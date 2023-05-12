https://ria.ru/20230512/tovary-1871439789.html

В России вывели некоторые категории товаров из-под ограничений на вывоз

В России вывели некоторые категории товаров из-под ограничений на вывоз - РИА Новости, 12.05.2023

В России вывели некоторые категории товаров из-под ограничений на вывоз

Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из России более 200 позиций товаров иностранного производства, в том числе отдельные виды продукции медицинского... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:27

2023-05-12T22:27

2023-05-12T22:27

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из России более 200 позиций товаров иностранного производства, в том числе отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России. В министерстве напомнили, что в марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, имеющей критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Разработанный Минэкономразвития документ уточняет порядок действия этих ограничений. Кроме того, как указано в пресс-релизе, сокращение номенклатуры товаров иностранного происхождения, ограниченных к вывозу, также упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам, которые осуществляют вывоз исключенных из постановлений товаров, не требуется получать сертификаты о происхождении товара, подтверждающие производство продукции на территории РФ. Снятие ограничений на экспорт также коснётся экспортных поставок для оказания гуманитарной помощи и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, добавили в МЭР РФ.

https://ria.ru/20230512/tovary-1871261539.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф