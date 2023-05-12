https://ria.ru/20230512/vodolatskiy-1871445318.html

При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий - РИА Новости, 13.05.2023

При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного удара по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-12T23:38

2023-05-12T23:38

2023-05-13T02:34

специальная военная операция на украине

луганск

госдума рф

луганская народная республика

виктор водолацкий

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного удара по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.Сам Водолацкий после случившегося в эфире телеканала "Луганск 24" назвал ракетный удар подлым. "Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - заявил депутат.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганск, госдума рф, луганская народная республика, виктор водолацкий