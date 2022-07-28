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Как быстро понизить давление в домашних условиях: с лекарствами и без них
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Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства
Как быстро понизить давление в домашних условиях: с лекарствами и без них
Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства
Гипертоническая болезнь – заболевание, основным проявлением которого является стабильное повышение кровяного давления. Основные симптомы артериальной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:05
2022-07-28T18:05
общество
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здоровье - общество
кровяное давление
давление
гипертония
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гипертоническая болезнь – заболевание, основным проявлением которого является стабильное повышение кровяного давления. Основные симптомы артериальной гипертензии, как снизить давление без таблеток, лекарства и способы быстрого снижения показателей, профилактика гипертонии в домашних условиях – в материале РИА Новости.Норма артериального давленияВрач отмечает, что в норме систолическое давление составляет менее 140, а диастолическое – менее 90. Оптимальное давление – 120 на 80 мм. рт. ст., нормальное – 120-129 на 80–84 мм. рт. ст., высоконормальное давление – 130–139 на 85–89 мм. рт. ст.. При повышении давления – 140 на 90 мм. рт. ст. диагностируют артериальную гипертонию. Выделяют следующие ее степени:Симптомы повышенного давленияНа сегодняшний день каждый третий взрослый человек в мире страдает от повышенного давления. Артериальная гипертензия является ведущей причиной заболеваний сердца и сосудов. Это состояние сопровождается:Как снизить давлениеДостижение целевых показателей артериального давления является важнейшим условием лечения гипертонии. Важно бороться с факторами, которые усугубляют течение заболевания:ЛекарстваРустем Османов уточняет, что гипертонию разделяют на первичную и вторичную. "Первичная гипертония – самостоятельная патология, ее основным симптомом является повышенное давление. Вторичная развивается на фоне уже существующей патологии, помимо повышения давления, сопровождается множеством других симптомов. Возникает вследствие неврологических заболеваний, болезней почек, нарушений в работе щитовидной железы и надпочечников. Поэтому лекарства при повышенном давлении можно принимать только по назначению врача, который с учетом особенностей и индивидуальной чувствительности организма подберет необходимые препараты", – комментирует специалист.Чтобы помочь пациенту справиться с дискомфортным состоянием, кардиологи используют следующие группы антигипертензивных препаратов:Алина Квижинадзе также отмечает применение БАД для коррекции высокого давления. "Таурин способен воздействовать на первопричину гипертонии – слабость клеточных мембран и дефицит энергии, важен также коэнзим Q10, дополнительный прием магния, кальция и калия, витаминов С, D, В6, – поясняет врач. – Коррекция обмена веществ с помощью различных нелекарственных методов, позволяет воздействовать на первопричины возникновения гипертонической болезни".Сбалансированное питаниеЭксперты отмечают, что сбалансированное питание важно для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Диета при повышении норм артериального давления подразумевает:Важно обеспечить достаточное потребление магния, калия и кальция для правильной работы мембран клеток. Данные элементы содержатся в свекле, моркови, зеленом салате, петрушке, черной смородине, грецких орехах и миндале. Включить в рацион продукты с высоким содержанием калия (курага, бананы, фасоль, апельсины, фисташки, ячневая и пшенная крупы, шпинат, инжир, кедровые орехи), содержащие кальций, источники магния (соя, морковь, шиповник, фасоль), пищу, богатую клетчаткой (отруби), полиненасыщенные жирные кислоты (семена подсолнечника и тыквы, жирные сорта рыбы, соевое, льняное и рапсовое масла).Прогулки на свежем воздухеПешие прогулки на свежем воздухе полезны всем. Наибольшую ценность, по мнению Алины Квижинадзе, имеет аэробная активность. Она называется так потому, что ее выполнение связано с потреблением кислорода:Оптимальной считается нагрузка 45-60 мин три-четыре раза в неделю. Но важно учитывать степень гипертонии, следить за самочувствием, подбирать физическую активность вместе с лечащим врачом.Соблюдение режима труда и отдыхаПо возможности уход ко сну должен быть до 23:00. По словам Алины Квижинадзе, с 23:00 до 03:00 активны процессы восстановления, в том числе выработка гормона мелатонина, который нормализует циркадные ритмы, а также повышает стрессоустойчивость. Оптимальное время сна – 7-8 часов в сутки. Рекомендовано спать в полной темноте.Контроль за эмоциямиРустем Османов отмечает, что гипертония может возникнуть в ответ на острое воздействие стрессовых факторов. Длительное состояние стресса провоцирует развитие целого ряда заболеваний, в числе которых и повышение давление."При стрессе возрастает частота сердцебиений и сердечный выброс, а также увеличивается поступление крови в мышцы. Такие явления связывают с повышенной выработкой адреналина, норадреналина и гормона кортиколиберина, который активирует повышенную выработку надпочечниками глюкокортикоидов – стероидных гормонов. Именно они воздействуют на сосуды, в результате чего происходит повышение давления", – поясняет врач.Массаж и иглоукалываниеИспользование различных техник акупунктуры для снижения артериального давления возможно лишь по рекомендации лечащего врача. Специалист оценивает общее состояние пациента, выбирает методику и процедуры, которые в правильной последовательности и с определенной силой нажима позволяют нормализовать кровяное давление. Сеансы массажа и иглоукалывания, как правило, проводятся курсами. Существует ряд противопоказаний для проведения подобных манипуляций: третья стадия артериальной гипертензии, наличие признаков гипертонического криза и др.Народные средстваНаряду с приемом медикаментов и использованием нелекарственных методов в борьбе с повышенным давлением широко применяются народные средства:Чтобы не усугубить состояние здоровья, пользоваться народными способами понижения давления можно только с разрешения лечащего врача.ПрофилактикаПовышение артериального давления может возникать хаотично, приступообразно, непостоянно, при повышении рабочих нагрузок/переутомления и проходить после стадии расслабления, успокоения и отдыха. Характерно скрытое и бессимптомное течение, при этом с годами дискомфорт нарастает, разрушая органы-мишени: сердце, мозг, почки, глаза и сосуды. "Если вовремя не начать коррекцию заболевания, не предупредить его дальнейшее развитие, то симптомы прогрессируют и становятся постоянными", – предупреждает Алина Квижинадзе.В комплексе с медикаментозным методом лечения эти рекомендации помогут снизить потребность в лекарствах или, наоборот, повысят эффективность от их применения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/gipertoniya-1749530536.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/gipertoniya-1732263123.html
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общество, здоровье, здоровье - общество, кровяное давление, давление, гипертония
18:05 28.07.2022
 

Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКак снизить давление
Как снизить давление - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Как снизить давление
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Оглавление
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гипертоническая болезнь – заболевание, основным проявлением которого является стабильное повышение кровяного давления. Основные симптомы артериальной гипертензии, как снизить давление без таблеток, лекарства и способы быстрого снижения показателей, профилактика гипертонии в домашних условиях – в материале РИА Новости.

Норма артериального давления

"Артериальное давление – это показатель давления, которое кровь оказывает на стенки артерий в момент сокращения сердечной мышцы (систолическое) и в момент её расслабления (диастолическое), а также отражает сопротивление периферических сосудов", – поясняет Рустем Османов, терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника".
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Врач отмечает, что в норме систолическое давление составляет менее 140, а диастолическое – менее 90. Оптимальное давление – 120 на 80 мм. рт. ст., нормальное – 120-129 на 80–84 мм. рт. ст., высоконормальное давление – 130–139 на 85–89 мм. рт. ст.. При повышении давления – 140 на 90 мм. рт. ст. диагностируют артериальную гипертонию. Выделяют следующие ее степени:
  • Первая – показатели систолического АД от 140 до 159 мм. рт. ст., диастолического – 90-99 мм. рт. ст.
  • Вторая – систолическое кровяное давление отмечается в пределах 160 до 179 мм. рт. ст., диастолическое держится на отметке 100-109 мм. рт. ст.
  • Третья – систолическое давление превышает 180 мм. рт. ст., а диастолическое свыше 110 мм. рт. ст.
"Для гипертоников показатели нормального и повышенного давления отличаются. Обычно, пациент, страдающий гипертонической болезнью, имеет привычное давление, к которому его организм уже адаптирован. Например, если для человека оптимальным показателем является – 90 на 60, то артериальное давление в пределах 120 на 80 для него будет ощущаться, как повышенное и сопровождаться недомоганием и плохим самочувствием", – говорит Рустем Османов.
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Симптомы повышенного давления

На сегодняшний день каждый третий взрослый человек в мире страдает от повышенного давления. Артериальная гипертензия является ведущей причиной заболеваний сердца и сосудов. Это состояние сопровождается:
  • пульсирующей болью в затылке;
  • мельканием мушек перед глазами;
  • общей слабостью;
  • головокружением;
  • шумом в ушах;
  • покраснением лица;
  • тошнотой;
  • учащенным сердцебиением;
  • ухудшением зрения.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач измеряет артериальное давление женщине
Врач измеряет артериальное давление женщине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач измеряет артериальное давление женщине
"У большинства людей гипертоническая болезнь протекает бессимптомно, поэтому необходимо регулярно отслеживать артериальное давление для того, чтобы обнаружить заболевание как можно раньше и предупредить дальнейшее развитие", – говорит Рустем Османов.

Как снизить давление

Достижение целевых показателей артериального давления является важнейшим условием лечения гипертонии. Важно бороться с факторами, которые усугубляют течение заболевания:
  • метаболический синдромом (лишний вес);
  • употребление алкоголя и курение;
  • сахарный диабет.
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"Есть и наследственные факторы развития болезни, генетическая предрасположенность: метаболические изменения, дефициты кофакторов и свертывающей системы крови, сложности в работе сердечно-сосудистой системы. Данные факторы обосновывают широкий подход к лечению гипертонии и заболеваний сердца и сосудов", – отмечает Алина Квижинадзе, врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy.

Лекарства

Рустем Османов уточняет, что гипертонию разделяют на первичную и вторичную. "Первичная гипертония – самостоятельная патология, ее основным симптомом является повышенное давление. Вторичная развивается на фоне уже существующей патологии, помимо повышения давления, сопровождается множеством других симптомов. Возникает вследствие неврологических заболеваний, болезней почек, нарушений в работе щитовидной железы и надпочечников. Поэтому лекарства при повышенном давлении можно принимать только по назначению врача, который с учетом особенностей и индивидуальной чувствительности организма подберет необходимые препараты", – комментирует специалист.
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Чтобы помочь пациенту справиться с дискомфортным состоянием, кардиологи используют следующие группы антигипертензивных препаратов:
  • ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ);
  • бета-адреноблокаторы;
  • блокаторы рецепторов ангиотензина II;
  • блокаторы кальциевых каналов;
  • диуретики.
Алина Квижинадзе также отмечает применение БАД для коррекции высокого давления. "Таурин способен воздействовать на первопричину гипертонии – слабость клеточных мембран и дефицит энергии, важен также коэнзим Q10, дополнительный прием магния, кальция и калия, витаминов С, D, В6, – поясняет врач. – Коррекция обмена веществ с помощью различных нелекарственных методов, позволяет воздействовать на первопричины возникновения гипертонической болезни".
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Сбалансированное питание

Эксперты отмечают, что сбалансированное питание важно для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Диета при повышении норм артериального давления подразумевает:
  • Ограничение приема поваренной соли до 5-7 г в сутки.
  • Отказ от вредных привычек – курения и употребления алкоголя.
  • Исключение из рациона колбасных изделий, сыров, выпечки, солений, смесей приправ, копченостей.
  • Добавление в меню мяса индейки, курицы, яиц, творога, а также растительного белка: чечевицы, фасоли, нута, булгура, киноа. А вот потребление красного мяса стоит ограничить до одного раза в неделю.
  • Употребление овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами, а также листовой зелени (укроп, петрушка, руккола, кинза).
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию
Важно обеспечить достаточное потребление магния, калия и кальция для правильной работы мембран клеток. Данные элементы содержатся в свекле, моркови, зеленом салате, петрушке, черной смородине, грецких орехах и миндале. Включить в рацион продукты с высоким содержанием калия (курага, бананы, фасоль, апельсины, фисташки, ячневая и пшенная крупы, шпинат, инжир, кедровые орехи), содержащие кальций, источники магния (соя, морковь, шиповник, фасоль), пищу, богатую клетчаткой (отруби), полиненасыщенные жирные кислоты (семена подсолнечника и тыквы, жирные сорта рыбы, соевое, льняное и рапсовое масла).

Прогулки на свежем воздухе

Пешие прогулки на свежем воздухе полезны всем. Наибольшую ценность, по мнению Алины Квижинадзе, имеет аэробная активность. Она называется так потому, что ее выполнение связано с потреблением кислорода:
© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / lzf
Девушка во время пробежки
  • бег (трусцой);
  • беговые лыжи;
  • танцы;
  • велосипедные прогулки;
  • велотренажер;
  • плавание;
  • обычная ходьба.
Оптимальной считается нагрузка 45-60 мин три-четыре раза в неделю. Но важно учитывать степень гипертонии, следить за самочувствием, подбирать физическую активность вместе с лечащим врачом.

Соблюдение режима труда и отдыха

По возможности уход ко сну должен быть до 23:00. По словам Алины Квижинадзе, с 23:00 до 03:00 активны процессы восстановления, в том числе выработка гормона мелатонина, который нормализует циркадные ритмы, а также повышает стрессоустойчивость. Оптимальное время сна – 7-8 часов в сутки. Рекомендовано спать в полной темноте.

Контроль за эмоциями

Рустем Османов отмечает, что гипертония может возникнуть в ответ на острое воздействие стрессовых факторов. Длительное состояние стресса провоцирует развитие целого ряда заболеваний, в числе которых и повышение давление.
© Pixabay / Milius007 Массаж
Массаж - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / Milius007
Массаж
"При стрессе возрастает частота сердцебиений и сердечный выброс, а также увеличивается поступление крови в мышцы. Такие явления связывают с повышенной выработкой адреналина, норадреналина и гормона кортиколиберина, который активирует повышенную выработку надпочечниками глюкокортикоидов – стероидных гормонов. Именно они воздействуют на сосуды, в результате чего происходит повышение давления", – поясняет врач.

Массаж и иглоукалывание

Использование различных техник акупунктуры для снижения артериального давления возможно лишь по рекомендации лечащего врача. Специалист оценивает общее состояние пациента, выбирает методику и процедуры, которые в правильной последовательности и с определенной силой нажима позволяют нормализовать кровяное давление. Сеансы массажа и иглоукалывания, как правило, проводятся курсами. Существует ряд противопоказаний для проведения подобных манипуляций: третья стадия артериальной гипертензии, наличие признаков гипертонического криза и др.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина во время иглорефлексотерапии
Женщина во время иглорефлексотерапии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина во время иглорефлексотерапии

Народные средства

Наряду с приемом медикаментов и использованием нелекарственных методов в борьбе с повышенным давлением широко применяются народные средства:
  • Уксус яблочный используют для компресса. Пропитывают им кусок хлопчатобумажной ткани или марли и примерно на 10 минут прикладывают к пяткам. Помимо наружных компрессов, применяют яблочный уксус и внутрь, смешивая с медом и корнем валерианы.
  • Горчичники производят согревающий эффект, вызывают местное раздражение и приток крови, что способствует расширению сосудов и снижению давления. Ставят их на икры ног или затылок на 5-10 минут. В сутки допустимо проводить не более двух процедур. В качестве альтернативы делают ванночки для ног с горчицей.
  • Зеленый чай согласно одному из исследований снижает уровень артериального давления за счет содержания антиоксидантов и их влияния на организм. Показатели давления снижаются при регулярном приеме четырех чашек (по 200 мл) чая в день на протяжении двух недель.
  • Имбирь улучшает работу сосудов, способствует разжижению крови и поступлению кислорода в головной мозг. Корень имбиря или сухой порошок применяют по-разному: готовят чай, употребляют с медом и лимоном или делают ванночки для ног.
  • Чеснок способствует расслаблению гладкой мускулатуры в стенках сосудов, в результате чего снижается артериальное давление. Применяется настой чеснока на воде или в комбинации с молоком. Рецепт смеси: две головки чеснока очистить и поместить в кастрюлю, залить молоком (300 мл) и полчаса варить на медленном огне. Тщательно перемешать смесь, перелить в стеклянную банку, после остывания убрать в холодильник на хранение. Принимать рекомендуется по 1 ст. л. 3 раза в день через 5-10 минут после еды. Длительность курса – 10 дней, далее перерыв на две недели и терапию можно повторить.
© Pixabay / appledeng Зелёный чай
Зелёный чай - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / appledeng
Зелёный чай
Чтобы не усугубить состояние здоровья, пользоваться народными способами понижения давления можно только с разрешения лечащего врача.

Профилактика

Повышение артериального давления может возникать хаотично, приступообразно, непостоянно, при повышении рабочих нагрузок/переутомления и проходить после стадии расслабления, успокоения и отдыха. Характерно скрытое и бессимптомное течение, при этом с годами дискомфорт нарастает, разрушая органы-мишени: сердце, мозг, почки, глаза и сосуды. "Если вовремя не начать коррекцию заболевания, не предупредить его дальнейшее развитие, то симптомы прогрессируют и становятся постоянными", – предупреждает Алина Квижинадзе.
"Неконтролируемая гипертония является одним самых опасных заболеваний, которое может привести к серьезным осложнениями – инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность и другие", – говорит Рустем Османов. Пациентам, страдающим от повышенного давления, эксперт рекомендует скорректировать образ жизни:
  • регулярно заниматься умеренной физической активностью;
  • придерживаться сбалансированного питания;
  • отказаться от вредных привычек.
© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Fotolia / PiLensPhoto
Запрет курения
В комплексе с медикаментозным методом лечения эти рекомендации помогут снизить потребность в лекарствах или, наоборот, повысят эффективность от их применения.
"Двигаясь на пути к целевым показателям артериального давления, важно отмечать каждые 10 мм уменьшения показателей давления, ведь это является снижением риска развития заболеваний: инсульта на 34–75%, ишемической болезни сердца на 21–37%, а также, влияет на увеличение продолжительности жизни", – заключила Алина Квижинадзе.
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20 мая 2021, 04:00Сказано в эфире
Кофе и гипертония. Кардиолог ответил на важные вопросы
 
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