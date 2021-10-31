https://ria.ru/20211031/tromb-1757059643.html

Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов

Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов - РИА Новости, 31.10.2021

Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T06:40

2021-10-31T06:40

2021-10-31T06:40

общество

еда

здоровье

елена малышева

андрей продеус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576566194_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_b90e997a51ebb1f0290a64fb01acb540.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов.Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущий сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба.Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.Она также подчеркнула, что все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.

https://ria.ru/20211031/rak-1757059491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, здоровье, елена малышева, андрей продеус