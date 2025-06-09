Cборная Бельгии вырвала победу над Уэльсом в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии обыграли команду Уэльса в домашнем матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, у которых забили Ромелу Лукаку (15-я минута, с пенальти), Юри Тилеманс (19), Жереми Доку (27) и Кевин Де Брёйне (88). Валлийцы по ходу матча отыгрались со счета 0:3 благодаря мячам Гарри Уилсона (45+7, с пенальти), Сорбы Томаса (51) и Бреннана Джонсона (70).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
09 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
15’ • Ромелу Лукаку (П)
19’ • Юри Тилеманс
27’ • Жереми Доку
(Кони Де Винтер)
88’ • Кевин Де Брёйне
45’ • Харри Уилсон (П)
51’ • Шорба Томаш
70’ • Бреннан Джонсон
(Шорба Томаш)
Сборная Бельгии с 4 очками занимает третье место в таблице. Валлийцы потерпели первое поражение и с 7 очками идут вторыми.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Сборная Италии обыграла Молдавию в последнем матче Спаллетти
9 июня 2025, 23:52