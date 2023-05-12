https://ria.ru/20230512/sotsuslugi-1871445120.html

Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому

Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому - РИА Новости, 12.05.2023

Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому

Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:34

2023-05-12T23:34

2023-05-12T23:34

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной формах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет портале правовой информации. Среди противопоказаний, при которых откажут в предоставлении социальных услуг на дому, туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, а также синдром зависимости от психоактивного вещества. В предоставлении социальных услуг в стационаре откажут если помимо перечисленных противопоказаний у пациента инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, а также гангрена или некроз легкого. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что была проведена большая работа по обсуждению документа с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями. "По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан",- уточнил он.

https://ria.ru/20230413/onlayn-1865053417.html

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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов