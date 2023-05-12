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В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 12.05.2023 (обновлено: 23:26 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/raketa-1871442722.html
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель - РИА Новости, 12.05.2023
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:04
2023-05-12T23:26
специальная военная операция на украине
луганск
сша
луганская народная республика
в мире
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. В ЛНР 12 мая отмечают День Республики."Правоохранителями Луганской Народной Республики в центре Луганска была обнаружена ракета-ложная цель. По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США", - сообщил представитель МВД.
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луганская народная республика
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луганск, сша, луганская народная республика, в мире, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, США, Луганская Народная Республика, В мире, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель

В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель, предварительно, это американский дрон

© фото очевидцаДым после взрыва в Луганске
Дым после взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым после взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. В ЛНР 12 мая отмечают День Республики.
"Правоохранителями Луганской Народной Республики в центре Луганска была обнаружена ракета-ложная цель. По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США", - сообщил представитель МВД.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскСШАЛуганская Народная РеспубликаВ миреСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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