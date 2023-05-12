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В центре Луганска нашли дрон американского производства - РИА Новости, 12.05.2023
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22:31 12.05.2023 (обновлено: 22:43 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html
В центре Луганска нашли дрон американского производства
В центре Луганска нашли дрон американского производства - РИА Новости, 12.05.2023
В центре Луганска нашли дрон американского производства
Дрон американского производства, упавший, предположительно, из-за столкновения с крышей, обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Луганска, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:31
2023-05-12T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
украина
вооруженные силы украины
сша
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Дрон американского производства, упавший, предположительно, из-за столкновения с крышей, обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Луганска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики."Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении дрон разбился. По свидетельствам очевидцев, беспилотник упал после столкновения с домом незадолго до ракетного удара. Информация проверяется", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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в мире, луганск, украина, вооруженные силы украины, сша, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Луганская Народная Республика, СЦКК
В центре Луганска нашли дрон американского производства

В Луганске нашли дрон американского производства, он упал незадолго до ракетного удара

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Дрон американского производства, упавший, предположительно, из-за столкновения с крышей, обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Луганска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
"Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении дрон разбился. По свидетельствам очевидцев, беспилотник упал после столкновения с домом незадолго до ракетного удара. Информация проверяется", - сообщил источник.
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