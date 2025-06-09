https://ria.ru/20250609/peregovory-2021904938.html

Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg

Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 09.06.2025

Переговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg

Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:49:00+03:00

2025-06-09T23:49:00+03:00

2025-06-09T23:50:00+03:00

экономика

китай

сша

лондон

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога. "Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся второй день", - говорится в публикации. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html

китай

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт