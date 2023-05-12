Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний
Зеленский ввел санкции против 37 физлиц и более 200 компаний, в их числе "Волга-Днепр"
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания "Волга-Днепр" и ее руководитель Алексей Исайкин.
Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, среди попавших под санкции компаний - Багаевский водный терминал, компании "Евротэк-Универсал", "Группа ГМС", "Гидромашсервис", "ГМС Нефтемаш", "Сибнефтемаш", Ливенский завод погружных насосов, Бобруйский машиностроительный завод, Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения, "Волга-Днепр Инвест", "Авиакомпания Волга-Днепр", Центр штрихового кодирования "Гексагон".
Среди попавших под санкции физлиц фигурирует Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба "ЦСКА" Вадима Гинера Евгений, а также руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин.
Сам Зеленский заявил, что ввел санкции против компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине. "Еще один санкционный пакет на сегодня... Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, основателями, руководителями, бенефициарами российских компаний, которые владеют значительными активами на территории Украине", - написал он в своем телеграм-канале.
Также Зеленский заявил, что ввел ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. По словам Зеленского, под их контролем иногда якобы были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.