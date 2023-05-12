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Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 12.05.2023 (обновлено: 01:49 13.05.2023)
https://ria.ru/20230512/evakuatsiya-1871442077.html
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
Военно-гражданская администрация Харьковской области порекомендовала жителям подконтрольных России сел выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T22:56
2023-05-13T01:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области порекомендовала жителям подконтрольных России сел выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины.Отмечается, что российские власти готовы оказать помощь при эвакуации. Как заявлял в конце марта глава администрации региона Виталий Ганчев, в Харьковской области около 29 населенных пунктов находятся под контролем российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ

ВГА Харьковской области рекомендовала жителям эвакуацию из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми в Харьковской области
Очередь автомобилей с людьми в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь автомобилей с людьми в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области порекомендовала жителям подконтрольных России сел выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины.
«

"Уважаемые граждане, жители освобожденных территорий Харьковской области! В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий", — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что российские власти готовы оказать помощь при эвакуации.
Как заявлял в конце марта глава администрации региона Виталий Ганчев, в Харьковской области около 29 населенных пунктов находятся под контролем российской армии.
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