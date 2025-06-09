https://ria.ru/20250609/morozhenoe-2021904380.html

Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе

Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе - РИА Новости, 09.06.2025

Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:46:00+03:00

2025-06-09T23:46:00+03:00

2025-06-09T23:46:00+03:00

общество

республика крым

россия

артек

гум

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раздал мороженое посетителям выставки в ГУМе, посвященной международному детскому центру "Артек", передает корреспондент РИА Новости. В понедельник прошел ежегодный День ГУМовского мороженого. Кроме того, там же состоялась выставка, посвященная 100-летию международного детского центра "Артек". "Технология "Артека", можно сказать, сегодня в каждой школе, в каждом колледже. Мы к 100-летию "Артека" обновили форму артековскую… И сегодня в ГУМе мы открываем выставку, чтобы и москвичи, и гости столицы могли соприкоснуться с замечательными традициями "Артека", - сказал министр. "Артек" отметит 100-летие 16 июня 2025 года. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.

https://ria.ru/20241023/artek-1979470583.html

https://ria.ru/20250203/artek-1997072130.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика крым, россия, артек, гум, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)