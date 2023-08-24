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Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков - РИА Новости, 24.08.2023
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23:10 24.08.2023 (обновлено: 23:55 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/dopros-1892105599.html
Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков
Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков - РИА Новости, 24.08.2023
Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков
Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:10
2023-08-24T23:55
происшествия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.СУ СК уточняет, что 49-летний водитель – индивидуальный предприниматель из Калуги."Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении водителя назначена наркологическая экспертиза, автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.СУ СК сообщает, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
https://ria.ru/20230824/deti-1892099698.html
калуга
россия
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
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происшествия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, россия, калужская область
Происшествия, Калуга, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla, Россия, Калужская область
Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков

Виновник ДТП на остановке в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков

© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Виновник ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков, сообщает СУ СК России по Калужской области.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
СУ СК уточняет, что 49-летний водитель – индивидуальный предприниматель из Калуги.
«
"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", - говорится в сообщении.
Место ДТП в Калуге
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Уточняется, что в отношении водителя назначена наркологическая экспертиза, автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.
СУ СК сообщает, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
 
ПроисшествияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)Toyota CorollaРоссияКалужская область
 
 
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