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В Калуге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Калуге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 09.06.2025

В Калуге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:31:00+03:00

2025-06-09T23:31:00+03:00

2025-06-09T23:31:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250609/bpla-2021786916.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия