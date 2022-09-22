Как сохранить лимоны на зиму: простые рецепты вкусных заготовок

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Есть множество способов сохранить лимоны на зиму: закрыть в банки дольками и в виде джема, с варкой и сырыми, с сахаром и без. Простые рецепты приготовления заготовок из цитруса с фото - в материале РИА Новости.

Лимоны на зиму

Лимон можно использовать в качестве основы для варенья и компотов, как материал для получения цукатов или мармелада. Подобные домашние заготовки ценятся в качестве самостоятельных десертов и как ингредиент для приготовления различных видов выпечки. Существует и множество экзотических рецептов с лимоном, например, консервация с различными специями.

Пищевая ценность

Лимоны отличаются скромной калорийностью: в 100 граммах фрукта содержится 34 ккал. Соотношение белков, жиров и углеводов выглядит следующим образом:

— белки — 0,9 г;

белки — 0,9 г; — жиры — 0,1 г;

жиры — 0,1 г; — углеводы — 3 г.

Лимоны содержат большое количество витамина С , они полезны как для иммунитета, так и для сердечно-сосудистой системы, помогают очищать организм от токсинов. В составе этих цитрусов также есть витамины А, Е и другие, кальций, железо, натрий, фитонциды, пектин и прочие компоненты, которые способны оказать положительное влияние на организм человека.

При этом злоупотреблять лимонами не стоит. Эти фрукты могут вызвать аллергию, не самым лучшим образом повлиять на состояние зубов. С осторожностью стоит вводить лимоны в меню и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, страдает от язвы желудка).

Подготовка лимонов

При выборе продукта для домашних заготовок, вне зависимости от сорта лимона (которых существует несколько десятков), важно обращать внимание на несколько основных моментов.

Качественные плоды должны быть ровными, гладкими, но при этом - не слишком блестящими; в последнем случае велика вероятность, что кожура таких лимонов может быть чем-то обработана для придания им более привлекательного вида.

Нужно осмотреть лимон со всех сторон: на кожуре не должно быть темных пятен или других следов, говорящих о том, что фрукт начал портиться. Для проверки качества можно также слегка сжать его в руках: хороший лимон не слишком твердый, но и не чересчур мягкий, при надавливании не деформируется. Качественный спелый плод должен издавать характерный цитрусовый аромат.

Популярные рецепты

Лимоны - далеко не самый популярный продукт для домашних заготовок, а отличие от овощей (томатов, огурцов, перца и так далее) ягод или фруктов (яблоки, сливы, клубника и прочее). Однако и из этих цитрусовых можно приготовить немало вкусных и полезных блюд.

Варенье Варенье из лимонов - идеальное угощение для тех, кто отдает предпочтение не приторным десертам, а тем, в которых ощущается легкая кислинка. Среди многообразия рецептов лимонного варенья каждый может выбрать подходящее лакомство. Его классический вариант включает минимум компонентов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 0,5 кг лимон 2 кг сахар ½ л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 203 ккал Углеводы 50 г Приготовление 1 Лимоны хорошо вымыть, после этого высушить и очистить от кожуры 2 Очищенные плоды залить водой и поставить на плиту, варить в течение 15 минут 3 Долить к лимонам еще немного воды, всыпать сахар и варить до тех пор, пока последний полностью не растворится. 4 Лимоны аккуратно вынуть из кастрюли, нарезать небольшими кусочками. Из получившейся массы стоит удалить косточки - они могут придать варенью горечь. 5 Измельченные фрукты вновь засыпать в сахарный сироп. 6 После того, как варенье закипит, его нужно снять с огня и дать остыть. Затем цикл повторить еще несколько раз, доводя до кипения и охлаждая лимонную массу. 7 Готовое варенье раскладывается по заранее приготовленным банкам. © Depositphotos / HandmadePicture Варенье из лимонов © Depositphotos / HandmadePicture

Компот В зимний период компот из лимона может стать не только вкусным напитком, но и хорошим источником витаминов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 г лимон 150-300 г сахар 3 л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 51 ккал Углеводы 8 г Приготовление 1 Лимоны хорошо вымыть и подсушить. Нарезать тонкими ломтиками (можно круглыми, можно половинками или четвертинками), выбрать косточки. 2 Если в компоте будут использоваться дольки лимона с цедрой, их можно предварительно на 5-10 минут залить кипятком. Это поможет избавиться от горечи. 3 Дольки лимона залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Добавить сахар, варить до тех пор, пока он полностью не растворится. Варить еще 5-10 минут. 4 Готовый компот охладить, разлить по заранее стерилизованным банкам и закрыть. © Фото : Unsplash/Mariah Hewines Компот из лимона © Фото : Unsplash/Mariah Hewines

Джем Лимонный джем также прост в приготовлении и не нуждается в большом количестве компонентов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 180 ккал Углеводы 45 г Приготовление 1 Лимоны тщательно вымыть, нарезать и удалить косточки. 2 Залить водой и варить до тех пор, пока цедра фруктов не станет мягкой. 3 Измельчить разваренные лимоны при помощи блендера. Смешать с сахаром, вернуть на плиту и варить еще примерно 20-25 минут. 4 Готовому джему дать остыть и разложить по банкам.

Желе Еще один вариант вкусного десерта из лимонов - это ароматное и максимально натуральное домашнее желе. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 3 шт. лимон средний 20-25 г желатин 200 г сахар 400 мл вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 85,5 ккал Углеводы 18 г Приготовление 1 Лимон тщательно вымыть, вытереть, аккуратно (можно - при помощи терки) счистить с фрукта цедру тонким слоем. При этом нужно постараться не задеть белую часть под цедрой, которая может придать десерту ненужную ему горечь. 2 Желатин залить водой (пропорции указаны на упаковке) 3 Цедру поместить в кастрюлю, добавить сахар и воду и варить до тех пор, пока сахар не растворится. Добавить желатин, после этого можно оставить массу на огне еще примерно на 5 минут. 4 Из оставшегося лимона отжать сок, добавить его к цедре и желатину. 5 Процедить основу для желе, разлить по формам и отправить в прохладное место, чтобы десерт застыл. © Фото : Unsplash/Tania Melnyczuk Желе из лимонов © Фото : Unsplash/Tania Melnyczuk

Цукаты Домашние лимонные цукаты - не только вкусное дополнение к различным блюдам или выпечке, но и отличный вариант для вкусного и полезного перекуса. Категория Десерт Кухня Разное Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 500 г лимоны 500 г сахар 400 мл вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 130 ккал Углеводы 33 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, срезать кончики. Нарезать круглыми слайсами, только не слишком тонкими, чтобы не испортились в процессе приготовления. 2 Приготовить сироп: смешать сахар с водой и держать на огне до полного растворения. 3 В сироп поместить лимонные дольки, варить примерно час. 4 Охладить получившиеся фрукты, не вынимая из сиропа. 5 Достать кусочки лимона, разложить для сушки на подходящей поверхности (можно использовать духовку, но не разогревать ее при этом до чересчур высоких температур, иначе цукаты испортятся).

Мармелад Приготовление одной из самых полезных разновидностей десерта не займет много времени. Категория Десерт Кухня Разное Сложность Средне Ингредиенты 3 шт. лимон 300-400 г сахар 300 мл вода 25-30 г желатин Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 45 ккал Белки 2 г Углеводы 34 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать из них сок. 2 Если того требует инструкция, желатин также необходимо предварительно залить водой. 3 Смешать сахар и воду, варить сироп до полного растворения сахара. Добавить лимонный сок, туда же - желатин. Тщательно размешать. 4 Залить получившуюся смесь в форму. После застывания - разрезать на кусочки. 5 Сверху готовый мармелад также можно посыпать сахаром или сахарной пудрой.

Конфитюр Основой для лимонного конфитюра чаще всего становятся измельченные или перетертые плоды. Это позволяет добиться однородной текстуры. Если не счищать с фрукта цедру, десерт будет иметь легкий горьковатый привкус. Категория Десерт Кухня Разное Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг лимоны 1 кг сахар 100 мл вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 207 ккал Углеводы 51 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, очистить от кожуры, мякоть - нарезать. Косточки удалить. 2 Мякоть измельчить в блендере. 3 Лимонное пюре вместе с выделившимся соком засыпать сахаром, добавить немного воды (но не так, чтобы масса стала слишком жидкой) и варить на небольшом огне примерно полчаса. 4 Готовый джем разложить по банкам.

Консервация Еще один доступный вариант для того, чтобы сохранить полезный лимон на всю зиму - это приготовить с ним домашнюю консервацию. Самый простой рецепт консервированных лимонов с сахаром даже не потребует термической обработки продуктов. Время готовки 2-3 дня Категория Десерт Кухня Разное Сложность Легко Ингредиенты 0,5 кг лимон 0,5 кг сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 200 ккал Углеводы 50 г Приготовление 1 Лимоны тщательно вымыть (можно с щеткой), нарезать дольками. 2 В стерилизованные банки выложить сахар и лимонные дольки слоями (первый слой - сахарный песок). Количество сахара можно варьировать по вкусу. 3 Банку закрыть, поставить в холодильник на несколько дней. За это время объем засыпанного лимоном сахара может уменьшиться, в этом случае можно добавить еще несколько слоев. 4 Когда емкости окажутся окончательно заполнены, банки нужно закатать.

Поклонникам необычных гастрономических сочетаний стоит попробовать консервированные лимоны с солью.

Лимоны с солью Время готовки: 1-2 дня Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Ингредиенты 1 кг лимоны по вкусу соль по вкусу специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 13,5 ккал Углеводы 2,5 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, разрезать с одной стороны крест накрест, чтобы фрукт раскрывался как цветок, но не до конца. 2 “Нафаршировать” разрезанный лимон солью (в зависимости от размера на один плод может уйти одна чайная или одна столовая ложка). 3 Сложить лимоны в стерилизованные банки, аккуратно прижать сверху, закрыть крышкой. 4 Дать заготовкам настояться, чтобы лимоны пустили сок. Если в результате в банке освободится место, можно добавить еще несколько плодов с солью. Заготовку нужно залить смесью лимонного сока и соленой воды. 5 Закатать банки и отправить на пару недель в прохладное место. После этого лимоны можно дегустировать.

Еще одно неочевидное сочетание - это консервированные лимоны с чесноком.

Лимоны с чесноком Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 4 шт. лимоны 1 шт. головка чеснока по вкусу соль 5 ст. л. растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 76 ккал Белки 1 г Жиры 6 г Углеводы 4 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, подсушить. Можно положить плоды в холодную воду, чтобы избавиться от горечи. 2 Нарезать фрукты круглыми, не слишком толстыми кружочками. 3 Чеснок очистить, зубчики нарезать плоскими ломтиками. 4 В заранее подготовленные банки слоями выложить лимон и чеснок, чередуя их и посыпая солью по вкусу. 5 Когда банка заполнится, залить консервацию растительным маслом, смешанным с небольшим количеством лимонного сока. 6 Банку закрыть и отправить на хранение.

Лимоны с разнообразными пряностями Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 3 шт. лимоны 3 ст. л. соль по вкусу специи (перец горошком, красный перец, паприка) 2-3 шт. зубчики чеснока 50 г растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 89 ккал Белки 1 г Жиры 8 г Углеводы 3,5 г Приготовление 1 Лимоны вымыть, посушить. Нарезать небольшими дольками, выбрать косточки. 2 Чеснок почистить, нарезать небольшими пластинками. 3 Соединить лимоны, чеснок и специи в одной емкости, перемешать. Оставить, чтобы лимоны дали сок. 4 Переложить в заранее приготовленные банки. Залить смесью растительного масла и лимонного сока. Закрыть 5 Хранить в холодном месте несколько недель. Периодически заготовки можно встряхивать.

Сушка

Высушенные плоды лимона также сохраняют часть своих полезных свойств, к тому же могут служить прекрасным украшением для готовых блюд. Засушить фрукты на зиму можно как при помощи специального прибора, так и подручными средствами.

Например, в обычной духовке: для этого вымытые и очищенные от семечек плоды нужно нарезать кружочками, выложить на покрытый пергаментом противень и оставить на несколько часов в разогретой до 50-60 градусов духовке, регулярно переворачивая, чтобы не сгорели (температуру при этом можно повысить до 80 градусов или чуть выше). Дверцу духовки можно не закрывать: так влага из плодов будет испаряться быстрее.

Если за окном подходящая погода (жарко и не влажно), можно попробовать засушить лимоны и на солнце. Для этого нарезанные кружками плоды раскладываются таким образом, чтобы по возможности не соприкасаться и не закрывать друг друга. Такой процесс, как правило, занимает несколько дней.

Заморозка

Замораживать лимоны можно как целыми плодами (из них после разморозки, например, можно выжимать сок), так и заранее нарезанными дольками или круглыми ломтиками. Фрукты предварительно необходимо как следует вымыть, дать им обсохнуть, нарезанные - избавить от косточек.

Разрезанные лимоны стоит предварительно подготовить: слить лишний сок, выложить на поднос или разделочную доску, немного подержать в морозилке, пока кусочки не замерзнут. После этого их можно аккуратно ссыпать в один пакет.

При желании также можно заморозить и лимонный сок. Для этого свежевыжатый продукт нужно разлить по формам для приготовления льда и отправить на хранение в морозильную камеру.

“Еще один вариант заготовки мякоти лимона, которая у нас остается после того, как мы срезаем корочку. Мы удаляем белую горькую мякоть с лимонов, серединки плодов измельчаем , а затем взбиваем в блендере с сахаром (пропорции: на 1 кг лимонов -1-2 кг сахара), разливаем по маленьким пластиковым емкостям и замораживаем, - делится рецептом кулинарный блогер Екатерина Рублева. - Получается десерт, напоминающий сорбет. Он может быть как полноценный десерт, а может стать добавкой в чай, или дополнением, например, к сладким утренним венским вафлям.”

Заготовка цедры

Лимонная цедра ценится своими полезными свойствами и активно применяется в кулинарии. Ее можно заморозить (аккуратно натереть на мелкой терке кожуру с вымытого лимона, разложить по пакетикам и отправить в морозилку).

Срезанную с плодов цедру также можно засушить (на свежем воздухе или в духовке). Еще один вариант: натертую на мелкой терке кожуру можно смешать с сахаром и хранить в холодильнике для приготовления выпечки.

“Цедру я срезаю тонко-тонко ножом, сушу в не влажном помещении на пергаменте или белом листе бумаги (обычно выстилаю ими противень), - рассказывает Екатерина Рублева. - Затем высушенную цедру перемалываю в кофемолке и храню в баночке (важно, чтобы емкость была закрытой, иначе яркий аромат испарится). Можно частично оставить цедру в сухих дольках, потом ее просто добавлять в чай для аромата, хранить лучше также в закрытых емкостях”.

Советы кулинаров

Из-за содержащейся в плодах кислоты для приготовления различных заготовок или блюд с большим количеством лимонов не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Подойдут кастрюли из нержавеющей стали или эмалированные (при условии, что на последних нет сколов).

Если заготовки из лимона предназначены для длительного хранения, банки необходимо предварительно простерилизовать.