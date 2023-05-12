https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html
В центре Луганска нашли дрон американского производства
В центре Луганска нашли дрон американского производства - РИА Новости, 12.05.2023
В центре Луганска нашли дрон американского производства
Дрон американского производства, упавший, предположительно, из-за столкновения с крышей, обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Луганска, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:31
2023-05-12T22:31
2023-05-12T22:43
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Дрон американского производства, упавший, предположительно, из-за столкновения с крышей, обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Луганска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики."Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении дрон разбился. По свидетельствам очевидцев, беспилотник упал после столкновения с домом незадолго до ракетного удара. Информация проверяется", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В центре Луганска нашли дрон американского производства
В Луганске нашли дрон американского производства, он упал незадолго до ракетного удара