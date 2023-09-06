https://ria.ru/20230906/lishenie-1894478414.html

Лишение водительских прав в 2023 году: за что могут лишить и как вернуть

Лишение водительских прав 2023: какие сроки, за что лишают, возврат прав

Лишение водительских прав в 2023 году: за что могут лишить и как вернуть

Лишение водительских прав — это судебный запрет на управление автомобилем или другим транспортным средством. Срок наказания варьируется от одного месяца до... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:39

2023-09-06T11:39

2023-09-06T11:48

авто

россия

водительские права

общество

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лишение водительских прав — это судебный запрет на управление автомобилем или другим транспортным средством. Срок наказания варьируется от одного месяца до нескольких лет. О том, какие правонарушения грозят лишением водительского удостоверения, как его восстановить, порядок и правила в 2023 году, а также можно ли оспорить решение суда, — в материале РИА Новости.Лишение водительских прав 2023Помимо уголовной ответственности, в России лишение водительских прав является самым строгим наказанием для автомобилистов. Оно грозит за грубые и систематические нарушения правил дорожного движения. Перечень ситуаций, из-за которых водителю могут запретить управлять транспортным средством, содержится в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).“Лишение права управления автомобилем за нарушение требований ПДД возможно при условии, что сотрудник ГИБДД лично выявил нарушение при патрулировании. Нарушения, которые фиксируются камерами, работающими в автоматическом режиме, влекут лишь штраф”, — рассказал РИА Новости Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы.За что могут лишить и срокиПолный список нарушений, за которые можно лишиться водительского удостоверения, содержится в КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ, в главе 12. Сроки наказания разнятся: самым мягким считается лишение прав на 1-3 месяца. Такую санкцию назначают, например, за:Другие причины лишения водительского удостоверения:В некоторых ситуациях за первое нарушение положен штраф, а повторное грозит лишением удостоверения. Например:Лишить прав могут максимум на 3 года. При этом срок может вырасти, если автомобилист продолжит нарушать ПДД, пока у него нет водительского удостоверения. К первому прибавят второй срок. Помимо этого, если водитель не оплачивает штрафы и другие долги, которые взыскивают приставы, его тоже могут ограничить в праве водить авто. К ним относятся задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД, возмещению вреда и т.д.“Официальной статистики, за что чаще всего лишают водительского удостоверения, нет. Однако можно предположить, что это вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и повторный проезд на красный свет”, — сообщила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Процесс лишенияЛишить водительских прав может только суд. Сотрудники ГИБДД вправе лишь отстранить автомобилиста от управления транспортным средством, например, если он находится в состоянии опьянения.Что делают сотрудники ГИБДДОрест Мацала объясняет, что сначала сотрудник ГИБДД, который зафиксировал нарушение, останавливает авто.“После установления личности водителя на месте выявления нарушения либо не позднее двух дней после его фиксации в отделе ГИБДД составляется протокол (документ, в котором описывается нарушение) об административном правонарушении. Если для установления всех обстоятельств нужно провести административное расследование (например, назначить экспертизы), то протокол составляется после его окончания. Далее его с прочими материалами направляют в суд, который выносит постановление об административном наказании с конкретными сроками лишения прав”, — пояснил юрист.ㅤНюансы с протоколом об административном нарушенииㅤПо словам Оксаны Васильевой, при составлении протокола сотрудник ГИБДД должен разъяснить автомобилисту его законные права. Если этого не сделать, документ могут признать ненадлежащим доказательством вины водителя, а в последствии — основанием для освобождения от ответственности.“В протоколе должны содержаться все необходимые сведения: ФИО и должность сотрудника ГИБДД, сведения о водителе и автомобиле, свидетелях, потерпевших при их наличии, место и время совершения правонарушения, дата, подпись. При этом должна стоять и подпись самого водителя в качестве подтверждения того, что он ознакомлен с документом. Стоит иметь в виду, что правонарушитель вправе отказаться подписывать документ. В таком случае ставится специальная отметка. Несоблюдение указанной процедуры может быть основанием для признания протокола ненадлежащим доказательством во время судебного разбирательства”, — объяснила кандидат юридических наук.Эксперт добавила, что помимо прочего, водитель вправе оставить свои возражения и объяснения. Их обязаны приложить к протоколу и вместе с ним передать в суд. Также водителю должны вручить копию документа под расписку.Важный нюанс: забирать водительское удостоверение инспекторы не имеют права, — оно остается на руках до решения суда.Что делает судПосле сбора всех административных материалов сотрудники ГИБДД отправляют их мировому судье. На это у них есть три дня.“Согласно закону, судебное разбирательство должно длиться два месяца, но на практике нередко бывают задержки. В законную силу судебное решение вступает в течение 10 суток. В случае, если водителя лишили водительского удостоверения, его нужно сдать в ГИБДД, – именно с этого момента исчисляется срок лишения”, — отметила Оксана Васильева.Можно ли оспорить решениеЕсли водитель считает, что невиновен, до суда он может указать сотруднику ГИБДД на ошибки в составлении протокола и попросить зафиксировать в нем свои возражения.“При этом решение суда о лишении права управления автомобилем также можно обжаловать. Сделать это нужно в течение 10 суток. Совершенно бесплатно вне зависимости от результата рассмотрения жалобы. Усилить наказание не могут, так что при обжаловании гражданин ничем не рискует. Жалоба подается в вышестоящий суд. Ее можно подавать по цепочке вплоть до Верховного суда РФ”, — пояснил Орест Мацала.В суде следует активно доказывать свою невиновность, используя фото- и видеоматериалы (их наличие должно быть зафиксировано в протоколе), показания свидетелей, снимки протокола, если он был составлен с нарушениями и т.д.Как вернуть права после истечения срокаВодительское удостоверение возвращают по истечении срока лишения сразу же в день обращения при условии, что все требования были выполнены. К примеру, нужно оплатить все штрафы, если они есть, повторно сдать теоретический экзамен на знание ПДД и пройти медицинское освидетельствование по необходимости.В начале июля этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который временно запрещает допуск к экзаменам на водительские права тех, кого лишили удостоверения за нетрезвую езду или отказ от медосвидетельствования. Согласно документу автомобилисты не смогут сдавать на водительские права и получать их в течение года после окончания исполнения постановления об административном наказании. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.Куда обращатьсяУдостоверение следует забирать в том подразделении ГИБДД, куда его сдавали, оно указывается в решении суда. Также можно за 30 дней до окончания срока лишения прав написать заявление, чтобы их выдали в другом подразделении ГИБДД. При этом нужно указать, куда именно необходимо направить документ.Сдача экзамена и получение медицинской справкиПо истечении срока лишения прав либо не ранее чем за 6 месяцев до его окончания, гражданину следует обратиться в отдел ГИБДД по месту хранения водительского удостоверения для сдачи теоретического экзамена на знание ПДД.“По некоторым статьям нужно еще и предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством”, — сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы.Этот шаг обязателен только для водителей, которых суд лишил водительского удостоверения за:Чтобы записаться на теоретический экзамен, нужно подать соответствующее заявление — его форму можно найти на сайте ГИБДД. Чтобы ответить на все вопросы, у экзаменуемого будет 20 минут. При этом за каждую ошибку придется выполнить еще пять дополнительных заданий, на которые отводится пять минут. Если с первого раза теорию сдать не удалось, то водителю дается еще несколько попыток.Необходимые документыДля возврата водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:Ответственность за езду без правЕсли водитель сядет за руль после того, как суд вынес постановление о лишении водительских прав, то ему выпишут штраф в размере 30 тыс. рублей. Помимо этого, могут назначить административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов. При этом авто отправят на штрафстоянку. Если человек продолжает нарушать правила дорожного движения, пока у него нет водительского удостоверения, срок наказания может вырасти.

https://ria.ru/20230301/voditel_opyanenie-1855018162.html

https://ria.ru/20230320/prava-1859127903.html

https://ria.ru/20230113/avto-1844580012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230711/uklonisty-1883436398.html

https://ria.ru/20230717/prava-1884716257.html

https://ria.ru/20230901/reformy-1893444577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, россия, водительские права, общество