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В ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР - РИА Новости, 09.04.2024
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23:40 09.04.2024 (обновлено: 23:44 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/granitsy-1938963533.html
В ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР
В ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР - РИА Новости, 09.04.2024
В ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил пересмотр границ мандата российских миротворцев в Приднестровье, если... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:40
2024-04-09T23:44
молдавия
гагаузия
кишинев
алексей журавлев
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
нато
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил пересмотр границ мандата российских миротворцев в Приднестровье, если обстановка в Гагаузии продолжит накаляться. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В июле состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузские политики не раз заявляли о давлении на них со стороны центральных властей. "Нельзя не учитывать и российский миротворческий контингент, который там расквартирован - его задача как раз не допустить кровопролития в регионе. И хоть Гагаузия пока не входит в сферу его ответственности, если обстановка продолжит накаляться, возможен и пересмотр границ мандата миротворцев", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что Гагаузия, как сельскохозяйственный регион, вполне способен обеспечивать себя самостоятельно, в то время, как Молдавия в последнее время его только обирает. "Известный факт, когда решением Кишинева бюджет автономии был в прошлом году урезан на сумму, эквивалентную 600 миллионов рублей. Отменил дискриминацию Конституционный суд Молдавии, но власти страны не перестали вставлять палки в колеса экономическим отношениям Гагаузии, ограничивая по крайней мере ее традиционные связи с Россией", - подчеркнул он. Однако, по словам Журавлева, отделение Гагаузии от Молдавии - это пока лишь чисто теоретическая возможность, о которой говорить всерьез преждевременно. "Есть четкое условие - и оно озвучено Евгенией Гуцул - Гагаузия может выйти из состава Молдавии, если та присоединится к Румынии, то есть, навсегда потеряет собственную независимость. Тенденции к этому, действительно, существуют, нынешние молдавские власти упорно подталкивают страну в объятия Запада. И проще всего было бы Кишиневу попасть под протекторат Бухареста, в таком случае не нужно было бы проходить сложные и длительные процедуры вступления в ЕС и НАТО. На суверенитет государства Майе Санду и ее команде совершенно наплевать, они лишь исполняют приказы, поступающие из Вашингтона", - сказал он. Также депутат считает, что у Украины сейчас достаточно проблем на восточном фронте, чтобы вмешиваться еще и в чужой конфликт на западном, хоть Киев и обещал на словах свою поддержку, в том числе и военную, Кишиневу.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938922862.html
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гагаузия
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молдавия, гагаузия, кишинев, алексей журавлев , евгения гуцул, майя санду, евросоюз, нато, госдума рф
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Алексей Журавлев , Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, НАТО, Госдума РФ
В ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР

Депутат Журавлев допустил пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил пересмотр границ мандата российских миротворцев в Приднестровье, если обстановка в Гагаузии продолжит накаляться.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В июле состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузские политики не раз заявляли о давлении на них со стороны центральных властей.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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«
"Нельзя не учитывать и российский миротворческий контингент, который там расквартирован - его задача как раз не допустить кровопролития в регионе. И хоть Гагаузия пока не входит в сферу его ответственности, если обстановка продолжит накаляться, возможен и пересмотр границ мандата миротворцев", - сказал Журавлев РИА Новости.
Депутат отметил, что Гагаузия, как сельскохозяйственный регион, вполне способен обеспечивать себя самостоятельно, в то время, как Молдавия в последнее время его только обирает.
«
"Известный факт, когда решением Кишинева бюджет автономии был в прошлом году урезан на сумму, эквивалентную 600 миллионов рублей. Отменил дискриминацию Конституционный суд Молдавии, но власти страны не перестали вставлять палки в колеса экономическим отношениям Гагаузии, ограничивая по крайней мере ее традиционные связи с Россией", - подчеркнул он.
Однако, по словам Журавлева, отделение Гагаузии от Молдавии - это пока лишь чисто теоретическая возможность, о которой говорить всерьез преждевременно.
«
"Есть четкое условие - и оно озвучено Евгенией Гуцул - Гагаузия может выйти из состава Молдавии, если та присоединится к Румынии, то есть, навсегда потеряет собственную независимость. Тенденции к этому, действительно, существуют, нынешние молдавские власти упорно подталкивают страну в объятия Запада. И проще всего было бы Кишиневу попасть под протекторат Бухареста, в таком случае не нужно было бы проходить сложные и длительные процедуры вступления в ЕС и НАТО. На суверенитет государства Майе Санду и ее команде совершенно наплевать, они лишь исполняют приказы, поступающие из Вашингтона", - сказал он.
Также депутат считает, что у Украины сейчас достаточно проблем на восточном фронте, чтобы вмешиваться еще и в чужой конфликт на западном, хоть Киев и обещал на словах свою поддержку, в том числе и военную, Кишиневу.
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Вчера, 18:49
 
МолдавияГагаузияКишиневАлексей ЖуравлевЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзНАТОГосдума РФ
 
 
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