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Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kontrnastuplenie-1871441780.html
Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ
Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ
Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:51
2023-05-12T22:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
денис шмыгаль
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, сообщает газета Financial Times. "За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, украинские чиновники признают, что Киев вряд ли сможет установить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, "по крайней мере, в этом году". В Киеве обеспокоены, что, если в ходе контрнаступления не будут взяты значительные территории, Запад начнет сомневаться в необходимости помогать ему и будет настаивать на переговорах между Украиной и РФ. Ряд американских чиновников в частном порядке также указывают на то, что Киеву нужно чего-то добиться на поле боя, чтобы убедить конгресс и американцев в необходимости продолжать его поддерживать. При этом, как отмечает издание, Зеленский, возможно, заявил о желании позднее начать контрнаступление, чтобы поторопить поставляющих оружие западных партнеров. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, денис шмыгаль, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления, пишут СМИ

FT: украинские чиновники негласно признают, что контрнаступление не принесет успеха

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, сообщает газета Financial Times.
"За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, украинские чиновники признают, что Киев вряд ли сможет установить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, "по крайней мере, в этом году".
В Киеве обеспокоены, что, если в ходе контрнаступления не будут взяты значительные территории, Запад начнет сомневаться в необходимости помогать ему и будет настаивать на переговорах между Украиной и РФ. Ряд американских чиновников в частном порядке также указывают на то, что Киеву нужно чего-то добиться на поле боя, чтобы убедить конгресс и американцев в необходимости продолжать его поддерживать. При этом, как отмечает издание, Зеленский, возможно, заявил о желании позднее начать контрнаступление, чтобы поторопить поставляющих оружие западных партнеров.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Вчера, 12:38
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровДенис ШмыгальДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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