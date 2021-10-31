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Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов
Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов - РИА Новости, 31.10.2021
Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов
Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T06:40
2021-10-31T06:40
общество
еда
здоровье
елена малышева
андрей продеус
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов.Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущий сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба.Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.Она также подчеркнула, что все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.
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общество, еда, здоровье, елена малышева, андрей продеус
06:40 31.10.2021
 
Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов

Врач Малышева: петрушка в 20 раз повышает риск образования тромбов

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Зелень - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов.
Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущий сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба.

"Три продукта (с наибольшим содержанием витамина К. Прим. ред.) это петрушка, шпинат и базилик. <…> Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", — заявил Продеус.

Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.
"То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни", — отметила медик.
Она также подчеркнула, что все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.
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ОбществоЕдаЗдоровьеЕлена МалышеваАндрей Продеус
 
 
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