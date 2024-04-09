https://ria.ru/20240409/avstriya-1938964876.html
Экс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в шпионаже
Экс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в шпионаже - РИА Новости, 10.04.2024
Экс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в шпионаже
Бывшего сотрудника службы защиты конституции Австрии обвиняют в продаже государственных секретов российской стороне, в связи с этим необходимо тщательное... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-09T23:59
2024-04-09T23:59
2024-04-10T00:00
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Бывшего сотрудника службы защиты конституции Австрии обвиняют в продаже государственных секретов российской стороне, в связи с этим необходимо тщательное расследование, в ходе которого требуются современные возможности, такие как проверка интернет-телефонии и мессенджеров, заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер. В конце марта стало известно, что бывший сотрудник ранее расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт был задержан в Австрии по подозрению в якобы передаче РФ тайной информации. "В скандале со шпионажем вокруг арестованного бывшего сотрудника службы защиты конституции содержатся серьезные обвинения: шпионаж, злоупотребление служебным положением, предательство и продажа государственных секретов России", - говорится в релизе МВД республики. Во вторник вечером в Вене в связи с обвинениями против экс-сотрудника ведомства был созван совет безопасности. В этой связи Карнер заявил, что правоохранителям требуются современные возможности расследования. "В случае подобных обвинений должно быть обеспечено полное, тщательное и последовательное расследование", - приводятся в сообщении слова министра. Он уточнил, что для проведения подобных расследований правоохранителям необходимы "современные возможности, такие как мониторинг интернет-телефонии и мессенджеров".
https://ria.ru/20231222/avstriets-1917509219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, вена
В мире, Австрия, Россия, Вена
Экс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в шпионаже
Экс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в продаже секретов РФ
ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Бывшего сотрудника службы защиты конституции Австрии обвиняют в продаже государственных секретов российской стороне, в связи с этим необходимо тщательное расследование, в ходе которого требуются современные возможности, такие как проверка интернет-телефонии и мессенджеров, заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер.
В конце марта стало известно, что бывший сотрудник ранее расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт был задержан в Австрии по подозрению в якобы передаче РФ
тайной информации.
"В скандале со шпионажем вокруг арестованного бывшего сотрудника службы защиты конституции содержатся серьезные обвинения: шпионаж, злоупотребление служебным положением, предательство и продажа государственных секретов России", - говорится в релизе МВД республики.
Во вторник вечером в Вене
в связи с обвинениями против экс-сотрудника ведомства был созван совет безопасности. В этой связи Карнер заявил, что правоохранителям требуются современные возможности расследования.
"В случае подобных обвинений должно быть обеспечено полное, тщательное и последовательное расследование", - приводятся в сообщении слова министра. Он уточнил, что для проведения подобных расследований правоохранителям необходимы "современные возможности, такие как мониторинг интернет-телефонии и мессенджеров".