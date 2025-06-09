В Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянсу необходим качественный скачок в коллективной обороне якобы с целью защиты от России.
"Прежде чем мечтать о новой ПВО... Западные налогоплательщики, и особенно британские, должны будут выплачивать компенсации украинским семьям. У Украины нет денег. Она полностью зависит от иностранной помощи", — высказался читатель.
"Марк Рютте явно свихнулся. Или сидит на зарплате у военных подрядчиков. Или и то, и другое... Такой рост военных расходов возможен только за счет уничтожения здравоохранения, образования и социальной сферы", — заявил другой.
"Деньги, деньги, деньги — вот что действительно важно для НАТО", — заключил один из комментаторов.
Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
В частности, он призвал "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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