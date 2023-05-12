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Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний - РИА Новости, 12.05.2023
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23:16 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871443844.html
Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний
Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:16
2023-05-12T23:16
владимир зеленский
виктор медведчук
украина
андрей деркач
верховная рада украины
волга-днепр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания "Волга-Днепр" и ее руководитель Алексей Исайкин. Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, среди попавших под санкции компаний - Багаевский водный терминал, компании "Евротэк-Универсал", "Группа ГМС", "Гидромашсервис", "ГМС Нефтемаш", "Сибнефтемаш", Ливенский завод погружных насосов, Бобруйский машиностроительный завод, Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения, "Волга-Днепр Инвест", "Авиакомпания Волга-Днепр", Центр штрихового кодирования "Гексагон". Среди попавших под санкции физлиц фигурирует Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба "ЦСКА" Вадима Гинера Евгений, а также руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин. Сам Зеленский заявил, что ввел санкции против компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине. "Еще один санкционный пакет на сегодня... Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, основателями, руководителями, бенефициарами российских компаний, которые владеют значительными активами на территории Украине", - написал он в своем телеграм-канале. Также Зеленский заявил, что ввел ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. По словам Зеленского, под их контролем иногда якобы были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html
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владимир зеленский, виктор медведчук, украина, андрей деркач, верховная рада украины, волга-днепр , санкции в отношении россии
Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Украина, Андрей Деркач, Верховная Рада Украины, Волга-Днепр , Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний

Зеленский ввел санкции против 37 физлиц и более 200 компаний, в их числе "Волга-Днепр"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания "Волга-Днепр" и ее руководитель Алексей Исайкин.
Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, среди попавших под санкции компаний - Багаевский водный терминал, компании "Евротэк-Универсал", "Группа ГМС", "Гидромашсервис", "ГМС Нефтемаш", "Сибнефтемаш", Ливенский завод погружных насосов, Бобруйский машиностроительный завод, Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения, "Волга-Днепр Инвест", "Авиакомпания Волга-Днепр", Центр штрихового кодирования "Гексагон".
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК
Вчера, 19:20
Среди попавших под санкции физлиц фигурирует Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба "ЦСКА" Вадима Гинера Евгений, а также руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин.
Сам Зеленский заявил, что ввел санкции против компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине. "Еще один санкционный пакет на сегодня... Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, основателями, руководителями, бенефициарами российских компаний, которые владеют значительными активами на территории Украине", - написал он в своем телеграм-канале.
Также Зеленский заявил, что ввел ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. По словам Зеленского, под их контролем иногда якобы были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Вчера, 16:55
 
Владимир ЗеленскийВиктор МедведчукУкраинаАндрей ДеркачВерховная Рада УкраиныВолга-ДнепрСанкции в отношении России
 
 
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