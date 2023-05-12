В России вывели некоторые категории товаров из-под ограничений на вывоз
Правительство вывело 200 позиций иностранных товаров из-под ограничений на вывоз из России
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из России более 200 позиций товаров иностранного производства, в том числе отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.
В министерстве напомнили, что в марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, имеющей критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Разработанный Минэкономразвития документ уточняет порядок действия этих ограничений.
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"Новым постановлением по предложениям отраслевых ведомств и представителей российского бизнеса из-под действия ограничений на вывоз исключено в совокупности более 200 позиций: товары бытового назначения, отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств и прочее", - говорится в сообщении.
Кроме того, как указано в пресс-релизе, сокращение номенклатуры товаров иностранного происхождения, ограниченных к вывозу, также упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам, которые осуществляют вывоз исключенных из постановлений товаров, не требуется получать сертификаты о происхождении товара, подтверждающие производство продукции на территории РФ.
Снятие ограничений на экспорт также коснётся экспортных поставок для оказания гуманитарной помощи и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, добавили в МЭР РФ.