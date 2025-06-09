https://ria.ru/20250609/prezident-2021902669.html

Президент Бразилии заявил, что БРИКС и G20 заняли центральное место в мире

Президент Бразилии заявил, что БРИКС и G20 заняли центральное место в мире - РИА Новости, 09.06.2025

Президент Бразилии заявил, что БРИКС и G20 заняли центральное место в мире

Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:29:00+03:00

2025-06-09T23:29:00+03:00

2025-06-09T23:29:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. "Людям необходимо понять одну очень серьезную вещь: политическая и экономическая география 2025 года не такая, как в 1945… Сейчас наиболее важны G20 и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сегодня глобальный юг представляет более половины населения мира, 40% мирового ВВП. Необходимо, чтобы люди принимали всерьёз эти экономические изменения", – ответил он на вопрос, должен ли Запад принять факт того, что он более не занимает доминирующую позицию в мире. В этой связи Лула да Силва призвал реформировать международные организации, которые "должны быть гарантами укрепления мира". По его словам, страны Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности ООН. Президент также заявил, что Бразилия должна войти в Большую Восьмерку, так как является восьмой экономикой мира. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.

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