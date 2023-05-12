Жителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ

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"Уважаемые граждане, жители освобожденных территорий Харьковской области! В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий", — говорится в сообщении в Telegram.