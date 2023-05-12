https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html

После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области

После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2023

После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области

Ряд населенных пунктов в Запорожской области остаются без электроэнергии после взрыва в Мелитополе, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:44

2023-05-12T22:44

2023-05-12T22:54

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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константиновка

жкх

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Ряд населенных пунктов в Запорожской области остаются без электроэнергии после взрыва в Мелитополе, сообщает администрация города.Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

мелитополь

запорожская область

константиновка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, запорожская область, в мире, константиновка, жкх