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Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 09.06.2025

Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:41:00+03:00

2025-06-09T23:41:00+03:00

2025-06-09T23:41:00+03:00

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узбекистан

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максим решетников

шавкат мирзиеев

новый банк развития

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ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12 июня, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера. "Завтра Александр Валентинович примет участие и выступит на сессии открытия форума", - сказал представитель секретариата. Ранее на сайте мероприятия была размещена информация, что участие в форме примет министр экономического развития РФ Максим Решетников. По данным организаторов, в форуме примет участие и выступит с речью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В числе участников мероприятия президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, главы правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. В этом году в работе TIIF-2025 принимают участие главы государств, министры, главы финансовых организаций, международные эксперты в области инноваций и цифровизации, а также крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы.

https://ria.ru/20250423/svjazi-2012889322.html

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россия, узбекистан, болгария, александр новак, максим решетников, шавкат мирзиеев, новый банк развития, брикс, обсе, в мире