https://ria.ru/20230512/melitopol-1871441259.html

В Мелитополе три района остались без света после взрыва

В Мелитополе три района остались без света после взрыва - РИА Новости, 12.05.2023

В Мелитополе три района остались без света после взрыва

Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:41

2023-05-12T22:41

2023-05-12T23:14

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв, в нескольких районах отключили свет и воду. Власти просят жителей сохранять спокойствие. "Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230512/vzryvy-1871404096.html

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мелитополь, запорожская область