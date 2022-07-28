https://ria.ru/20220728/davlenie-1805674480.html

Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства

Как быстро понизить давление в домашних условиях: с лекарствами и без них

Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства

Гипертоническая болезнь – заболевание, основным проявлением которого является стабильное повышение кровяного давления. Основные симптомы артериальной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:05

2022-07-28T18:05

2022-07-28T18:05

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гипертоническая болезнь – заболевание, основным проявлением которого является стабильное повышение кровяного давления. Основные симптомы артериальной гипертензии, как снизить давление без таблеток, лекарства и способы быстрого снижения показателей, профилактика гипертонии в домашних условиях – в материале РИА Новости.Норма артериального давленияВрач отмечает, что в норме систолическое давление составляет менее 140, а диастолическое – менее 90. Оптимальное давление – 120 на 80 мм. рт. ст., нормальное – 120-129 на 80–84 мм. рт. ст., высоконормальное давление – 130–139 на 85–89 мм. рт. ст.. При повышении давления – 140 на 90 мм. рт. ст. диагностируют артериальную гипертонию. Выделяют следующие ее степени:Симптомы повышенного давленияНа сегодняшний день каждый третий взрослый человек в мире страдает от повышенного давления. Артериальная гипертензия является ведущей причиной заболеваний сердца и сосудов. Это состояние сопровождается:Как снизить давлениеДостижение целевых показателей артериального давления является важнейшим условием лечения гипертонии. Важно бороться с факторами, которые усугубляют течение заболевания:ЛекарстваРустем Османов уточняет, что гипертонию разделяют на первичную и вторичную. "Первичная гипертония – самостоятельная патология, ее основным симптомом является повышенное давление. Вторичная развивается на фоне уже существующей патологии, помимо повышения давления, сопровождается множеством других симптомов. Возникает вследствие неврологических заболеваний, болезней почек, нарушений в работе щитовидной железы и надпочечников. Поэтому лекарства при повышенном давлении можно принимать только по назначению врача, который с учетом особенностей и индивидуальной чувствительности организма подберет необходимые препараты", – комментирует специалист.Чтобы помочь пациенту справиться с дискомфортным состоянием, кардиологи используют следующие группы антигипертензивных препаратов:Алина Квижинадзе также отмечает применение БАД для коррекции высокого давления. "Таурин способен воздействовать на первопричину гипертонии – слабость клеточных мембран и дефицит энергии, важен также коэнзим Q10, дополнительный прием магния, кальция и калия, витаминов С, D, В6, – поясняет врач. – Коррекция обмена веществ с помощью различных нелекарственных методов, позволяет воздействовать на первопричины возникновения гипертонической болезни".Сбалансированное питаниеЭксперты отмечают, что сбалансированное питание важно для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Диета при повышении норм артериального давления подразумевает:Важно обеспечить достаточное потребление магния, калия и кальция для правильной работы мембран клеток. Данные элементы содержатся в свекле, моркови, зеленом салате, петрушке, черной смородине, грецких орехах и миндале. Включить в рацион продукты с высоким содержанием калия (курага, бананы, фасоль, апельсины, фисташки, ячневая и пшенная крупы, шпинат, инжир, кедровые орехи), содержащие кальций, источники магния (соя, морковь, шиповник, фасоль), пищу, богатую клетчаткой (отруби), полиненасыщенные жирные кислоты (семена подсолнечника и тыквы, жирные сорта рыбы, соевое, льняное и рапсовое масла).Прогулки на свежем воздухеПешие прогулки на свежем воздухе полезны всем. Наибольшую ценность, по мнению Алины Квижинадзе, имеет аэробная активность. Она называется так потому, что ее выполнение связано с потреблением кислорода:Оптимальной считается нагрузка 45-60 мин три-четыре раза в неделю. Но важно учитывать степень гипертонии, следить за самочувствием, подбирать физическую активность вместе с лечащим врачом.Соблюдение режима труда и отдыхаПо возможности уход ко сну должен быть до 23:00. По словам Алины Квижинадзе, с 23:00 до 03:00 активны процессы восстановления, в том числе выработка гормона мелатонина, который нормализует циркадные ритмы, а также повышает стрессоустойчивость. Оптимальное время сна – 7-8 часов в сутки. Рекомендовано спать в полной темноте.Контроль за эмоциямиРустем Османов отмечает, что гипертония может возникнуть в ответ на острое воздействие стрессовых факторов. Длительное состояние стресса провоцирует развитие целого ряда заболеваний, в числе которых и повышение давление."При стрессе возрастает частота сердцебиений и сердечный выброс, а также увеличивается поступление крови в мышцы. Такие явления связывают с повышенной выработкой адреналина, норадреналина и гормона кортиколиберина, который активирует повышенную выработку надпочечниками глюкокортикоидов – стероидных гормонов. Именно они воздействуют на сосуды, в результате чего происходит повышение давления", – поясняет врач.Массаж и иглоукалываниеИспользование различных техник акупунктуры для снижения артериального давления возможно лишь по рекомендации лечащего врача. Специалист оценивает общее состояние пациента, выбирает методику и процедуры, которые в правильной последовательности и с определенной силой нажима позволяют нормализовать кровяное давление. Сеансы массажа и иглоукалывания, как правило, проводятся курсами. Существует ряд противопоказаний для проведения подобных манипуляций: третья стадия артериальной гипертензии, наличие признаков гипертонического криза и др.Народные средстваНаряду с приемом медикаментов и использованием нелекарственных методов в борьбе с повышенным давлением широко применяются народные средства:Чтобы не усугубить состояние здоровья, пользоваться народными способами понижения давления можно только с разрешения лечащего врача.ПрофилактикаПовышение артериального давления может возникать хаотично, приступообразно, непостоянно, при повышении рабочих нагрузок/переутомления и проходить после стадии расслабления, успокоения и отдыха. Характерно скрытое и бессимптомное течение, при этом с годами дискомфорт нарастает, разрушая органы-мишени: сердце, мозг, почки, глаза и сосуды. "Если вовремя не начать коррекцию заболевания, не предупредить его дальнейшее развитие, то симптомы прогрессируют и становятся постоянными", – предупреждает Алина Квижинадзе.В комплексе с медикаментозным методом лечения эти рекомендации помогут снизить потребность в лекарствах или, наоборот, повысят эффективность от их применения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/gipertoniya-1749530536.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/gipertoniya-1732263123.html

https://ria.ru/20210911/gipertoniya-1749618958.html

https://rsport.ria.ru/20220630/gipertoniya-1799370540.html

https://ria.ru/20211223/orekhi-1765079113.html

https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье, здоровье - общество, кровяное давление, давление, гипертония