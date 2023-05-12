https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871443844.html

Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний

Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний - РИА Новости, 12.05.2023

Зеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:16

2023-05-12T23:16

2023-05-12T23:16

владимир зеленский

виктор медведчук

украина

андрей деркач

верховная рада украины

волга-днепр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении более чем 200 юрлиц и 37 физических лиц, в числе прочих под ограничения попали авиакомпания "Волга-Днепр" и ее руководитель Алексей Исайкин. Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, среди попавших под санкции компаний - Багаевский водный терминал, компании "Евротэк-Универсал", "Группа ГМС", "Гидромашсервис", "ГМС Нефтемаш", "Сибнефтемаш", Ливенский завод погружных насосов, Бобруйский машиностроительный завод, Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения, "Волга-Днепр Инвест", "Авиакомпания Волга-Днепр", Центр штрихового кодирования "Гексагон". Среди попавших под санкции физлиц фигурирует Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба "ЦСКА" Вадима Гинера Евгений, а также руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин. Сам Зеленский заявил, что ввел санкции против компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине. "Еще один санкционный пакет на сегодня... Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, основателями, руководителями, бенефициарами российских компаний, которые владеют значительными активами на территории Украине", - написал он в своем телеграм-канале. Также Зеленский заявил, что ввел ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. По словам Зеленского, под их контролем иногда якобы были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, виктор медведчук, украина, андрей деркач, верховная рада украины, волга-днепр , санкции в отношении россии