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В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 09.06.2025
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Культура
 
23:30 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/festival-2021902855.html
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 09.06.2025
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:30:00+03:00
2025-06-09T23:30:00+03:00
культура
россия
москва
игорь бутман
александр бородин
модест мусоргский
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Александра Бородина, передает корреспондент РИА Новости. Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival проходит в столице с 9 по 15 июня. "Это четвёртый Московский джазовый фестиваль - продолжаем держать марку крупнейшего джазового фестиваля в нашей стране - и, конечно, в мире это тоже один из самых крупных джазовых фестивалей по количеству участников, дней, площадок, активностей. Сегодняшний концерт открытия – это дань великой музыке русских композиторов: Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский… Как мне кажется, это настоящая музыкальная феерия", - сказал журналистам перед открытием худрук фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман. Открыли фестиваль Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина. Так, в первом отделении сводный оркестр исполнил цикл пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в джазовом прочтении. Во втором отделении прозвучали вариации на темы произведений "Прелюдия до-диез минор" Сергея Рахманинова, "Март" из цикла "Времена года" Петра Чайковского. В завершение музыканты исполнили фантазию на тему "Второй симфонии" ("Богатырской") и оперы "Князь Игорь" Александра Бородина. Джазовые оркестровки написали Николай Левиновский и Алексей Попков. Зал рукоплескал, одаривая музыкантов громкими овациями. Зрители кричали: "Браво!" - и долго не хотели отпускать артистов со сцены. На бис Игорь Бутман в сопровождении сводного оркестра исполнил свою легендарную композицию Nostalgie. Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival проходит с 2022 года. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20241005/putin-1976502651.html
https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html
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россия, москва, игорь бутман, александр бородин, модест мусоргский, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Москва, Игорь Бутман, Александр Бородин, Модест Мусоргский, Президентский фонд культурных инициатив
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival

Moscow Jazz Festival открылся произведениями Мусоргского и Рахманинова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКонцертный зал имени П. И. Чайковского
Концертный зал имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Концертный зал имени П. И. Чайковского . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Александра Бородина, передает корреспондент РИА Новости.
Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival проходит в столице с 9 по 15 июня.
Московский джазовый оркестр - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр
5 октября 2024, 12:25
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"Это четвёртый Московский джазовый фестиваль - продолжаем держать марку крупнейшего джазового фестиваля в нашей стране - и, конечно, в мире это тоже один из самых крупных джазовых фестивалей по количеству участников, дней, площадок, активностей. Сегодняшний концерт открытия – это дань великой музыке русских композиторов: Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский… Как мне кажется, это настоящая музыкальная феерия", - сказал журналистам перед открытием худрук фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман.
Открыли фестиваль Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина.
Так, в первом отделении сводный оркестр исполнил цикл пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в джазовом прочтении.
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран
6 июня, 23:38
Во втором отделении прозвучали вариации на темы произведений "Прелюдия до-диез минор" Сергея Рахманинова, "Март" из цикла "Времена года" Петра Чайковского. В завершение музыканты исполнили фантазию на тему "Второй симфонии" ("Богатырской") и оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.
Джазовые оркестровки написали Николай Левиновский и Алексей Попков.
Зал рукоплескал, одаривая музыкантов громкими овациями. Зрители кричали: "Браво!" - и долго не хотели отпускать артистов со сцены.
На бис Игорь Бутман в сопровождении сводного оркестра исполнил свою легендарную композицию Nostalgie.
Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival проходит с 2022 года. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
Суздальский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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