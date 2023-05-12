https://ria.ru/20230512/deti-1871444513.html

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей - РИА Новости, 13.05.2023

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей

Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-12T23:23

2023-05-12T23:23

2023-05-13T01:17

специальная военная операция на украине

луганск

украина

вооруженные силы украины

леонид пасечник

луганская народная республика

в мире

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871410681_0:142:957:680_1920x0_80_0_0_932d3460c2cd9ff6b3b6902d5a85ffbc.jpg

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.По словам врио главы региона, пострадавшим оказали помощь в полном объеме. Он уточнил, что двух подростков в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Пасечник подчеркнул, что лично контролирует этот вопрос.В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле пострадал также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Уточняется, что он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным представительства ЛНР в СЦКК, по городу выпустили две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак".Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.

https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

луганск

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, луганская народная республика, в мире, сцкк