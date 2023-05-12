https://ria.ru/20230512/melitopol-1871444807.html

В Мелитополе предварительно установили круг лиц, причастных к аварии

В Мелитополе предварительно установили круг лиц, причастных к аварии - РИА Новости, 12.05.2023

В Мелитополе предварительно установили круг лиц, причастных к аварии

Администрация Мелитополя заявила, что предварительно установлены лица, причастные к аварийной ситуации с отключением электроснабжения. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:15

2023-05-12T23:15

2023-05-12T23:30

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Администрация Мелитополя заявила, что предварительно установлены лица, причастные к аварийной ситуации с отключением электроснабжения. Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы. Также без электроэнергии остаются населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html

мелитополь

запорожская область

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в мире, мелитополь, запорожская область