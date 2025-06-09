Cборная Бельгии вырвала победу над Уэльсом в отборочном матче ЧМ-2026
23:58 09.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Cборная Бельгии вырвала победу над Уэльсом в отборочном матче ЧМ-2026

Гол Де Брейне принес бельгийцам победу в концовке матча отбора ЧМ против Уэльса

© Getty Images / BSR Agency — Эпизод матча Бельгия - Уэльс в отборе к ЧМ-2026
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии обыграли команду Уэльса в домашнем матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, у которых забили Ромелу Лукаку (15-я минута, с пенальти), Юри Тилеманс (19), Жереми Доку (27) и Кевин Де Брёйне (88). Валлийцы по ходу матча отыгрались со счета 0:3 благодаря мячам Гарри Уилсона (45+7, с пенальти), Сорбы Томаса (51) и Бреннана Джонсона (70).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
09 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Бельгия
4 : 3
Уэльс
15‎’‎ • Ромелу Лукаку (П)
19‎’‎ • Юри Тилеманс
(Максим де Кёйпер)
27‎’‎ • Жереми Доку
(Кони Де Винтер)
88‎’‎ • Кевин Де Брёйне
(Юри Тилеманс)
45‎’‎ • Харри Уилсон (П)
51‎’‎ • Шорба Томаш
(Харри Уилсон)
70‎’‎ • Бреннан Джонсон
(Шорба Томаш)
Сборная Бельгии с 4 очками занимает третье место в таблице. Валлийцы потерпели первое поражение и с 7 очками идут вторыми.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
