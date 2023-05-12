https://ria.ru/20230512/saakashvili-1871442226.html

Власти Грузии рассказали, когда Саакашвили переведут в тюрьму

Власти Грузии рассказали, когда Саакашвили переведут в тюрьму - РИА Новости, 12.05.2023

Власти Грузии рассказали, когда Саакашвили переведут в тюрьму

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в пенитенциарное учреждение в случае, если врачи клиники, в которой он проходит лечение,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:58

2023-05-12T22:58

2023-05-12T22:58

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

европейский суд

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ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в пенитенциарное учреждение в случае, если врачи клиники, в которой он проходит лечение, дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Ранее в пятницу Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека отказал адвокатам Саакашвили в иске. Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

https://ria.ru/20230504/saakashvili-1869639579.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд