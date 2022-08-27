Салаты на зиму: секреты заготовки и лучшие рецепты

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На зиму можно заготавливать не только маринованные огурцы и помидоры, но и салаты из разнообразных овощей. Секрет их вкуса и долгого хранения - в выборе ингредиентов и правильном приготовлении. Простые рецепты салатов для заготовок на зиму - в материале РИА Новости.

Заготовка салатов на зиму

Когда лето пoдходит к концу, наступает время подготoвки салатов на зиму. Они будут сoпровождать трапезы и украсят стoл во время новoгодних праздникoв.

Простые рецепты вкусных салатов на зиму

Для самых распространенных рецептов салатов обычно достаточно простых ингредиентов, которые россияне выращивают на дачах или же несложно купить на рынке или в магазине.

Салат из кабачков без стерилизации Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3 кг Кабачки 1 шт. Молодой лук по вкусу Соль 4 шт. Зубчики чеснока 200 г Столовый уксус 1 шт. Морковь 1 л Вода 200 г Сахар-рафинад 300 г Подсолнечное масло Приготовление 1 Прoмыть кабачки и нарезать кубиками. Морковь очистить, прoмыть и натереть на терке. Зеленый лук нарезать брусками. Ингредиенты перемешать в глубoкой чаше. 2 Залить нарезку питьевой вoдой и пoставить на плиту до кипения. Добавить все специи и нарезанный мелко чеснок. 3 Дать покипеть пять минут и добавить столовый уксус, опять ждать кипения. А затем выключить огонь и оставить на два часа. 4 После добавить рафинированное масло и снова довести салат до кипения. Затем можно уже разливать в подготовленные емкости.

Из помидоров Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Помидоры 60 мл Растительное масло 25 г Соль 3 шт. Лук репчатый 45 г Уксус 6-9% Приготовление 1 Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать дольками. Лук почистить и нарезать перьями. 2 В посуду положить помидоры с луком и посолить их. 3 Добавить растительное масло и влить уксус. 4 Простерилизованные банки наполнить салатом. Без крышки поставить в кастрюлю, пастеризовать на небольшом огне час. Плотно закрыть банки и закатать.

С луком Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2 шт. Лук репчатый 1 кг Свекла 2-3 шт. Лавровый лист 20 г Соль по вкусу Сахар 240 мл Уксус столовый 750 мл Вода 10 шт. Перец горошком Приготовление 1 Вымыть свеклу от грязи, можно при этом использовать губку (чистить корнеплоды на этом этапе не нужно), затем переложить в глубокую кастрюлю. 2 Налить холодную воду (она должна покрывать свеклу на 3-5 сантиметров) и поставить посуду на сильный огонь. После закипания жидкости засечь полчаса, при этом огонь уменьшить до среднего. 3 Пока свекла варится, почистить лук и порезать его полукольцами или четвертинками. 4 После того, как овощи проварятся полчаса, снять кастрюлю с огня и залить свеклу холодной проточной водой на 2-3 минуты. 5 Далее вынуть корнеплоды и очистить их от кожуры. Далее свеклу можно либо порезать небольшими брусочками, либо же натереть на крупной терке. 6 В отдельную небольшую кастрюлю налить воду, добавить сюда же лавровый лист, соль, сахар или мед, а также перец. Поставить на сильный огонь и довести до кипения. После закипания влить уксус и оставить маринад на плите. 7 В миске смешать луковую нарезку и измельченную свеклу, разложить в простерилизованные банки и сразу залить горячим маринадом. 8 Закатать банки простерилизованными крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить заготовки в таком положении до их полного остывания.

Из капусты со стерилизацией Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2 кг Цветная капуста 100 г Соль 1,5 л Вода питьевая 100 г Сахар 1 шт. Свекла средняя 1 шт. Морковь 6 шт. Черный перец горошком 3 шт. Душистый перец 3 шт. Зубчик чеснока Приготовление 1 Капусту разобрать на небольшие соцветия, удалить листья (если есть), тщательно промыть в воде. 2 Свеклу очистить от кожуры и натереть на большой терке, с морковью поступить так же. Дольки чеснока нарезать тонкими пластинками. 3 Овощи смешать со специями и чесноком в глубокой посуде. 4 Разложить овощи по банкам. При этом укладывать плотно, но не ломая капустные соцветия. 5 В кастрюле приготовить горячий рассол: в 1,5 л воды растворить соль и сахарный песок. Залить содержимое банок. 6 Оставить емкости на три или четыре дня в комнатных условиях, не закрывая крышками. 7 Закрыть банки и поставить в холодильник.

© Pixabay / congerdesign Кочан цветной капусты © Pixabay / congerdesign Кочан цветной капусты

Из перца Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 16 шт. Болгарский перец 5 шт. Веточки гвоздики 3 шт. Лавровый лист 2-3 шт. Дольки чеснока 500 мл Уксус (винный или рисовый) 200 г Масло растительное 15 г Столовый уксус 9% (на литровую банку) по вкусу Перец горошком по вкусу Соль, сахар Приготовление 1 В кастрюлю влить воду и бросить все специи: перец горошком, гвоздику, крупно нарезанный чеснок, лавровый лист, соль, сахар. Поставить маринад на огонь. 2 Сладкий перец помыть, освободить от хвостиков и семян и порезать тонкими "перышками". Такими дольками заполнить простерилизованные банки. При этом кусочки располагать лучше вертикально. 3 Маринадом, прокипевшим 5-10 минут, залить банки чуть меньше чем до каемки. Ничего страшного, если туда попадут специи - они придадут закрутке еще больший аромат. 4 В каждую банку затем влить по одной столовой ложке уксуса и растительного масла так, чтобы жидкость не доходила до горлышка на один сантиметр. 5 Аккуратно накрыть стерильными крышками и поставить банки в глубокую кастрюлю с водой для дальнейшей стерилизации. 6 После стерилизации и закупоривания крышек перевернуть заготовки вниз головой, утеплить и дать им настояться до окончательного остывания.

© Pixabay / wilkernet Салат из болгарского перца и лука © Pixabay / wilkernet Салат из болгарского перца и лука

Из баклажанов Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 5 кг Баклажаны 300 г Чеснок 0,5 л Уксус (винный или рисовый) 200 г Масло растительное 1-2 шт. Стручки горького перца 100 г Соль Приготовление 1 Овощи порезать полукольцами, посыпать солью и оставить на час, чтобы из них вышла горечь. 2 Затем промыть их, высушить и поставить в кастрюлю с водой, туда же добавить уксус и проварить 15 минут. 3 Приготовить заправку из масла, соли и нарезанного горького перца. Для этого чеснок и перец надо почистить и растолочь или натереть на мелкой терке. 4 Баклажаны промыть и оставить стекать в дуршлаге. После этого смешать заправку с овощами, разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Салат "Нежинский" в банке Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 4 кг Огурцы 500 г Лук репчатый 1 шт. Пучок укропа 250 мл Масло растительное 200 мл Уксус 9% 75 г Соль 150 г Сахар Приготовление 1 С огурцов срезать кончики и попробовать, нет ли горечи. Резать кольцами небольшой толщины 5-8 мм. Добавить все оставшиеся овощи и перемешать. 2 Добавить в нарезку соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить настояться при комнатной температуре на 4-5 часов. 3 Поставить овощи на плиту на сильный огонь и довести до кипения. Как только заготовка закипит, добавить уксус. 4 Сняв с огня, разложить салат горячим по сухим стерилизованным банкам объемом 500-750 мл. Трамбовать овощи нужно плотно, понемногу доливая маринад, заполняя банку до верха.

Из моркови Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3,5 кг Морковь 2 л Вода 250 мл Уксус 6% 50 г Соль 50 г Сахар Приготовление 1 Промыть морковь, удалить поврежденные места, если это необходимо, очистить и нарезать на кружочки. 2 Бланшировать морковь в подсоленной воде (20 г соли на 1 л воды) в течение 5 минут. 3 В эмалированной кастрюле растворить сахар и соль, довести до кипения, затем добавить уксус, снова довести до кипения и снять с огня. 4 Этой заготовкой залить морковь и залить в банки. Стерилизовать 20 минут.

С горчицей Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2 шт. Зубчики чеснока 15 г Уксус 4,5 кг Огурцы 17 г Оливковое масло 50 г Черный перец 25 г Горчица сухая 25 г Сахар 100 г Соль Приготовление 1 Для салата нужны огурцы маленькие или средней величины. Разрезать их на четыре равномерные дольки. 2 К огурцам добавить мелко нарезанный чеснок, масло, уксус, сахар и специи. Хорошо смешать и оставить на 5 часов. 3 После выложить салат в банки и залить оставшимся маринадом. Стерилизовать овощную смесь надо уже в банках.

Из свеклы Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3 шт. Луковица 1 шт. Болгарский перец 1 кг Свекла 75 мл Уксус 9% по вкусу Соль 3 шт. Помидоры 25 г Сахар 50 г Чеснок Приготовление 1 Помыть и почистить овощи. 2 Нарезать свеклу и перец соломкой, а помидоры и лук - кубиками. 3 Поместить овощи на сковороду и добавить к ним соль, сахар и мелко нарезанный чеснок. 4 Тушить на небольшом огне полчаса, затем влить уксус и через 10 минут убрать огонь. 5 Расфасовать по банкам.

С рисом Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 200 г Рис круглый 3 кг Помидоры свежие 1 кг Морковь 1 кг Перец красный болгарский 1 кг Лук репчатый 300 г Растительное масло 100 г Соль 200 г Сахар 3 ст. л. Уксус (по желанию) Приготовление 1 Очищенный лук мелко нарезать и выложить в большой казан (объемом не меньше 6 литров). Налить растительное масло, но не все, только чтобы слегка залить лук, а остальное добавлять в конце тушения. 2 Жарить эту массу на среднем огне до золотистого цвета. 3 На крупной терке нарезать морковь и добавить к луку. Перемешать и жарить 5 минут. 4 Сладкий перец очистить и нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Тоже добавить в казан и тушить 5-10 минут. 5 Помидоры нужно мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Добавить в казан, тушить все вместе в течение 40 минут на слабом огне, чтобы овощная масса слегка закипела. 6 Промыть рис холодной водой и залить кипятком. 7 Плотно накрыть посуду крышкой с рисом и оставить на 30 минут для приготовления на пару. Затем за 10 минут до окончания варки овощей всыпать пропаренный рис, заправить солью и сахаром и добавить черный молотый перец. Тушить овощи с рисом 15 минут. 8 Затем расфасовать все в банки, дать остыть и отправить на хранение.

© Pixabay / Lolame Банки для консервации © Pixabay / Lolame Банки для консервации

Салат "Кубанский" Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Капуста 0,5 кг Помидоры 250 г Морковь 100 г Лук 1/2 шт. Головка чеснока 50 г Свежая зелень 0,5 кг Огурцы 0,5 кг Сладкий перец 20 г Соль 40 г Сахар 1/2 шт. Стручок горького перца 5 г Черный перец молотый 2 шт. Лавровый лист 100 мл Подсолнечное масло Приготовление 1 Овощи промыть, почистить. 2 Капусту нашинковать, болгарский перец порезать соломкой, помидоры - дольками, чеснок и зелень мелко порубить ножом, морковь натереть на крупной терке, лук и огурцы нарезать полукольцами, горький перец без семян максимально измельчить. 3 В глубокой кастрюле перемешать все овощи, заправить солью, сахаром, молотым перцем и оставить в холодильнике на 12 часов для выделения сока, затем тщательно перемешать. 4 На дно чистых стерилизованных литровых банок положить по одному листку лавра, следом положить салат, залить оставшиеся в кастрюле соком и растительным маслом. 5 Накрыв крышками, поставить в емкость стерилизоваться 20 минут. 6 Аккуратно достать, разлить по банкам уксус, закатать крышками, перевернуть, укутать и после остывания убрать на хранение.

С фасолью Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2,5 кг Помидоры спелые 1 кг Морковь 500 мл Масло растительное 1 кг Болгарский перец 4 шт. Лук репчатый 5 г Уксус 9% 25 г Сахар 1 кг Замоченная фасоль по вкусу Соль, перец Приготовление 1 Овощи помыть, обсушить, перцы очистить от семян и перегородок. С помидоров снять кожицу. 2 Перец нарезать соломкой, помидоры - кубиками, лук - полукольцами, морковь перетереть, как корейскую, или на обычной крупной терке. 3 Все овощи выложить в кастрюлю. Добавить соль, перец, сахар и масло, перемешать, довести до кипения, накрыть крышкой, тушить на малом огне час. 4 Влить уксус, перемешать, продолжать готовить еще час, каждые 10 минут помешивая, чтобы ингредиенты не пристали ко дну. 5 Разлить готовый салат по емкостям под самое горлышко, закупорить или закатать. Перевернуть тару, укутать в одеяло, оставить остывать в комнате на сутки.

Салат "Донской" Категория Салат Сложность Средне Ингредиенты 3 кг зеленые помидоры 1 кг болгарский перец 800 г морковь 1 кг репчатый лук 50 г нейодированная соль 1,2 кг спелые томаты 50 г сахар 0,5 л масло оливковое Приготовление 1 Нужно приготовить стеклянную тару общим объемом 3,5 литра. Стерилизовать привычным способом. 2 Очищенный от семян перец, зеленые помидоры и лук нарезать полукольцами. Морковку и красные томаты перетереть на крупной терке. 3 Все овощи соединить с солью и сахаром, варить смесь 45 минут. 4 В овощную массу налить масло, перемешивать пятнадцать минут. 5 Готовый салат, разложенный в банках, нужно закупорить. Укрыть в теплом месте на сутки. Затем отправить на хранение.

С чесноком Категория Салат Сложность Средне Ингредиенты 100-150 шт. листья липы 0,5 шт. головка чеснока 1 шт. пучок листьев салата по вкусу укроп 200 мл винный уксус 6% по вкусу черный перец 1 шт. лавровый лист 1,5 ст. л. соль 50 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Промыть листья салата и липы и хорошо их обсушить, добавить к ним и нарезать всю зелень небольшими полосками (шириной около 2 см). 2 Сложить зелень в глубокую тару, добавить черный перец, измельченный чеснок, лавровый лист. 3 Залить маринадом (кипяченая вода с солью, уксусом и сахаром) и поставить сверху груз. 4 Дождаться, когда продукт остынет и поставить в холодильник или погреб.

Как и сколько хранить заготовленные на зиму салаты

Срок годности консервированного салата зависит от способа приготовления. Те, в которых не используется термическая обработка, нужно держать в холодильнике, а употребить следует в течение года. Вареные салаты хранятся обычно 1–2 года даже при комнатной температуре (если были простерилизованы). Тем не менее, держать банки следует в темных и холодных местах, также как, например, варенье.

Советы кулинаров

Банки для консервации следует подготовить - сначала хорошо вымыть с содой, затем простерилизовать минут 15. Обычно это делают над паром (поставив перевернутую тару на кипящий чайник, на решетку на кастрюле). Другой способ - поставить банку в холодную духовку и довести температуру до 150 градусов. Еще один вариант - в микроволновке. Банку с небольшим количеством воды нужно прогреть около 8 минут на максимальной мощности. Крышки тоже нужно кипятить. Можно всем этим заниматься, пока варится салат.

Соль в заготовки идет только крупная поваренная, ни в коем случае нельзя брать йодированную и мелкую.

Лучше сначала положить сахара и соли немного меньше количества, указанного в рецепте. Потом попробовать. Если. например, помидоры сладкие, то сахара понадобится меньше.

Консервированные салаты готовят только из свежих овощей. Это влияет не только на вкусовые качества, но и на срок годности.