Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков
Виновник ДТП на остановке в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
СУ СК уточняет, что 49-летний водитель – индивидуальный предприниматель из Калуги.
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"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении водителя назначена наркологическая экспертиза, автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.
СУ СК сообщает, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.