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Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 09.06.2025
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23:49 09.06.2025 (обновлено: 23:50 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/peregovory-2021904938.html
Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg
Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 09.06.2025
Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg
Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:49:00+03:00
2025-06-09T23:50:00+03:00
экономика
китай
сша
лондон
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога. "Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся второй день", - говорится в публикации. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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экономика, китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Лондон, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg

Bloomberg: торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога.
«
"Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся второй день", - говорится в публикации.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США
Вчера, 22:55
 
ЭкономикаКитайСШАЛондонДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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