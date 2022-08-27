Салаты на зиму: секреты заготовки и лучшие рецепты

Салат из кабачков без стерилизации
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Кабачки, 3 кг
Молодой лук, 1 шт.
Соль
Зубчики чеснока, 4 шт.
Столовый уксус, 200 г
Морковь, 1 шт.
Вода, 1 л
Сахар-рафинад, 200 г
Подсолнечное масло, 300 г
Прoмыть кабачки и нарезать кубиками. Морковь очистить, прoмыть и натереть на терке. Зеленый лук нарезать брусками. Ингредиенты перемешать в глубoкой чаше.
Шаг 1
Залить нарезку питьевой вoдой и пoставить на плиту до кипения. Добавить все специи и нарезанный мелко чеснок.
Шаг 2
Дать покипеть пять минут и добавить столовый уксус, опять ждать кипения. А затем выключить огонь и оставить на два часа.
Шаг 3
После добавить рафинированное масло и снова довести салат до кипения. Затем можно уже разливать в подготовленные емкости.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из помидоров
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Помидоры, 1,5 кг
Растительное масло, 60 мл
Соль, 25 г
Лук репчатый, 3 шт.
Уксус 6-9%, 45 г
Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать дольками. Лук почистить и нарезать перьями.
Шаг 1
В посуду положить помидоры с луком и посолить их.
Шаг 2
Добавить растительное масло и влить уксус.
Шаг 3
Простерилизованные банки наполнить салатом. Без крышки поставить в кастрюлю, пастеризовать на небольшом огне час. Плотно закрыть банки и закатать.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
С луком
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Лук репчатый, 2 шт.
Свекла, 1 кг
Лавровый лист, 2-3 шт.
Соль, 20 г
Сахар
Уксус столовый, 240 мл
Вода, 750 мл
Перец горошком, 10 шт.
Вымыть свеклу от грязи, можно при этом использовать губку (чистить корнеплоды на этом этапе не нужно), затем переложить в глубокую кастрюлю.
Шаг 1
Налить холодную воду (она должна покрывать свеклу на 3-5 сантиметров) и поставить посуду на сильный огонь. После закипания жидкости засечь полчаса, при этом огонь уменьшить до среднего.
Шаг 2
Пока свекла варится, почистить лук и порезать его полукольцами или четвертинками.
Шаг 3
После того, как овощи проварятся полчаса, снять кастрюлю с огня и залить свеклу холодной проточной водой на 2-3 минуты.
Шаг 4
Далее вынуть корнеплоды и очистить их от кожуры. Далее свеклу можно либо порезать небольшими брусочками, либо же натереть на крупной терке.
Шаг 5
В отдельную небольшую кастрюлю налить воду, добавить сюда же лавровый лист, соль, сахар или мед, а также перец. Поставить на сильный огонь и довести до кипения. После закипания влить уксус и оставить маринад на плите.
Шаг 6
В миске смешать луковую нарезку и измельченную свеклу, разложить в простерилизованные банки и сразу залить горячим маринадом.
Шаг 7
Закатать банки простерилизованными крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить заготовки в таком положении до их полного остывания.
Шаг 8
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из капусты со стерилизацией
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Цветная капуста, 2 кг
Соль, 100 г
Вода питьевая, 1,5 л
Сахар, 100 г
Свекла средняя, 1 шт.
Морковь, 1 шт.
Черный перец горошком, 6 шт.
Душистый перец, 3 шт.
Зубчик чеснока, 3 шт.
Капусту разобрать на небольшие соцветия, удалить листья (если есть), тщательно промыть в воде.
Шаг 1
Свеклу очистить от кожуры и натереть на большой терке, с морковью поступить так же. Дольки чеснока нарезать тонкими пластинками.
Шаг 2
Овощи смешать со специями и чесноком в глубокой посуде.
Шаг 3
Разложить овощи по банкам. При этом укладывать плотно, но не ломая капустные соцветия.
Шаг 4
В кастрюле приготовить горячий рассол: в 1,5 л воды растворить соль и сахарный песок. Залить содержимое банок.
Шаг 5
Оставить емкости на три или четыре дня в комнатных условиях, не закрывая крышками.
Шаг 6
Закрыть банки и поставить в холодильник.
Шаг 7
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из перца
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Болгарский перец, 16 шт.
Веточки гвоздики, 5 шт.
Лавровый лист, 3 шт.
Дольки чеснока, 2-3 шт.
Уксус (винный или рисовый) , 500 мл
Масло растительное, 200 г
Столовый уксус 9% (на литровую банку) , 15 г
Перец горошком
Соль, сахар
В кастрюлю влить воду и бросить все специи: перец горошком, гвоздику, крупно нарезанный чеснок, лавровый лист, соль, сахар. Поставить маринад на огонь.
Шаг 1
Сладкий перец помыть, освободить от хвостиков и семян и порезать тонкими "перышками". Такими дольками заполнить простерилизованные банки. При этом кусочки располагать лучше вертикально.
Шаг 2
Маринадом, прокипевшим 5-10 минут, залить банки чуть меньше чем до каемки. Ничего страшного, если туда попадут специи - они придадут закрутке еще больший аромат.
Шаг 3
В каждую банку затем влить по одной столовой ложке уксуса и растительного масла так, чтобы жидкость не доходила до горлышка на один сантиметр.
Шаг 4
Аккуратно накрыть стерильными крышками и поставить банки в глубокую кастрюлю с водой для дальнейшей стерилизации.
Шаг 5
После стерилизации и закупоривания крышек перевернуть заготовки вниз головой, утеплить и дать им настояться до окончательного остывания.
Шаг 6
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из баклажанов
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Баклажаны, 5 кг
Чеснок, 300 г
Уксус (винный или рисовый), 0,5 л
Масло растительное, 200 г
Стручки горького перца, 1-2 шт.
Соль, 100 г
Овощи порезать полукольцами, посыпать солью и оставить на час, чтобы из них вышла горечь.
Шаг 1
Затем промыть их, высушить и поставить в кастрюлю с водой, туда же добавить уксус и проварить 15 минут.
Шаг 2
Приготовить заправку из масла, соли и нарезанного горького перца. Для этого чеснок и перец надо почистить и растолочь или натереть на мелкой терке.
Шаг 3
Баклажаны промыть и оставить стекать в дуршлаге. После этого смешать заправку с овощами, разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Салат "Нежинский" в банке
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
2022-08-27T22:29
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Закуска
Огурцы, 4 кг
Лук репчатый, 500 г
Пучок укропа, 1 шт.
Масло растительное, 250 мл
Уксус 9%, 200 мл
Соль, 75 г
Сахар, 150 г
С огурцов срезать кончики и попробовать, нет ли горечи. Резать кольцами небольшой толщины 5-8 мм. Добавить все оставшиеся овощи и перемешать.
Шаг 1
Добавить в нарезку соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить настояться при комнатной температуре на 4-5 часов.
Шаг 2
Поставить овощи на плиту на сильный огонь и довести до кипения. Как только заготовка закипит, добавить уксус.
Шаг 3
Сняв с огня, разложить салат горячим по сухим стерилизованным банкам объемом 500-750 мл. Трамбовать овощи нужно плотно, понемногу доливая маринад, заполняя банку до верха.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из моркови
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Морковь, 3,5 кг
Вода, 2 л
Уксус 6%, 250 мл
Соль, 50 г
Сахар, 50 г
Промыть морковь, удалить поврежденные места, если это необходимо, очистить и нарезать на кружочки.
Шаг 1
Бланшировать морковь в подсоленной воде (20 г соли на 1 л воды) в течение 5 минут.
Шаг 2
В эмалированной кастрюле растворить сахар и соль, довести до кипения, затем добавить уксус, снова довести до кипения и снять с огня.
Шаг 3
Этой заготовкой залить морковь и залить в банки. Стерилизовать 20 минут.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
С горчицей
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Зубчики чеснока, 2 шт.
Уксус, 15 г
Огурцы, 4,5 кг
Оливковое масло, 17 г
Черный перец, 50 г
Горчица сухая, 25 г
Сахар, 25 г
Соль, 100 г
Для салата нужны огурцы маленькие или средней величины. Разрезать их на четыре равномерные дольки.
Шаг 1
К огурцам добавить мелко нарезанный чеснок, масло, уксус, сахар и специи. Хорошо смешать и оставить на 5 часов.
Шаг 2
После выложить салат в банки и залить оставшимся маринадом. Стерилизовать овощную смесь надо уже в банках.
Шаг 3
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Из свеклы
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Луковица, 3 шт.
Болгарский перец, 1 шт.
Свекла, 1 кг
Уксус 9%, 75 мл
Соль
Помидоры, 3 шт.
Сахар, 25 г
Чеснок, 50 г
Помыть и почистить овощи.
Шаг 1
Нарезать свеклу и перец соломкой, а помидоры и лук - кубиками.
Шаг 2
Поместить овощи на сковороду и добавить к ним соль, сахар и мелко нарезанный чеснок.
Шаг 3
Тушить на небольшом огне полчаса, затем влить уксус и через 10 минут убрать огонь.
Шаг 4
Расфасовать по банкам.
Шаг 5
общество, простые рецепты, еда, кулинария
С рисом
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Рис круглый, 200 г
Помидоры свежие, 3 кг
Морковь, 1 кг
Перец красный болгарский, 1 кг
Лук репчатый, 1 кг
Растительное масло, 300 г
Соль, 100 г
Сахар, 200 г
Уксус (по желанию), 3 ст. л.
Очищенный лук мелко нарезать и выложить в большой казан (объемом не меньше 6 литров). Налить растительное масло, но не все, только чтобы слегка залить лук, а остальное добавлять в конце тушения.
Шаг 1
Жарить эту массу на среднем огне до золотистого цвета.
Шаг 2
На крупной терке нарезать морковь и добавить к луку. Перемешать и жарить 5 минут.
Шаг 3
Сладкий перец очистить и нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Тоже добавить в казан и тушить 5-10 минут.
Шаг 4
Помидоры нужно мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Добавить в казан, тушить все вместе в течение 40 минут на слабом огне, чтобы овощная масса слегка закипела.
Шаг 5
Промыть рис холодной водой и залить кипятком.
Шаг 6
Плотно накрыть посуду крышкой с рисом и оставить на 30 минут для приготовления на пару. Затем за 10 минут до окончания варки овощей всыпать пропаренный рис, заправить солью и сахаром и добавить черный молотый перец. Тушить овощи с рисом 15 минут.
Шаг 7
Затем расфасовать все в банки, дать остыть и отправить на хранение.
Шаг 8
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Салат "Кубанский"
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Капуста, 0,5 кг
Помидоры, 0,5 кг
Морковь, 250 г
Лук, 100 г
Головка чеснока, 1/2 шт.
Свежая зелень, 50 г
Огурцы, 0,5 кг
Сладкий перец, 0,5 кг
Соль, 20 г
Сахар, 40 г
Стручок горького перца, 1/2 шт.
Черный перец молотый, 5 г
Лавровый лист, 2 шт.
Подсолнечное масло, 100 мл
Овощи промыть, почистить.
Шаг 1
Капусту нашинковать, болгарский перец порезать соломкой, помидоры - дольками, чеснок и зелень мелко порубить ножом, морковь натереть на крупной терке, лук и огурцы нарезать полукольцами, горький перец без семян максимально измельчить.
Шаг 2
В глубокой кастрюле перемешать все овощи, заправить солью, сахаром, молотым перцем и оставить в холодильнике на 12 часов для выделения сока, затем тщательно перемешать.
Шаг 3
На дно чистых стерилизованных литровых банок положить по одному листку лавра, следом положить салат, залить оставшиеся в кастрюле соком и растительным маслом.
Шаг 4
Накрыв крышками, поставить в емкость стерилизоваться 20 минут.
Шаг 5
Аккуратно достать, разлить по банкам уксус, закатать крышками, перевернуть, укутать и после остывания убрать на хранение.
Шаг 6
общество, простые рецепты, еда, кулинария
С фасолью
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Закуска
Помидоры спелые, 2,5 кг
Морковь, 1 кг
Масло растительное, 500 мл
Болгарский перец, 1 кг
Лук репчатый, 4 шт.
Уксус 9%, 5 г
Сахар, 25 г
Замоченная фасоль, 1 кг
Соль, перец
Овощи помыть, обсушить, перцы очистить от семян и перегородок. С помидоров снять кожицу.
Шаг 1
Перец нарезать соломкой, помидоры - кубиками, лук - полукольцами, морковь перетереть, как корейскую, или на обычной крупной терке.
Шаг 2
Все овощи выложить в кастрюлю. Добавить соль, перец, сахар и масло, перемешать, довести до кипения, накрыть крышкой, тушить на малом огне час.
Шаг 3
Влить уксус, перемешать, продолжать готовить еще час, каждые 10 минут помешивая, чтобы ингредиенты не пристали ко дну.
Шаг 4
Разлить готовый салат по емкостям под самое горлышко, закупорить или закатать. Перевернуть тару, укутать в одеяло, оставить остывать в комнате на сутки.
Шаг 5
общество, простые рецепты, еда, кулинария
Салат "Донской"
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
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Салат
зеленые помидоры , 3 кг
болгарский перец , 1 кг
морковь, 800 г
репчатый лук, 1 кг
нейодированная соль , 50 г
спелые томаты , 1,2 кг
сахар, 50 г
масло оливковое, 0,5 л
Нужно приготовить стеклянную тару общим объемом 3,5 литра. Стерилизовать привычным способом.
Шаг 1
Очищенный от семян перец, зеленые помидоры и лук нарезать полукольцами. Морковку и красные томаты перетереть на крупной терке.
Шаг 2
Все овощи соединить с солью и сахаром, варить смесь 45 минут.
Шаг 3
В овощную массу налить масло, перемешивать пятнадцать минут.
Шаг 4
Готовый салат, разложенный в банках, нужно закупорить. Укрыть в теплом месте на сутки. Затем отправить на хранение.
Шаг 5
общество, простые рецепты, еда, кулинария
С чесноком
На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811672449_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_d7259bd1ebbf33caf7aeed0d3e4132af.jpg
2022-08-27T22:29
2022-08-27T22:29
2
РИА Новости
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Салат
листья липы , 100-150 шт.
головка чеснока , 0,5 шт.
пучок листьев салата , 1 шт.
укроп
винный уксус 6% , 200 мл
черный перец
лавровый лист , 1 шт.
соль, 1,5 ст. л.
сахар, 50 г
вода, 1 л
Промыть листья салата и липы и хорошо их обсушить, добавить к ним и нарезать всю зелень небольшими полосками (шириной около 2 см).
Шаг 1
Сложить зелень в глубокую тару, добавить черный перец, измельченный чеснок, лавровый лист.
Шаг 2
Залить маринадом (кипяченая вода с солью, уксусом и сахаром) и поставить сверху груз.
Шаг 3
Дождаться, когда продукт остынет и поставить в холодильник или погреб.
Шаг 4
общество, простые рецепты, еда, кулинария
22:29 27.08.2022 (обновлено: 22:32 27.08.2022)
Салаты на зиму: секреты заготовки и лучшие рецепты
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе ингредиентов и правильном приготовлении. Простые рецепты салатов для заготовок на зиму - в материале РИА Новости.
Заготовка салатов на зиму
Когда лето пoдходит к концу, наступает время подготoвки салатов на зиму. Они будут сoпровождать трапезы и украсят стoл во время новoгодних праздникoв.
Простые рецепты вкусных салатов на зиму
Для самых распространенных рецептов салатов обычно достаточно простых ингредиентов, которые россияне выращивают на дачах или же несложно купить на рынке или в магазине.
Салат из кабачков без стерилизации
Ингредиенты
Приготовление
1
Прoмыть кабачки и нарезать кубиками. Морковь очистить, прoмыть и натереть на терке. Зеленый лук нарезать брусками. Ингредиенты перемешать в глубoкой чаше.
2
Залить нарезку питьевой вoдой и пoставить на плиту до кипения. Добавить все специи и нарезанный мелко чеснок.
3
Дать покипеть пять минут и добавить столовый уксус, опять ждать кипения. А затем выключить огонь и оставить на два часа.
4
После добавить рафинированное масло и снова довести салат до кипения. Затем можно уже разливать в подготовленные емкости.
Из помидоров
Ингредиенты
Приготовление
1
Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать дольками. Лук почистить и нарезать перьями.
2
В посуду положить помидоры с луком и посолить их.
3
Добавить растительное масло и влить уксус.
4
Простерилизованные банки наполнить салатом. Без крышки поставить в кастрюлю, пастеризовать на небольшом огне час. Плотно закрыть банки и закатать.
С луком
Ингредиенты
Приготовление
1
Вымыть свеклу от грязи, можно при этом использовать губку (чистить корнеплоды на этом этапе не нужно), затем переложить в глубокую кастрюлю.
2
Налить холодную воду (она должна покрывать свеклу на 3-5 сантиметров) и поставить посуду на сильный огонь. После закипания жидкости засечь полчаса, при этом огонь уменьшить до среднего.
3
Пока свекла варится, почистить лук и порезать его полукольцами или четвертинками.
4
После того, как овощи проварятся полчаса, снять кастрюлю с огня и залить свеклу холодной проточной водой на 2-3 минуты.
5
Далее вынуть корнеплоды и очистить их от кожуры. Далее свеклу можно либо порезать небольшими брусочками, либо же натереть на крупной терке.
6
В отдельную небольшую кастрюлю налить воду, добавить сюда же лавровый лист, соль, сахар или мед, а также перец. Поставить на сильный огонь и довести до кипения. После закипания влить уксус и оставить маринад на плите.
7
В миске смешать луковую нарезку и измельченную свеклу, разложить в простерилизованные банки и сразу залить горячим маринадом.
8
Закатать банки простерилизованными крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить заготовки в таком положении до их полного остывания.
Из капусты со стерилизацией
Ингредиенты
6 шт.
Черный перец горошком
Приготовление
1
Капусту разобрать на небольшие соцветия, удалить листья (если есть), тщательно промыть в воде.
2
Свеклу очистить от кожуры и натереть на большой терке, с морковью поступить так же. Дольки чеснока нарезать тонкими пластинками.
3
Овощи смешать со специями и чесноком в глубокой посуде.
4
Разложить овощи по банкам. При этом укладывать плотно, но не ломая капустные соцветия.
5
В кастрюле приготовить горячий рассол: в 1,5 л воды растворить соль и сахарный песок. Залить содержимое банок.
6
Оставить емкости на три или четыре дня в комнатных условиях, не закрывая крышками.
7
Закрыть банки и поставить в холодильник.
Из перца
Ингредиенты
500 мл
Уксус (винный или рисовый)
15 г
Столовый уксус 9% (на литровую банку)
Приготовление
1
В кастрюлю влить воду и бросить все специи: перец горошком, гвоздику, крупно нарезанный чеснок, лавровый лист, соль, сахар. Поставить маринад на огонь.
2
Сладкий перец помыть, освободить от хвостиков и семян и порезать тонкими "перышками". Такими дольками заполнить простерилизованные банки. При этом кусочки располагать лучше вертикально.
3
Маринадом, прокипевшим 5-10 минут, залить банки чуть меньше чем до каемки. Ничего страшного, если туда попадут специи - они придадут закрутке еще больший аромат.
4
В каждую банку затем влить по одной столовой ложке уксуса и растительного масла так, чтобы жидкость не доходила до горлышка на один сантиметр.
5
Аккуратно накрыть стерильными крышками и поставить банки в глубокую кастрюлю с водой для дальнейшей стерилизации.
6
После стерилизации и закупоривания крышек перевернуть заготовки вниз головой, утеплить и дать им настояться до окончательного остывания.
Из баклажанов
Ингредиенты
0,5 л
Уксус (винный или рисовый)
1-2 шт.
Стручки горького перца
Приготовление
1
Овощи порезать полукольцами, посыпать солью и оставить на час, чтобы из них вышла горечь.
2
Затем промыть их, высушить и поставить в кастрюлю с водой, туда же добавить уксус и проварить 15 минут.
3
Приготовить заправку из масла, соли и нарезанного горького перца. Для этого чеснок и перец надо почистить и растолочь или натереть на мелкой терке.
4
Баклажаны промыть и оставить стекать в дуршлаге. После этого смешать заправку с овощами, разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Салат "Нежинский" в банке
Ингредиенты
Приготовление
1
С огурцов срезать кончики и попробовать, нет ли горечи. Резать кольцами небольшой толщины 5-8 мм. Добавить все оставшиеся овощи и перемешать.
2
Добавить в нарезку соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить настояться при комнатной температуре на 4-5 часов.
3
Поставить овощи на плиту на сильный огонь и довести до кипения. Как только заготовка закипит, добавить уксус.
4
Сняв с огня, разложить салат горячим по сухим стерилизованным банкам объемом 500-750 мл. Трамбовать овощи нужно плотно, понемногу доливая маринад, заполняя банку до верха.
Из моркови
Ингредиенты
Приготовление
1
Промыть морковь, удалить поврежденные места, если это необходимо, очистить и нарезать на кружочки.
2
Бланшировать морковь в подсоленной воде (20 г соли на 1 л воды) в течение 5 минут.
3
В эмалированной кастрюле растворить сахар и соль, довести до кипения, затем добавить уксус, снова довести до кипения и снять с огня.
4
Этой заготовкой залить морковь и залить в банки. Стерилизовать 20 минут.
С горчицей
Ингредиенты
Приготовление
1
Для салата нужны огурцы маленькие или средней величины. Разрезать их на четыре равномерные дольки.
2
К огурцам добавить мелко нарезанный чеснок, масло, уксус, сахар и специи. Хорошо смешать и оставить на 5 часов.
3
После выложить салат в банки и залить оставшимся маринадом. Стерилизовать овощную смесь надо уже в банках.
Из свеклы
Ингредиенты
Приготовление
1
Помыть и почистить овощи.
2
Нарезать свеклу и перец соломкой, а помидоры и лук - кубиками.
3
Поместить овощи на сковороду и добавить к ним соль, сахар и мелко нарезанный чеснок.
4
Тушить на небольшом огне полчаса, затем влить уксус и через 10 минут убрать огонь.
С рисом
Ингредиенты
1 кг
Перец красный болгарский
3 ст. л.
Уксус (по желанию)
Приготовление
1
Очищенный лук мелко нарезать и выложить в большой казан (объемом не меньше 6 литров). Налить растительное масло, но не все, только чтобы слегка залить лук, а остальное добавлять в конце тушения.
2
Жарить эту массу на среднем огне до золотистого цвета.
3
На крупной терке нарезать морковь и добавить к луку. Перемешать и жарить 5 минут.
4
Сладкий перец очистить и нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Тоже добавить в казан и тушить 5-10 минут.
5
Помидоры нужно мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Добавить в казан, тушить все вместе в течение 40 минут на слабом огне, чтобы овощная масса слегка закипела.
6
Промыть рис холодной водой и залить кипятком.
7
Плотно накрыть посуду крышкой с рисом и оставить на 30 минут для приготовления на пару. Затем за 10 минут до окончания варки овощей всыпать пропаренный рис, заправить солью и сахаром и добавить черный молотый перец. Тушить овощи с рисом 15 минут.
8
Затем расфасовать все в банки, дать остыть и отправить на хранение.
Салат "Кубанский"
Ингредиенты
1/2 шт.
Стручок горького перца
Приготовление
1
Овощи промыть, почистить.
2
Капусту нашинковать, болгарский перец порезать соломкой, помидоры - дольками, чеснок и зелень мелко порубить ножом, морковь натереть на крупной терке, лук и огурцы нарезать полукольцами, горький перец без семян максимально измельчить.
3
В глубокой кастрюле перемешать все овощи, заправить солью, сахаром, молотым перцем и оставить в холодильнике на 12 часов для выделения сока, затем тщательно перемешать.
4
На дно чистых стерилизованных литровых банок положить по одному листку лавра, следом положить салат, залить оставшиеся в кастрюле соком и растительным маслом.
5
Накрыв крышками, поставить в емкость стерилизоваться 20 минут.
6
Аккуратно достать, разлить по банкам уксус, закатать крышками, перевернуть, укутать и после остывания убрать на хранение.
С фасолью
Ингредиенты
Приготовление
1
Овощи помыть, обсушить, перцы очистить от семян и перегородок. С помидоров снять кожицу.
2
Перец нарезать соломкой, помидоры - кубиками, лук - полукольцами, морковь перетереть, как корейскую, или на обычной крупной терке.
3
Все овощи выложить в кастрюлю. Добавить соль, перец, сахар и масло, перемешать, довести до кипения, накрыть крышкой, тушить на малом огне час.
4
Влить уксус, перемешать, продолжать готовить еще час, каждые 10 минут помешивая, чтобы ингредиенты не пристали ко дну.
5
Разлить готовый салат по емкостям под самое горлышко, закупорить или закатать. Перевернуть тару, укутать в одеяло, оставить остывать в комнате на сутки.
Салат "Донской"
Ингредиенты
Приготовление
1
Нужно приготовить стеклянную тару общим объемом 3,5 литра. Стерилизовать привычным способом.
2
Очищенный от семян перец, зеленые помидоры и лук нарезать полукольцами. Морковку и красные томаты перетереть на крупной терке.
3
Все овощи соединить с солью и сахаром, варить смесь 45 минут.
4
В овощную массу налить масло, перемешивать пятнадцать минут.
5
Готовый салат, разложенный в банках, нужно закупорить. Укрыть в теплом месте на сутки. Затем отправить на хранение.
С чесноком
Ингредиенты
1 шт.
пучок листьев салата
Приготовление
1
Промыть листья салата и липы и хорошо их обсушить, добавить к ним и нарезать всю зелень небольшими полосками (шириной около 2 см).
2
Сложить зелень в глубокую тару, добавить черный перец, измельченный чеснок, лавровый лист.
3
Залить маринадом (кипяченая вода с солью, уксусом и сахаром) и поставить сверху груз.
4
Дождаться, когда продукт остынет и поставить в холодильник или погреб.
Как и сколько хранить заготовленные на зиму салаты
Срок годности консервированного салата зависит от способа приготовления. Те, в которых не используется термическая обработка, нужно держать в холодильнике, а употребить следует в течение года. Вареные салаты хранятся обычно 1–2 года даже при комнатной температуре (если были простерилизованы). Тем не менее, держать банки следует в темных и холодных местах, также как, например, варенье.
Банки для консервации следует подготовить - сначала хорошо вымыть с содой, затем простерилизовать минут 15. Обычно это делают над паром (поставив перевернутую тару на кипящий чайник, на решетку на кастрюле). Другой способ - поставить банку в холодную духовку и довести температуру до 150 градусов. Еще один вариант - в микроволновке. Банку с небольшим количеством воды нужно прогреть около 8 минут на максимальной мощности. Крышки тоже нужно кипятить. Можно всем этим заниматься, пока варится салат.
Соль в заготовки идет только крупная поваренная, ни в коем случае нельзя брать йодированную и мелкую.
Лучше сначала положить сахара и соли немного меньше количества, указанного в рецепте. Потом попробовать. Если. например, помидоры сладкие, то сахара понадобится меньше.
Консервированные салаты готовят только из свежих овощей. Это влияет не только на вкусовые качества, но и на срок годности.