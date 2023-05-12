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Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием - РИА Новости, 12.05.2023
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22:35 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html
Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием
Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием - РИА Новости, 12.05.2023
Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием
Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:35
2023-05-12T22:35
в мире
сша
техас
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Норму ввел Трамп в марте 2020 года. Это положение перестало действовать в ночь на пятницу, сотни мигрантов находились на территории США в Эль-Пасо (штат Техас) между забором с колючей проволокой и пограничной стеной в ожидании, когда иммиграционные власти США вывезут их оттуда для прохождения процедуры регистрации. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.
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в мире, сша, техас, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

Трамп назвал ситуацию на южной границе США после отмены депортации мигрантов сумасшествием

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны.
«
"Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире. Это абсолютное сумасшествие", - заявил Трамп в видеообращении.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Норму ввел Трамп в марте 2020 года. Это положение перестало действовать в ночь на пятницу, сотни мигрантов находились на территории США в Эль-Пасо (штат Техас) между забором с колючей проволокой и пограничной стеной в ожидании, когда иммиграционные власти США вывезут их оттуда для прохождения процедуры регистрации.
Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Сенатор Тед Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса
Вчера, 12:48
 
В миреСШАТехасДональд ТрампДжо Байден
 
 
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