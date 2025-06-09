https://ria.ru/20250609/festival-2021902855.html

В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival

В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 09.06.2025

В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival

Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:30:00+03:00

2025-06-09T23:30:00+03:00

2025-06-09T23:30:00+03:00

культура

россия

москва

игорь бутман

александр бородин

модест мусоргский

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Александра Бородина, передает корреспондент РИА Новости. Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival проходит в столице с 9 по 15 июня. "Это четвёртый Московский джазовый фестиваль - продолжаем держать марку крупнейшего джазового фестиваля в нашей стране - и, конечно, в мире это тоже один из самых крупных джазовых фестивалей по количеству участников, дней, площадок, активностей. Сегодняшний концерт открытия – это дань великой музыке русских композиторов: Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский… Как мне кажется, это настоящая музыкальная феерия", - сказал журналистам перед открытием худрук фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман. Открыли фестиваль Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина. Так, в первом отделении сводный оркестр исполнил цикл пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в джазовом прочтении. Во втором отделении прозвучали вариации на темы произведений "Прелюдия до-диез минор" Сергея Рахманинова, "Март" из цикла "Времена года" Петра Чайковского. В завершение музыканты исполнили фантазию на тему "Второй симфонии" ("Богатырской") и оперы "Князь Игорь" Александра Бородина. Джазовые оркестровки написали Николай Левиновский и Алексей Попков. Зал рукоплескал, одаривая музыкантов громкими овациями. Зрители кричали: "Браво!" - и долго не хотели отпускать артистов со сцены. На бис Игорь Бутман в сопровождении сводного оркестра исполнил свою легендарную композицию Nostalgie. Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival проходит с 2022 года. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20241005/putin-1976502651.html

https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html

https://ria.ru/20250424/muzyka-2013265050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, игорь бутман, александр бородин, модест мусоргский, президентский фонд культурных инициатив