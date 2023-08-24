https://ria.ru/20230824/dopros-1892105599.html

Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков

Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков - РИА Новости, 24.08.2023

Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков

Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:10

2023-08-24T23:10

2023-08-24T23:55

происшествия

калуга

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.СУ СК уточняет, что 49-летний водитель – индивидуальный предприниматель из Калуги."Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении водителя назначена наркологическая экспертиза, автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.СУ СК сообщает, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

https://ria.ru/20230824/deti-1892099698.html

калуга

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, россия, калужская область