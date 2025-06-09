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Хадж для российских паломников прошел на высоком уровне - РИА Новости, 09.06.2025
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Религия
 
23:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/religiya-2021905710.html
Хадж для российских паломников прошел на высоком уровне
Хадж для российских паломников прошел на высоком уровне - РИА Новости, 09.06.2025
Хадж для российских паломников прошел на высоком уровне
Хадж-2025 для российских паломников прошёл на высоком организационном уровне благодаря слаженной и эффективной работе властей Саудовской Аравии, россиян среди... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:55:00+03:00
2025-06-09T23:55:00+03:00
религия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Хадж-2025 для российских паломников прошёл на высоком организационном уровне благодаря слаженной и эффективной работе властей Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших или скончавшихся во время хаджа нет, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбула Асуев. Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщил 7 июня оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана. "В этом году организация паломничества в Мекке и Медине была проведена на высочайшем уровне. Саудовскими властями были приняты беспрецедентные меры безопасности и контроля, что обеспечило порядок и комфорт для миллионов верующих. Во время хаджа в 2025 году ни один российский паломник не погиб и не пострадал", — отметил Асуев. По его словам, особое внимание в этом году уделялось борьбе с нелегальным участием в хадже. "Эти меры позволили обеспечить организованное проведение хаджа без перегрузки инфраструктуры и с максимальным вниманием к безопасности паломников. Российские паломники строго соблюдали рекомендации руководителей групп, что также способствовало дисциплине и слаженности на всех этапах. Мы выражаем благодарность Королевству Саудовская Аравия за высокий уровень организации, чуткое отношение и внимание к каждому паломнику", — подчеркнул Асуев. Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников. Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж проходит 4-9 июня, Курбан-байрам мусульмане отметили 6 июня. В этом году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В рамках благотворительной акции "Хадж Керим", проходящей по инициативе главы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и поддержке сенатора Сулеймана Керимова, в паломничество к священным местам ислама направляются участники СВО и члены их семей. Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых она может принять на совершение хаджа. Квота на хадж в 2025 году для паломников из России составила 25 тысяч.
https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html
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саудовская аравия, россия, мекка, равиль гайнутдин, сулейман керимов, красный полумесяц, в мире
Религия, Саудовская Аравия, Россия, Мекка, Равиль Гайнутдин, Сулейман Керимов, Красный полумесяц, В мире
Хадж для российских паломников прошел на высоком уровне

Глава Хадж-миссии Асуев: хадж прошел на высоком организационном уровне

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПаломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская Аравия
Паломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Паломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Хадж-2025 для российских паломников прошёл на высоком организационном уровне благодаря слаженной и эффективной работе властей Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших или скончавшихся во время хаджа нет, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбула Асуев.
Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщил 7 июня оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана.
Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
22 мая, 22:55
"В этом году организация паломничества в Мекке и Медине была проведена на высочайшем уровне. Саудовскими властями были приняты беспрецедентные меры безопасности и контроля, что обеспечило порядок и комфорт для миллионов верующих. Во время хаджа в 2025 году ни один российский паломник не погиб и не пострадал", — отметил Асуев.
По его словам, особое внимание в этом году уделялось борьбе с нелегальным участием в хадже.
"Эти меры позволили обеспечить организованное проведение хаджа без перегрузки инфраструктуры и с максимальным вниманием к безопасности паломников. Российские паломники строго соблюдали рекомендации руководителей групп, что также способствовало дисциплине и слаженности на всех этапах. Мы выражаем благодарность Королевству Саудовская Аравия за высокий уровень организации, чуткое отношение и внимание к каждому паломнику", — подчеркнул Асуев.
Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников.
Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж проходит 4-9 июня, Курбан-байрам мусульмане отметили 6 июня.
В этом году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
В рамках благотворительной акции "Хадж Керим", проходящей по инициативе главы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и поддержке сенатора Сулеймана Керимова, в паломничество к священным местам ислама направляются участники СВО и члены их семей.
Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых она может принять на совершение хаджа. Квота на хадж в 2025 году для паломников из России составила 25 тысяч.
Паломники на горе Джабаль ар-Рахма (Гору Милости) в долине Арафат во время совершения хаджа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину
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