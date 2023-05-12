https://ria.ru/20230512/mask-1871445652.html

Маск объяснил назначение нового главы Twitter

Маск объяснил назначение нового главы Twitter - РИА Новости, 12.05.2023

Маск объяснил назначение нового главы Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что назначение бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линды Яккарино новым... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:52

2023-05-12T23:52

2023-05-12T23:52

технологии

невада

илон маск

twitter

tesla motors

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что назначение бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линды Яккарино новым генеральным директором Twitter позволит ему уделять больше времени своей компании Tesla. Ранее Маск сообщил, что Яккарино сменит его на посту генерального директора Twitter. "Очевидно, что привлечение Линды (Яккарино) позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь", - написал Маск в Twitter. Он призвал не судить о Яккарино заранее и напомнил, что категоричен в вопросах защиты свободы слова, даже если это приведет к убыткам. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html

невада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, невада, илон маск, twitter, tesla motors