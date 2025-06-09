https://ria.ru/20250609/tramp-2021903231.html

Трамп прокомментировал размещение морских пехотинцев в Лос-Анджелесе

Трамп прокомментировал размещение морских пехотинцев в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп прокомментировал размещение морских пехотинцев в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп заявил, что посмотрит, что будет дальше, отвечая на вопрос о размещении морских пехотинцев в Лос-Анджелесе, он отметил, что ситуация РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:33:00+03:00

2025-06-09T23:33:00+03:00

2025-06-09T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что посмотрит, что будет дальше, отвечая на вопрос о размещении морских пехотинцев в Лос-Анджелесе, он отметил, что ситуация под контролем. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что американские военные намерены разметить около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе. "Посмотрим, что будет дальше. Я имею в виду, я думаю, что у нас все под контролем", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о размещении морских пехотинцев. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.

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Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп