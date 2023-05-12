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После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2023
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22:44 12.05.2023 (обновлено: 22:54 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html
После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области
После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2023
После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области
Ряд населенных пунктов в Запорожской области остаются без электроэнергии после взрыва в Мелитополе, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:44
2023-05-12T22:54
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
в мире
константиновка
жкх
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Ряд населенных пунктов в Запорожской области остаются без электроэнергии после взрыва в Мелитополе, сообщает администрация города.Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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мелитополь, запорожская область, в мире, константиновка, жкх
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, В мире, Константиновка, ЖКХ
После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области

После взрыва в Мелитополе обесточены несколько населенных пунктов в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Ряд населенных пунктов в Запорожской области остаются без электроэнергии после взрыва в Мелитополе, сообщает администрация города.
Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы.
«
"Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка. Аварийные службы продолжают восстановительные работы, запущены аварийные источники питания для поддержания мобильной связи", - говорится в сообщении администрации Мелитополя в Telegram.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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