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При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 12.05.2023 (обновлено: 02:34 13.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vodolatskiy-1871445318.html
При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий
При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий - РИА Новости, 13.05.2023
При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного удара по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T23:38
2023-05-13T02:34
специальная военная операция на украине
луганск
госдума рф
луганская народная республика
виктор водолацкий
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного удара по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.Сам Водолацкий после случившегося в эфире телеканала "Луганск 24" назвал ракетный удар подлым. "Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - заявил депутат.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск, госдума рф, луганская народная республика, виктор водолацкий
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий
При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

СЦКК ЛНР сообщил о ранении депутата Госдумы Володацкого при обстреле Луганска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виктор Водолацкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного удара по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.
«
"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий", - сообщается в телеграм-канале СЦКК.
Сам Водолацкий после случившегося в эфире телеканала "Луганск 24" назвал ракетный удар подлым. "Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - заявил депутат.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскГосдума РФЛуганская Народная РеспубликаВиктор Водолацкий
 
 
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