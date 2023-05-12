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В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 12.05.2023 (обновлено: 23:21 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871444145.html
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:19
2023-05-12T23:21
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты, сообщает администрация города.Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остались без электроснабжения. Также без электроэнергии остались населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка."Электроснабжение восстановлено. Отключение электроэнергии не повлияло на функционирование критически важных объектов", - говорится в сообщении администрации Мелитополя в Telegram.
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии

Власти Мелитополя сообщили о восстановлении электроснабжения после аварии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты, сообщает администрация города.
Ранее на севере Мелитополя прозвучал взрыв. По данным городских властей, районы Микрорайон, Ханда и Красная горка остались без электроснабжения. Также без электроэнергии остались населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка.
"Электроснабжение восстановлено. Отключение электроэнергии не повлияло на функционирование критически важных объектов", - говорится в сообщении администрации Мелитополя в Telegram.
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