https://ria.ru/20250609/festival-2021902855.html
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 09.06.2025
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:30:00+03:00
2025-06-09T23:30:00+03:00
2025-06-09T23:30:00+03:00
культура
россия
москва
игорь бутман
александр бородин
модест мусоргский
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Александра Бородина, передает корреспондент РИА Новости. Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival проходит в столице с 9 по 15 июня. "Это четвёртый Московский джазовый фестиваль - продолжаем держать марку крупнейшего джазового фестиваля в нашей стране - и, конечно, в мире это тоже один из самых крупных джазовых фестивалей по количеству участников, дней, площадок, активностей. Сегодняшний концерт открытия – это дань великой музыке русских композиторов: Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский… Как мне кажется, это настоящая музыкальная феерия", - сказал журналистам перед открытием худрук фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман. Открыли фестиваль Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина. Так, в первом отделении сводный оркестр исполнил цикл пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в джазовом прочтении. Во втором отделении прозвучали вариации на темы произведений "Прелюдия до-диез минор" Сергея Рахманинова, "Март" из цикла "Времена года" Петра Чайковского. В завершение музыканты исполнили фантазию на тему "Второй симфонии" ("Богатырской") и оперы "Князь Игорь" Александра Бородина. Джазовые оркестровки написали Николай Левиновский и Алексей Попков. Зал рукоплескал, одаривая музыкантов громкими овациями. Зрители кричали: "Браво!" - и долго не хотели отпускать артистов со сцены. На бис Игорь Бутман в сопровождении сводного оркестра исполнил свою легендарную композицию Nostalgie. Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival проходит с 2022 года. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20241005/putin-1976502651.html
https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html
https://ria.ru/20250424/muzyka-2013265050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, игорь бутман, александр бородин, модест мусоргский, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Москва, Игорь Бутман, Александр Бородин, Модест Мусоргский, Президентский фонд культурных инициатив
В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival открылся произведениями Мусоргского и Рахманинова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник вариациями на темы произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Александра Бородина, передает корреспондент РИА Новости.
Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival проходит в столице с 9 по 15 июня.
«
"Это четвёртый Московский джазовый фестиваль - продолжаем держать марку крупнейшего джазового фестиваля в нашей стране - и, конечно, в мире это тоже один из самых крупных джазовых фестивалей по количеству участников, дней, площадок, активностей. Сегодняшний концерт открытия – это дань великой музыке русских композиторов: Бородин
, Мусоргский
, Рахманинов
, Чайковский
… Как мне кажется, это настоящая музыкальная феерия", - сказал журналистам перед открытием худрук фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман
.
Открыли фестиваль Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина.
Так, в первом отделении сводный оркестр исполнил цикл пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в джазовом прочтении.
Во втором отделении прозвучали вариации на темы произведений "Прелюдия до-диез минор" Сергея Рахманинова, "Март" из цикла "Времена года" Петра Чайковского. В завершение музыканты исполнили фантазию на тему "Второй симфонии" ("Богатырской") и оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.
Джазовые оркестровки написали Николай Левиновский и Алексей Попков.
Зал рукоплескал, одаривая музыкантов громкими овациями. Зрители кричали: "Браво!" - и долго не хотели отпускать артистов со сцены.
На бис Игорь Бутман в сопровождении сводного оркестра исполнил свою легендарную композицию Nostalgie.
Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival проходит с 2022 года. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы
и Президентского фонда культурных инициатив
.