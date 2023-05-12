https://ria.ru/20230512/mks-1871445995.html

Российские космонавты подготовили к работе радиатор на модуле МКС "Наука"

Российские космонавты подготовили к работе радиатор на модуле МКС "Наука" - РИА Новости, 12.05.2023

Российские космонавты подготовили к работе радиатор на модуле МКС "Наука"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе подготовили к работе радиатор, который ранее перенесли на модуль... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:43

2023-05-12T23:43

2023-05-12T23:59

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе подготовили к работе радиатор, который ранее перенесли на модуль "Наука", трансляцию выхода ведет "Роскосмос". Космонавты работают за бортом Международной космической станции уже несколько часов. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 18:47 мск. После выхода из люка Прокопьев с Петелиным направились к модулю "Наука", на который в ходе работы за бортом МКС 19 апреля был перенесен радиационный теплообменник с модуля "Рассвет". Космонавты демонтировали с радиатора две стяжки и раскрыли его панели. Затем они заправили теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединили их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Также космонавты установили два фала на дистанционном манипуляторе ERA. Планируется, что продолжительность работы в открытом космосе составит 6 часов 18 минут. Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры, которую космонавты ранее перенесли с модуля "Рассвет" на "Науку", появится возможность, не выходя из МКС размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на Средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос