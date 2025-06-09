https://ria.ru/20250609/novak-2021903634.html
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 09.06.2025
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:41:00+03:00
2025-06-09T23:41:00+03:00
2025-06-09T23:41:00+03:00
россия
узбекистан
болгария
александр новак
максим решетников
шавкат мирзиеев
новый банк развития
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак примет во вторник участие в четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2025), который пройдет 10-12 июня, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера. "Завтра Александр Валентинович примет участие и выступит на сессии открытия форума", - сказал представитель секретариата. Ранее на сайте мероприятия была размещена информация, что участие в форме примет министр экономического развития РФ Максим Решетников. По данным организаторов, в форуме примет участие и выступит с речью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В числе участников мероприятия президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, главы правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. В этом году в работе TIIF-2025 принимают участие главы государств, министры, главы финансовых организаций, международные эксперты в области инноваций и цифровизации, а также крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы.
https://ria.ru/20250423/svjazi-2012889322.html
россия
узбекистан
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, болгария, александр новак, максим решетников, шавкат мирзиеев, новый банк развития, брикс, обсе, в мире
Россия, Узбекистан, Болгария, Александр Новак, Максим Решетников, Шавкат Мирзиеев, Новый банк развития, БРИКС, ОБСЕ, В мире
Новак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
Новак примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме