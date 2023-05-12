https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html

Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием - РИА Новости, 12.05.2023

Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:35

2023-05-12T22:35

2023-05-12T22:35

в мире

сша

техас

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Норму ввел Трамп в марте 2020 года. Это положение перестало действовать в ночь на пятницу, сотни мигрантов находились на территории США в Эль-Пасо (штат Техас) между забором с колючей проволокой и пограничной стеной в ожидании, когда иммиграционные власти США вывезут их оттуда для прохождения процедуры регистрации. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.

https://ria.ru/20230512/bayden-1871267871.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, техас, дональд трамп, джо байден