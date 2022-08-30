Петрушка на зиму: лучшие рецепты и тонкости заготовки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Заготовка петрушки на зиму - отличное решение для тех, кто любит добавлять свежую зелень в салаты и готовые блюда. Эта трава неприхотлива, ее можно мариновать, сохранять в банках с перцем, чесноком и маслом, замораживать или сушить. Самые вкусные и простые рецепты консервации петрушки - в материале РИА Новости.

Петрушка на зиму

Есть два вида этой культуры, которые выращиваются на дачах и продаются на рынках и в магазинах. Они широко известны под своими описательными названиями: петрушка с вьющимися листьями и петрушка с плоскими листьями. Первую (или французскую) часто используют в качестве гарнира. Листовая петрушка, также известная как итальянская, обладает более сильным вкусом и чаще идет как ингредиент в салатах и других блюдах. Ее используют, чтобы придать свежий весенний аромат бутербродам, запеканкам, соусам, сырам и т.д.

На полках магазинов также встречается сушеная петрушка. Сушка травы уменьшает некоторые из ее полезных для здоровья свойств, но не все. Заморозка же, наоборот, помогает сохранить ее качества. К тому же в таком виде она подойдет для любого блюда.

Пищевая ценность

Для профилактики авитаминоза петрушку рекомендуется включать в рацион в зимне-весенний период. Всего 50 г этого растения способны насытить организм человека суточной нормой витамина С. Оно богато фолиевой кислотой, витаминами В, А, РР, Е, бета-каротином. Среди макро и микроэлементов, входящих в его состав – калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, селен.

нейтрализует действие свободных радикалов и выводит из организма шлаки и токсины. Витамин С и бета-каротин помогают коже сохранять свежий и здоровый вид. Петрушкадействие свободных радикалов и выводит из организма шлаки и токсины. Витамин С и бета-каротин помогают коже сохранять свежий и здоровый вид.

влияет на зрение, калий помогает снизить давление . Петрушка содержит эфирные масла, которые обладают антибактериальным действием и борются с вредными бактериями, такими как золотистый стафилококк. Антимикробные и противовоспалительные свойства растения помогают организму противостоять респираторным заболеваниям. Селен улучшает зрение и кожу, нормализует обмен веществ, позитивно сказывается на деятельности щитовидной железы, половой системы и ЖКТ. Лютеин благотворнона зрение, калий помогает. Петрушка содержит эфирные масла, которые обладают антибактериальным действием и борются с вредными бактериями, такими как золотистый стафилококк. Антимикробные и противовоспалительные свойства растения помогают организму противостоять респираторным заболеваниям.

Эта трава помогает при сложностях с пищеварением и способна справиться с вздутием живота. Петрушка обладает мочегонным действием, что помогает справиться с отечностью тканей.

чемпион по содержанию витамина К: в 100 граммах - 20 суточных доз вещества. Оно необходимо для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата, играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера, поскольку ограничивает повреждения нейронов в головном мозге. Также витамин К улучшает свертываемость крови, но, с другой стороны, может стать причиной образования тромба. Поэтому петрушку нужно употреблять в небольших количествах пожилым людям и ведущим сидячий образ жизни. Все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку из своего рациона. Петрушка - абсолютныйпо содержанию витамина К: в 100 граммах - 20 суточных доз вещества. Оно необходимо для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата, играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера, поскольку ограничивает повреждения нейронов в головном мозге. Также витамин К улучшает свертываемость крови, но, с другой стороны, может стать причиной образования тромба. Поэтому петрушку нужно употреблять в небольших количествах пожилым людям и ведущим сидячий образ жизни. Все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку из своего рациона.

Нельзя использовать петрушку при индивидуальной непереносимости, при мочекаменной болезни, при гиперацидных гастритах, а также при угрозе прерывания беременности.

КБЖУ петрушки (на 100 г):

— калорийность - 36 ккал

калорийность - 36 ккал — белок - 3 г;

белок - 3 г; — жиры - 1 г;

жиры - 1 г; — углеводы - 6 г;

углеводы - 6 г; — вода - 88 г.

Подготовка петрушки

Прежде чем приступить к заготовке, нужно отделить зеленую часть растения от корневища, перебрать листья, удаляя сухие и пожелтевшие. Петрушку следует вымыть и хорошо высушить. Если останется влага, то зелень либо сгниет, либо при охлаждении сильно слипнется.

Популярные рецепты хранения

Рецептов для заготовки петрушки большое количество, эта зелень сохраняет свои полезные свойства после заморозки, засолки и маринования. Есть способы, позволяющие придать петрушке особый вкус, например, можно добавить к продукту масло, чеснок или другие травы.

Маринование

Ингредиенты 2 шт. пучки петрушки 400 мл вода 100 мл уксус столовый 9 % 2/3 ст. л. соль 2-3 шт. зубчики чеснока 2 шт. лавровые листья Приготовление 1 Промыть петрушку под проточной водой, удалить завянувшие и подсохшие листья. Нарезать полосками шириной 5-7 мм. 2 На дно чистых банок положить нарезанный чеснок и лавровые листья. Затем плотно выложить петрушку в емкости. 3 Подготовить маринад. В кастрюле смешать воду и соль, довести до кипения, влить уксус и через 30 секунд снять с огня. Залить банки маринадом доверху. 4 Стерилизовать банки с петрушкой в течение 10 минут. Для этого установить в подходящей по размеру кастрюле, залить водой почти до ободка банок и кипятить на среднем огне. 5 Банки плотно закрыть металлическими крышками и дождаться полного остывания. Затем убрать в темное прохладное место.

Засолка

Распространенный вариант заготовки петрушки на зиму - засолка.

В банках

Соленая петрушка обычно получается вкусной, если ее мелко нарезать. Сложив зеленую массу в миску, ее нужно посыпать солью в соотношении 1:5 и хорошо перемешать. Банки заполняются до краев и закрываются крышкой.

С укропом

К петрушке при засолке часто добавляют укроп. Сочетание трав получается ароматным и полезным, придает вкус блюду. 200 граммов соли достаточно на килограмм всей массы зелени. Травы нужно перебрать, промыть и высушить на полотенце. Не следует оставлять на побегах воду. Нарезать материал и посыпать солью. Зелень главное хорошо помять руками и затем разложить в подготовленные банки.

С сельдереем

Нужно взять по 350 граммов листового сельдерея и петрушки. Вымытые и высушенные веточки нарезать и посыпать солью. Все компоненты разложить по банкам и, закрыв крышками, поставить в холодное место.

Консервирование

салаты на зиму , петрушку тоже можно консервировать в банках. Этот способ подойдет для тех, кто хочет сохранить сразу много зелени. К тому же консервируют петрушку обычно с дополнительными ингредиентами, зимой она может вобрать в себя их сок и стать более насыщенной по вкусу. Как и, петрушку тоже можно консервировать в банках. Этот способ подойдет для тех, кто хочет сохранить сразу много зелени. К тому же консервируют петрушку обычно с дополнительными ингредиентами, зимой она может вобрать в себя их сок и стать более насыщенной по вкусу.

В масле

Для этого рецепта необходимы свежие травы (например, орегано, розмарин, тимьян, шалфей), оливковое масло, лоток для кубиков льда или силиконовая форма с небольшими отделениями.

Нужно отделить стебли и нарезать листья небольшими кусочками. Наполнить лоток для кубиков льда зеленью не менее чем на 3/4. Влить оливковое масло, чтобы заполнить оставшуюся часть. Заморозить на 2-3 часа или до застывания. Достать кубики из лотка, затем хранить в закрытом контейнере в морозильной камере до тех пор, пока они не понадобятся.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чеснок © Sputnik / Томас Тхайцук Чеснок

Консервированная петрушка с чесноком Ингредиенты 200 г петрушка по вкусу чеснок 50 г рафинированное растительное масло по вкусу соль Приготовление 1 Промыть свежую зелень, обсушить ее. Удалить пожелтевшие и испорченные листочки. Далее почистить чеснок. 2 Пропустить свежую зелень, листочки вместе с веточками, через мясорубку. Туда же отправить измельченный чеснок, добавить масло и соль. Как следует перемешать зеленую массу. 3 Переложить соус из петрушки и чеснока в чистую банку, закрыть. Хранить в холодильнике. Благодаря соли и маслу заготовка простоит от двух недель до месяца.

Сушка

Существуют разные варианты заготовки сушеной петрушки. Такой продукт можно хранить в течение нескольких месяцев в плотно закрытой стеклянной таре, в прохладном, темном и сухом месте.

В духовке

Веточки и корень петрушки можно засушить в духовке, для этого нужно разогреть ее до 60°С, не больше, и положить туда зелень. Можно немного приоткрыть дверцу, чтобы было удобнее перемешивать петрушку. Когда веточки от прикосновений начнут ломаться, продукт можно доставать.

В электросушилке

Как и, например, тонко нарезанные яблоки, веточки петрушки тоже сушат в электросушилке. Для удобства зелень можно измельчить, но можно заготавливать и целиком. В электросушилке нужно установить режим "Для трав" при температуре не более 45°С. Для равномерного просушивания рекомендуется каждые полтора часа менять поддоны местами.

В микроволновке

В микроволновке петрушку сушат этапами. Нужно взять тарелку, положить на нее салфетку и разложить траву. Следует поставить микроволновую печь на самую высокую мощность и оставить зелень сушиться на две минуты. После проверить тарелку, если петрушка не высохла, то повторить процедуру до готовности.

На свежем воздухе

Для этого способа нужно промыть петрушку проточной водой и обсушить на полотенцах. Заранее следует отделить веточки от стеблей и разложить зелень ровным слоем. Сушить нужно в хорошо проветриваемом месте с низкой влажностью в течение двух дней. Также лучше перемешивать листочки, чтобы они подсыхали равномерно.

Заморозка

Такой вариант позволяет по максимуму сохранить полезные свойства петрушки.

В пакете

Листочки нужно хорошо промыть, рассортировать и просушить. При этом зелень нельзя оставлять надолго - приготовления нужно закончить быстро, иначе петрушка начнет загнивать. Процедура должна занять не больше тридцати минут. Готовую измельченную зеленую массу нужно разложить по пакетам. Лучше не класть сразу много петрушки, следует сделать несколько кульков, но с меньшим объемом зелени. В идеале порции должны быть миниатюрными - например, сколько понадобится, чтобы положить в суп.

В бутылке

Хранение петрушки в пластиковой бутылке - один из самых легких способов. Для него нужно просто промыть, очистить и нашинковать зелень, а затем сложить ее в тару. Емкость заранее нужно промыть и высушить. Лучше не утрамбовывать петрушку, чтобы ее было легче доставать из горлышка. Затем можно отправить бутылку в холодильник. Так можно хранить не только петрушку, но и укроп, кинзу, базилик, зеленый лук колечками и многие другие травы.

В формочках для льда

© Depositphotos / qwartm Заготовка петрушки с оливковым маслом © Depositphotos / qwartm Заготовка петрушки с оливковым маслом

Наполнить лоток для кубиков льда зеленью нужно в пропорции 3/4. Затем налить в оставшуюся часть масло или воду. Заморозить на несколько часов до застывания. Потом достать кубики и хранить в закрытом контейнере в морозильной камере.

В пучках

Сохранить петрушку на зиму в пучках можно только в сухом виде, иначе отделить замерзшую зелень будет невозможно. Для приготовления листья нужно обсушить, отрезать плодоножки и расфасовать небольшими порциями, также можно перевязать тонкими нитками. И тогда уже заморозить.

Корни петрушки на зиму

Для заморозки корней петрушки на зиму их нужно очистить, нарезать и бланшировать 2-3 минуты в зависимости от размера кусочков. Затем упаковать в пакеты для замораживания и хранить в течение 6 месяцев. Корешки можно использовать в супах или рагу, а также с картофельным пюре.

© Pixabay / pompi Корень петрушки © Pixabay / pompi Корень петрушки

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У опытных поваров есть несколько рецептов для заготовки по-настоящему вкусной и сочной петрушки на зиму: