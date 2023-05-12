Власти Грузии рассказали, когда Саакашвили переведут в тюрьму
Минюст Грузии: Саакашвили будет возвращен в тюрьму, если врачи дадут такую рекомендацию
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Участники митинга сторонников Михаила Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в пенитенциарное учреждение в случае, если врачи клиники, в которой он проходит лечение, дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Ранее в пятницу Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека отказал адвокатам Саакашвили в иске. Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике.
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"Осужденный Саакашвили является заключенным, и мы, как и раньше, действуем согласно рекомендациям врачей. Когда у нас будет соответствующий отчет, он будет переведен в пенитенциарное учреждение. Если будет рекомендация врачей о том, что уже возможен его перевод, он будет переведен. На данный момент он находится в клинике "Вивамед" никакого объективного предусловия его перевода в пенитенциарное учреждение, или в другую клинику, не существует",- заявил Брегадзе журналистам на брифинге.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.