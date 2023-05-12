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В Мелитополе три района остались без света после взрыва - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 12.05.2023 (обновлено: 23:14 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871441259.html
В Мелитополе три района остались без света после взрыва
В Мелитополе три района остались без света после взрыва - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе три района остались без света после взрыва
Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:41
2023-05-12T23:14
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв, в нескольких районах отключили свет и воду. Власти просят жителей сохранять спокойствие. "Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе три района остались без света после взрыва

Районы Ханда, Микрорайон и Красная горка остались без света после взрыва в Мелитополе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города.
Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв, в нескольких районах отключили свет и воду.
«
"Дорогие мелитопольцы! В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка", - говорится в сообщении администрации города в Telegram.
Власти просят жителей сохранять спокойствие. "Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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