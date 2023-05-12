https://ria.ru/20230512/raketa-1871442722.html

В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель

В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель - РИА Новости, 12.05.2023

В центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель

Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:04

2023-05-12T23:04

2023-05-12T23:26

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луганск

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Ракета-ложная цель, предварительно беспилотник производства США, обнаружили правоохранители в центре Луганска, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. В ЛНР 12 мая отмечают День Республики."Правоохранителями Луганской Народной Республики в центре Луганска была обнаружена ракета-ложная цель. По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США", - сообщил представитель МВД.

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сша

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, сша, луганская народная республика, в мире, сцкк, украина, вооруженные силы украины