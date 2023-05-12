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В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель - РИА Новости, 12.05.2023
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:04
2023-05-12T23:04
2023-05-12T23:26
специальная военная операция на украине
луганск
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. В ЛНР 12 мая отмечают День Республики."Правоохранителями Луганской Народной Республики в центре Луганска была обнаружена ракета-ложная цель. По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США", - сообщил представитель МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель, предварительно, это американский дрон