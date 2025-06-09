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Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе - РИА Новости, 09.06.2025
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23:46 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/morozhenoe-2021904380.html
Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе
Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе - РИА Новости, 09.06.2025
Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:46:00+03:00
2025-06-09T23:46:00+03:00
общество
республика крым
россия
артек
гум
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент РИА Новости. В понедельник прошел ежегодный День ГУМовского мороженого. Кроме того, там же состоялась выставка, посвященная 100-летию международного детского центра "Артек". "Технология "Артека", можно сказать, сегодня в каждой школе, в каждом колледже. Мы к 100-летию "Артека" обновили форму артековскую… И сегодня в ГУМе мы открываем выставку, чтобы и москвичи, и гости столицы могли соприкоснуться с замечательными традициями "Артека", - сказал министр. "Артек" отметит 100-летие 16 июня 2025 года. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
https://ria.ru/20241023/artek-1979470583.html
https://ria.ru/20250203/artek-1997072130.html
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общество, республика крым, россия, артек, гум, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Республика Крым, Россия, Артек, ГУМ, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе

Глава Минпросвещения РФ раздал мороженое на посвященной "Артеку" выставке в ГУМе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДень мороженого в ГУМе "Артек на все 100!"
День мороженого в ГУМе Артек на все 100! - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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День мороженого в ГУМе "Артек на все 100!"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник прошел ежегодный День ГУМовского мороженого. Кроме того, там же состоялась выставка, посвященная 100-летию международного детского центра "Артек".
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран
23 октября 2024, 07:39
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"Технология "Артека", можно сказать, сегодня в каждой школе, в каждом колледже. Мы к 100-летию "Артека" обновили форму артековскую… И сегодня в ГУМе мы открываем выставку, чтобы и москвичи, и гости столицы могли соприкоснуться с замечательными традициями "Артека", - сказал министр.
"Артек" отметит 100-летие 16 июня 2025 года.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Кравцов пригласил Путина на празднование юбилея "Артека"
3 февраля, 14:21
 
ОбществоРеспублика КрымРоссияАртекГУМСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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