Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием
Трамп назвал ситуацию на южной границе США после отмены депортации мигрантов сумасшествием
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны.
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"Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире. Это абсолютное сумасшествие", - заявил Трамп в видеообращении.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Норму ввел Трамп в марте 2020 года. Это положение перестало действовать в ночь на пятницу, сотни мигрантов находились на территории США в Эль-Пасо (штат Техас) между забором с колючей проволокой и пограничной стеной в ожидании, когда иммиграционные власти США вывезут их оттуда для прохождения процедуры регистрации.
Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.