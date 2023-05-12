https://ria.ru/20230512/mask-1871445652.html
Маск объяснил назначение нового главы Twitter
Маск объяснил назначение нового главы Twitter - РИА Новости, 12.05.2023
Маск объяснил назначение нового главы Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что назначение бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линды Яккарино новым... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:52
2023-05-12T23:52
2023-05-12T23:52
технологии
невада
илон маск
twitter
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что назначение бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линды Яккарино новым генеральным директором Twitter позволит ему уделять больше времени своей компании Tesla. Ранее Маск сообщил, что Яккарино сменит его на посту генерального директора Twitter. "Очевидно, что привлечение Линды (Яккарино) позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь", - написал Маск в Twitter. Он призвал не судить о Яккарино заранее и напомнил, что категоричен в вопросах защиты свободы слова, даже если это приведет к убыткам. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, невада, илон маск, twitter, tesla motors
Технологии, Невада, Илон Маск, Twitter, Tesla motors
Маск объяснил назначение нового главы Twitter
Маск заявил, что назначение нового главы Twitter позволит ему уделять больше времени Tesla
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что назначение бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линды Яккарино новым генеральным директором Twitter позволит ему уделять больше времени своей компании Tesla.
Ранее Маск
сообщил, что Яккарино сменит его на посту генерального директора Twitter
.
"Очевидно, что привлечение Линды (Яккарино) позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь", - написал Маск в Twitter.
Он призвал не судить о Яккарино заранее и напомнил, что категоричен в вопросах защиты свободы слова, даже если это приведет к убыткам.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада
.
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