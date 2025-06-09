Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg
Bloomberg: торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога.
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"Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся второй день", - говорится в публикации.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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