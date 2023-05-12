https://ria.ru/20230512/deti-1871444513.html
При обстреле Луганска пострадали шестеро детей
При обстреле Луганска пострадали шестеро детей - РИА Новости, 13.05.2023
При обстреле Луганска пострадали шестеро детей
Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T23:23
2023-05-12T23:23
2023-05-13T01:17
специальная военная операция на украине
луганск
украина
вооруженные силы украины
леонид пасечник
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.По словам врио главы региона, пострадавшим оказали помощь в полном объеме. Он уточнил, что двух подростков в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Пасечник подчеркнул, что лично контролирует этот вопрос.В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле пострадал также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Уточняется, что он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным представительства ЛНР в СЦКК, по городу выпустили две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак".Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, луганская народная республика, в мире, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Украина, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, В мире, СЦКК
При обстреле Луганска пострадали шестеро детей
Врио главы ЛНР Пасечник: при обстреле Луганска пострадали шесть детей
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости.
Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил
врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«
"В результате варварского обстрела Луганска
националистами пострадало шестеро детей", — написал он в Telegram-канале.
По словам врио главы региона, пострадавшим оказали помощь в полном объеме. Он уточнил, что двух подростков в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Пасечник подчеркнул, что лично контролирует этот вопрос.
В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле пострадал также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Уточняется, что он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.
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Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным представительства ЛНР в СЦКК, по городу выпустили две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак".
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.
Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.
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