https://ria.ru/20230512/kontrnastuplenie-1871441780.html

Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ

Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ

Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:51

2023-05-12T22:51

2023-05-12T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

денис шмыгаль

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, сообщает газета Financial Times. "За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, украинские чиновники признают, что Киев вряд ли сможет установить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, "по крайней мере, в этом году". В Киеве обеспокоены, что, если в ходе контрнаступления не будут взяты значительные территории, Запад начнет сомневаться в необходимости помогать ему и будет настаивать на переговорах между Украиной и РФ. Ряд американских чиновников в частном порядке также указывают на то, что Киеву нужно чего-то добиться на поле боя, чтобы убедить конгресс и американцев в необходимости продолжать его поддерживать. При этом, как отмечает издание, Зеленский, возможно, заявил о желании позднее начать контрнаступление, чтобы поторопить поставляющих оружие западных партнеров. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, денис шмыгаль, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины