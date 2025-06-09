Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе
Глава Минпросвещения РФ раздал мороженое на посвященной "Артеку" выставке в ГУМе
День мороженого в ГУМе "Артек на все 100!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник прошел ежегодный День ГУМовского мороженого. Кроме того, там же состоялась выставка, посвященная 100-летию международного детского центра "Артек".
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран
23 октября 2024, 07:39
«
"Технология "Артека", можно сказать, сегодня в каждой школе, в каждом колледже. Мы к 100-летию "Артека" обновили форму артековскую… И сегодня в ГУМе мы открываем выставку, чтобы и москвичи, и гости столицы могли соприкоснуться с замечательными традициями "Артека", - сказал министр.
"Артек" отметит 100-летие 16 июня 2025 года.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
Кравцов пригласил Путина на празднование юбилея "Артека"
3 февраля, 14:21