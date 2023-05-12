https://ria.ru/20230512/melitopol-1871441259.html
В Мелитополе три района остались без света после взрыва
В Мелитополе три района остались без света после взрыва - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе три района остались без света после взрыва
Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:41
2023-05-12T22:41
2023-05-12T23:14
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мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Районы Микрорайон, Ханда и Красная горка в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва, сообщает администрация города. Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв, в нескольких районах отключили свет и воду. Власти просят жителей сохранять спокойствие. "Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе три района остались без света после взрыва
Районы Ханда, Микрорайон и Красная горка остались без света после взрыва в Мелитополе