Рейтинг@Mail.ru
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/novak-2021903634.html
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 09.06.2025
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:41:00+03:00
2025-06-09T23:41:00+03:00
россия
узбекистан
болгария
александр новак
максим решетников
шавкат мирзиеев
новый банк развития
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12 июня, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера. "Завтра Александр Валентинович примет участие и выступит на сессии открытия форума", - сказал представитель секретариата. Ранее на сайте мероприятия была размещена информация, что участие в форме примет министр экономического развития РФ Максим Решетников. По данным организаторов, в форуме примет участие и выступит с речью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В числе участников мероприятия президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, главы правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. В этом году в работе TIIF-2025 принимают участие главы государств, министры, главы финансовых организаций, международные эксперты в области инноваций и цифровизации, а также крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы.
https://ria.ru/20250423/svjazi-2012889322.html
россия
узбекистан
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, болгария, александр новак, максим решетников, шавкат мирзиеев, новый банк развития, брикс, обсе, в мире
Россия, Узбекистан, Болгария, Александр Новак, Максим Решетников, Шавкат Мирзиеев, Новый банк развития, БРИКС, ОБСЕ, В мире
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

Новак примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12 июня, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера.
"Завтра Александр Валентинович примет участие и выступит на сессии открытия форума", - сказал представитель секретариата.
Ранее на сайте мероприятия была размещена информация, что участие в форме примет министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По данным организаторов, в форуме примет участие и выступит с речью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В числе участников мероприятия президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, главы правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. В этом году в работе TIIF-2025 принимают участие главы государств, министры, главы финансовых организаций, международные эксперты в области инноваций и цифровизации, а также крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов во время встречи в Самарканде. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном
23 апреля, 09:54
 
РоссияУзбекистанБолгарияАлександр НовакМаксим РешетниковШавкат МирзиеевНовый банк развитияБРИКСОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала