенок кровеносных сосудов;
- снижение уровня глюкозы в крови;
- нормализация обмена веществ;
- противовоспалительное действие;
- мочегонный эффект;
- активизация обменных процессов в тканях мозга;
- благотворное влияние на селезенку и печень;
- ускорение регенерации клеток, что способствует омоложению организма;
- улучшение работы эндокринной системы;
- помощь организму в борьбе с инфекционными заболеваниями;
- нормализация микрофлоры кишечника;
- помощь в устранении отеков и воспалений.
Диетолог Джоан Уошберн также отмечает, в чаге содержатся витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Кроме того, употребление чая на основе этого гриба помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение.
Применение в медицине
Приверженцы народной медицины приписывают чаге множество лечебных свойств. Как правило, все они основаны на исследованиях, проводившихся в СССР в 50-х годах. В народе отвары из чаги березовой использовали еще со времен царской России, в официальной медицине препараты и настои на основе этого гриба могли назначаться для симптоматического лечения, но в разные периоды исследования чаги прекращались.
На данный момент все еще нет доказательств полезности употребления чаги для улучшения здоровья и ее эффективности в лечении заболеваний. Клинические исследования отсутствуют, а научных – единицы, при этом часть из них проводилась только на животных, а другие – "в пробирке", поэтому нет оснований утверждать, что гриб является лечебным.
Показания к применению
Препараты с чагой могут назначить для облегчения симптомов при:
- язвенных болезнях желудка (вне обострения);
- хронических гастритах;
- желчнокаменной болезни;
- стоматите, пародонтите и пародонтозе;
- серьезных нарушениях обменных процессов;
- лейкоплакии;
- артрите;
- атеросклерозе;
- головокружениях и головных болях;
- гриппе;
- глаукоме;
- гайморите;
- варикозном расширении вен;
- ранах кожных покровов и физических травмах;
- подростковом акне и угрях;
- последствиях укусов насекомых;
- герпесе;
- шелушении кожи;
- экземе;
- грибковых заболеваниях кожи;
- геморрое;
- сахарном диабете;
- дискинезии желудочно-кишечного тракта;
- развивающихся злокачественных образованиях.
Самостоятельно принимать решение о назначении себе препаратов с чагой березовой строго запрещено. Необходимо проконсультироваться с врачом, так как входящие в состав гриба химические соединение и элементы могут негативно отразиться на организме.
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Лекарства на основе чаги
В аптеках можно найти несколько видов лекарств с чагой в составе:
- 1.Бефунгин. Это концентрат для приготовления раствора приема внутрь. Назначают при хронических гастритах, язвенной болезни желудка, а также в качестве вспомогательного средства при онкологических заболеваниях.
- 2.Крем-бальзамы с чагой. Они производятся разными фармакологическими компаниями и используются исключительно наружно. Назначаются для обработки ран, ссадин, а также для лечения гнойных образований и других серьезных повреждений кожи.
- 3.Суппозитории с чагой. Также производятся разными компаниями. Назначаются проктологами при лечении простатита и в качестве дополнительного препарата при аденоме.
- 4.БАД с чагой. Их существует большое количество. Они представлены и в капсулах, и в таблетках, и в сборах для заваривания. Как правило назначаются в качестве общего укрепления организма и для восполнения недостающих витаминов.
Также в аптеках можно найти сушеное сырье из чаги березовой, но продается оно крайне редко. Его, как правило, заваривают по аналогии с чаем, делят на несколько приемов и пьют в течение дня.
© Depositphotos.com / Olga Yastremska, New Africa, AfrЖенщина выдавливает из тюбика мазь
© Depositphotos.com / Olga Yastremska, New Africa, Afr
Женщина выдавливает из тюбика мазь
Особенности лечения
Лекарства на основе чаги принимают по двум основным схемам:
- короткими курсами (7–14 дней) несколько раз в год с большими перерывами;
- длинными курсами (3–5 месяцев) с небольшими перерывами.
В первом случае терапевтический эффект наступает позже. Короткий курс подходит для профилактики после положительных результатов лечения и для поддержания терапевтического эффекта.
Если иное не указано в инструкции к препарату, его принимают за полчаса до еды. При этом рацион важно скорректировать. На время лечения предпочтительна растительная и молочная диета с ограничением мяса, копченостей, острых специй, консервов жиров, сладостей и алкоголя. Разрешено добавить отрубной хлеб и негазированную минералку. При лечении чагой березовой нельзя вводить внутривенно глюкозу и пенициллин.
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Применение препаратов с чагой возможно только после постановки диагноза. При этом нельзя самовольно увеличивать или уменьшать дозу, а также пропускать приемы. В период самого лечения можно наблюдать две фазы воздействия препарата на организм:
- примерно после двух недель приема отмечается облегчение, снижаются болевые ощущения;
- после двух месяцев лечения улучшается состояния организма.
Все лечение с применением лекарств с чагой является, как правило, не основным, а симптоматическим.
Противопоказания
Лекарства с чагой не рекомендуется принимать при:
- беременности и лактации;
- введении глюкозы внутривенно;
- приеме антибактериальных препаратов;
- проблемах с нервной системой;
- хроническом колите;
- употреблении алкоголя и курении.
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Побочные эффекты
В результате приема препаратов с чагой березовой у пациентов могут наблюдаться следующие побочные эффекты:
- рвота, потеря аппетита, диарея и другие расстройства ЖКТ;
- лейкоцитопения;
- снижение концентрации тромбоцитов в крови;
- тяжелая форма диспепсического расстройства;
- повышенная возбудимость, периферические поражения центральной нервной системы;
- нарушение кровообращения, в том числе анемия;
- пониженное артериальное давление;
- острые бронхоспазмы;
- обострение простудных заболеваний, повышение температуры тела, озноб;
- учащенное сердцебиение;
- частичное или полное выпадение волос, а также шелушение кожи;
- сонливость и повышенная утомляемость.
Если появился любой симптом, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и при необходимости прекратить прием препарата.
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Интересные факты
- Наивысшая концентрация всех полезных микроэлементов содержится в мякоти гриба.
- Чага растет очень медленно, чтобы достигнуть хотя бы среднего размера, ей может потребоваться 10 лет.
- В Финляндии чага используется в качестве заменителя кофе. Иногда их смешивают. Считается, что чага снижает кислотность напитка.