https://ria.ru/20250609/britaniya-2021901789.html

В Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России

В Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России - РИА Новости, 09.06.2025

В Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России

Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянсу необходим качественный скачок в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:25:00+03:00

2025-06-09T23:25:00+03:00

2025-06-09T23:25:00+03:00

россия

москва

украина

марк рютте

нато

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянсу необходим качественный скачок в коллективной обороне якобы с целью защиты от России."Нонсенс! Россия — не враг... Враг — это ваше правительство и американская военная машина, которая развязывает войну за войной. НАТО убивает невинных под фальшивым флагом страха и пропаганды", — поделился мнением пользователь."Прежде чем мечтать о новой ПВО... Западные налогоплательщики, и особенно британские, должны будут выплачивать компенсации украинским семьям. У Украины нет денег. Она полностью зависит от иностранной помощи", — высказался читатель."Марк Рютте явно свихнулся. Или сидит на зарплате у военных подрядчиков. Или и то, и другое... Такой рост военных расходов возможен только за счет уничтожения здравоохранения, образования и социальной сферы", — заявил другой."Деньги, деньги, деньги — вот что действительно важно для НАТО", — заключил один из комментаторов.Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.В частности, он призвал "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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