Минздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому
Минздрав утвердил противопоказания, при которых могут отказать в соцуслугах на дому
Здание Министерства здравоохранения России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной формах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет портале правовой информации.
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"Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме",- говорится в документе.
Среди противопоказаний, при которых откажут в предоставлении социальных услуг на дому, туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, а также синдром зависимости от психоактивного вещества. В предоставлении социальных услуг в стационаре откажут если помимо перечисленных противопоказаний у пациента инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, а также гангрена или некроз легкого.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что была проведена большая работа по обсуждению документа с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями.
"По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан",- уточнил он.