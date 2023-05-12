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Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому - РИА Новости, 12.05.2023
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23:34 12.05.2023
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Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому
Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому - РИА Новости, 12.05.2023
Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому
Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:34
2023-05-12T23:34
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной формах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет портале правовой информации. Среди противопоказаний, при которых откажут в предоставлении социальных услуг на дому, туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, а также синдром зависимости от психоактивного вещества. В предоставлении социальных услуг в стационаре откажут если помимо перечисленных противопоказаний у пациента инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, а также гангрена или некроз легкого. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что была проведена большая работа по обсуждению документа с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями. "По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан",- уточнил он.
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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов
Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому

Минздрав утвердил противопоказания, при которых могут отказать в соцуслугах на дому

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России в Москве
Здание Министерства здравоохранения России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной формах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет портале правовой информации.
«
"Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме",- говорится в документе.
Среди противопоказаний, при которых откажут в предоставлении социальных услуг на дому, туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, а также синдром зависимости от психоактивного вещества. В предоставлении социальных услуг в стационаре откажут если помимо перечисленных противопоказаний у пациента инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, а также гангрена или некроз легкого.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что была проведена большая работа по обсуждению документа с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями.
"По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан",- уточнил он.
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