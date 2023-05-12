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Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
Военно-гражданская администрация Харьковской области порекомендовала жителям подконтрольных России сел выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T22:56
2023-05-12T22:56
2023-05-13T01:49
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области порекомендовала жителям подконтрольных России сел выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины.Отмечается, что российские власти готовы оказать помощь при эвакуации. Как заявлял в конце марта глава администрации региона Виталий Ганчев, в Харьковской области около 29 населенных пунктов находятся под контролем российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
ВГА Харьковской области рекомендовала жителям эвакуацию из-за обстрелов со стороны ВСУ