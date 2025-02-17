Лишение водительских прав в 2026 году: сроки и причины, за что могут лишить

Лишение водительских прав – это судебный запрет на управление автомобилем или другим транспортным средством. Срок наказания варьируется от одного месяца до нескольких лет. О том, какие правонарушения грозят лишением водительского удостоверения, как его восстановить, порядок и правила в 2026 году, а также можно ли оспорить решение суда, – в материале РИА Новости.

Что такое лишение водительских прав

России лишение водительских прав является самым строгим наказанием для автомобилистов. Оно грозит за грубые и систематические нарушения правил дорожного движения. Перечень ситуаций, из-за которых водителю могут запретить управлять транспортным средством, содержится в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ, глава 12. Помимо уголовной ответственности, влишение водительских прав является самым строгим наказанием для автомобилистов. Оно грозит за грубые и систематические нарушения правил дорожного движения. Перечень ситуаций, из-за которых водителю могут запретить управлять транспортным средством, содержится воб административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ, глава 12.

По словам юриста, кандидата юридических наук, доцента кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Климовой, путаница между изъятием прав и лишением прав возникает у водителей постоянно, хотя юридически это разные вещи.

Лишение прав – административная санкция, которую назначает исключительно суд: именно он устанавливает срок, на который водитель утрачивает право управлять транспортным средством. Инспектор ГИБДД при остановке составляет протокол и при необходимости временно изымает удостоверение, выдавая взамен временный документ, но самого права лишить не может. До вступления постановления суда в силу водитель юридически сохраняет право ездить.

Лишение прав за нарушение ПДД возможно только при условии, что нарушение лично выявил сотрудник ГИБДД при патрулировании. Нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, влекут лишь штраф.

За что могут лишить водительских прав

Сроки лишения варьируются от одного месяца до трех лет в зависимости от характера нарушения, тяжести последствий и того, привлекался ли водитель к ответственности ранее. Самые мягкие сроки, 1–3 месяца, назначают за управление без номеров или со скрытыми номерами, а также за повторное управление транспортом, не зарегистрированным в ГИБДД.

Нарушение Статья КоАП РФ Срок лишения прав Без номеров / со скрытыми номерами 12.2 1–3 месяца Превышение скорости на 60–80 км/ч 12.9 4–6 месяцев Превышение скорости свыше 80 км/ч 12.9 6–12 месяцев Подложные номера 12.2 6–12 месяцев Оставление места ДТП 12.27 1–1,5 года или арест Опьянение / отказ от освидетельствования 12.8 , 12.26 1,5–2 года

пункту 3 статьи 32.7 КоАП при назначении нескольких лишений подряд они не поглощают друг друга, а суммируются: второй срок начинается только после окончания первого", – дополняет Ольга Климова. Максимальный срок лишения по одному эпизоду – 3 года. "Попри назначении нескольких лишений подряд они не поглощают друг друга, а суммируются: второй срок начинается только после окончания первого", – дополняет Ольга Климова.

Пьяная езда и отказ от медицинского освидетельствования

"Среди всех оснований для лишения прав нетрезвое вождение занимает особое место: последствия здесь наиболее тяжелые и нарастают с каждым повторным случаем", — говорит Ольга Климова.

статье 12.8 КоАП РФ за первое нарушение грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 000 рублей – размер штрафа повышен с 1 января 2025 года. Те же санкции – за передачу управления человеку в состоянии опьянения. Отказ от медицинского освидетельствования по статье 12.26 КоАП РФ закон расценивает как попытку скрыть факт опьянения, поэтому наказание идентично. По12.8 КоАП РФ за первое нарушение грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 000 рублей – размер штрафа повышен с 1 января 2025 года. Те же санкции – за передачу управления человеку в состоянии опьянения. Отказ от медицинского освидетельствования по12.26 КоАП РФ закон расценивает как попытку скрыть факт опьянения, поэтому наказание идентично.

статье 264.1 УК РФ ему грозит до трех лет лишения свободы. Повторное нарушение переводит дело в уголовную плоскость: если водитель садится за руль пьяным в период лишения прав или в течение года после его окончания, поему грозит до трех лет лишения свободы.

С июля 2023 года также действует ограничение: водителям, лишенным прав за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования, в течение года после исполнения наказания запрещено сдавать экзамен на новое удостоверение.

Превышение скорости и повторные нарушения

статье 12.9 КоАП РФ зависит от величины превышения и факта повторного нарушения. Так, при первоначальном правонарушении: Наказание согласнозависит от величины превышения и факта повторного нарушения. Так, при первоначальном правонарушении:

на 60-80 км/ч водителю назначают штраф от 3 000 до 3 750 руб.или лишение прав на 4-6 месяцев;

водителю назначают штраф от 3 000 до 3 750 руб.или лишение прав на 4-6 месяцев; на более чем 80 км/ч – штраф 7 500 руб. или лишение водительских прав на полгода.

Если в течение года с момента вступления в силу предыдущего постановления водитель вновь превысил скорость, что было зафиксировано камерой, назначается штраф 7 500 руб. без ограничений в вождении автомобиля. При обнаружении правонарушения инспектором ГИБДД грозит лишение прав на 1 год.

Проезд на красный сигнал светофора

ст. 12.12 КоАП РФ ). При проезде на красный в первый раз водителю придется оплатить штраф 1 500 руб. Лишение прав на 4-6 месяцев при проезде на красный сигнал светофора грозит только при фиксации инспектором ГИБДД повторного правонарушения (). При проезде на красный в первый раз водителю придется оплатить штраф 1 500 руб.

Выезд на встречную полосу и одностороннее движение

ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления (кроме случаев объезда препятствия) суд назначает либо штраф 7 500 руб., либо лишение прав на 4–6 месяцев. Поза выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления (кроме случаев объезда препятствия) суд назначает либо штраф 7 500 руб., либо лишение прав на 4–6 месяцев.

Если в течение года после этого водитель нарушает повторно, и нарушение лично зафиксировал инспектор, по части 5 той же статьи лишение прав становится безальтернативным – на один год. Если же повторный выезд на встречку поймала камера, наказание остается прежним: штраф 7 500 рублей без лишения прав.

Оставление места ДТП

Статья 12.27 КоАП за это нарушение дает суду выбор между двумя санкциями: лишение права управления на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток", – поясняет Ольга Климова. "Оставление места ДТП является одним из самых значимых нарушений в этой категории.за это нарушение дает суду выбор между двумя санкциями: лишение права управления на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток", – поясняет Ольга Климова.

Та же статья применяется, если водитель употребил алкоголь после ДТП или в присутствии остановившего его сотрудника полиции.

Важно! Если ДТП повлекло легкий вред здоровью потерпевшего, лишение прав назначают на 1–1,5 года, при вреде средней тяжести – на 1,5–2 года. Это отдельное основание, не связанное напрямую с фактом оставления места происшествия.

Управление без номеров или с поддельными номерами

Езда без номеров или со скрытыми номерами – один из самых мягких составов: 1–3 месяца без прав. Иначе закон относится к подложным номерам: управление с заведомо поддельными регистрационными знаками влечет 6–12 месяцев без прав, а сама подделка образует еще и отдельное уголовное преступление.

"Незаконно установленные специальные световые или магнитные приборы для сокрытия номеров обойдутся водителю лишением прав на год-полтора, а если он еще и включит проблесковый маячок без законных полномочий, санкция вырастает до двух лет", – дополняет Ольга Климова.

Незарегистрированный транспорт и техосмотр

Неоднократное управление транспортным средством, не состоящим на учете в ГИБДД, наказывается лишением прав на 1–3 месяца и штраф 5 000 руб. – норма применяется при повторном нарушении. За разовый случай предусмотрен только штраф от 500 до 800 руб.

Непропуск спецтранспорта (скорая, полиция)

статье 12.17 КоАП . Водитель, не уступивший дорогу автомобилю экстренной службы с включенными сигналами, рискует остаться без прав на 6–12 месяцев и будет обязан выплатить штраф от 7 500 до 10 000 руб. по

Неправильные световые приборы и спецсигналы

Управление автомобилем с красными световыми приборами спереди наказывается лишением прав на 6–12 месяцев. Незаконная установка спецсигналов влечет 1–1,5 года без прав, а с включенным без полномочий маячком – до двух лет. Незаконное использование уже установленных спецсигналов наказывается отдельно, тоже 1–1,5 года.

Важно! Если значок/прибор не был включен в момент движения, наказание все равно последует. Помимо лишения прав устройства будут конфискованы.

Как происходит лишение водительских прав: пошаговый процесс

Лишить водительских прав может только суд. Сотрудники ГИБДД вправе лишь отстранить автомобилиста от управления транспортным средством, например, если он находится в состоянии опьянения. Сама процедура проводится поэтапно.

Остановка и составление протокола ГИБДД

Сначала сотрудник ГИБДД, который зафиксировал нарушение, останавливает автомобиль. После установления личности водителя на месте либо не позднее двух дней после фиксации нарушения в отделе ГИБДД составляется протокол об административном правонарушении. Если нужно провести расследование, например назначить экспертизы, протокол составляют после его завершения. Далее его с прочими материалами направляют в суд, который выносит постановление с конкретным сроком лишения прав.

При составлении протокола сотрудник ГИБДД должен разъяснить автомобилисту его законные права – иначе документ могут признать ненадлежащим доказательством вины и впоследствии основанием для освобождения от ответственности. В протоколе должны содержаться все необходимые сведения:

ФИО и должность сотрудника;

данные о водителе, автомобиле, свидетелях и потерпевших при их наличии;

место и время правонарушения;

дата и подпись.

Подпись водителя подтверждает, что он ознакомлен с документом, хотя он вправе отказаться его подписывать – тогда ставится специальная отметка.

"Водитель может вписать свои возражения в протокол или отказаться его подписывать: ни то ни другое само по себе не изменит исход дела, но создает основу для последующей защиты в суде", – уточняет Ольга Климова.

Водитель вправе оставить свои возражения и объяснения – их обязаны приложить к протоколу и передать в суд вместе с ним. Также ему должны вручить копию документа под расписку. Забирать водительское удостоверение инспекторы не имеют права – оно остается на руках до решения суда.

Передача дела в суд

После сбора всех административных материалов сотрудники ГИБДД отправляют их мировому судье. На это у них есть три дня.

Решение суда и вступление в силу

Согласно закону, судебное разбирательство должно длиться два месяца, но на практике нередко бывают задержки. В законную силу судебное решение вступает в течение 10 суток, если оно не было обжаловано.

Сдача водительского прав в ГИБДД

статье 32.7 КоАП РФ . Пока удостоверение не сдано, отсчет срока фактически не идет. Как объясняет Ольга Климова, в случае, если водителя лишили водительского удостоверения, его нужно сдать в ГИБДД – именно с этого момента исчисляется срок лишения. Сделать это нужно в течение трех дней после вступления постановления в силу – такое требование закреплено в. Пока удостоверение не сдано, отсчет срока фактически не идет.

Можно ли оспорить лишение водительских прав

Оспорить решение можно на двух этапах:

До суда – указать инспектору на ошибки в протоколе и зафиксировать в нем свои возражения. После постановления у водителя есть 10 суток на жалобу в вышестоящий суд – напрямую или через суд, рассматривавший дело, бесплатно и без риска получить более суровое наказание. Жалобу можно подавать по цепочке вплоть до Верховного суда РФ.

Шансы на отмену реальны при конкретных основаниях:

нарушения при оформлении протокола;

доказательства, полученные с нарушением процессуального порядка;

рассмотрение дела без надлежащего уведомления водителя или нарушение правил подсудности — последние два пункта дают наибольшее число успешных отмен.

В суде стоит использовать фото- и видеоматериалы, зафиксированные в протоколе, показания свидетелей и копию протокола, если он составлен с нарушениями.

Важно! Повторное лишение прав в первый год после возврата удостоверения суд считает отягчающим обстоятельством и назначает максимально возможный срок.

Как вернуть водительские права после лишения

Удостоверение возвращают сразу в день обращения по истечении срока — при условии выполнения всех обязательных требований.

Сдача экзамена ПДД

статьи 32.6 КоАП РФ. Сдавать его можно уже после истечения половины срока лишения, не дожидаясь полного окончания наказания. Теоретический экзамен на знание ПДД – обязательное условие для всех, кого лишили прав по главе 12 КоАП РФ, независимо от статьи нарушения: это закреплено в части 4.132.6 КоАП РФ. Сдавать его можно уже после истечения половины срока лишения, не дожидаясь полного окончания наказания.

Для записи нужно подать заявление в МРЭО ГИБДД или через "Госуслуги". Для этого:

В разделе "Транспорт, права" в приложении или на сайте госпортала найти нужную услугу, например, "Регистрация транспортного средства" или "Получение водительского удостоверения". Проверить автоматически введенные данные и заполнить недостающую информацию. Выбрать удобное отделение ГИБДД, дату и время приема. Отправить заявление, дождаться уведомление о его приеме и получить квитанцию для оплаты госпошлины.

Госпошлину можно оплатить лично в отделении ГИБДД или в приложении "Госуслуги Авто".

На экзамене будут учитываться знания теоретической части, практическую пересдавать не требуется.

Медицинская справка 003-В/у

Если лишение прав произошло по причине управления автомобилем в состоянии опьянения, а также при отказе от медосвидетельствования или употребления алкоголя либо наркотиков после ДТП до прохождения освидетельствования, для их возврата требуется пройти медицинское обследование и получить справку 003-В/у.

Медосмотр можно пройти в любом лицензированном медицинском учреждении, за исключением нарколога и психиатра – учитываются только заключения врачей государственного или муниципального диспансера.

Оплата штрафов и проверка задолженностей

Перед обращением нужно убедиться, что все штрафы из базы ГИБДД оплачены – непогашенная задолженность станет препятствием для возврата прав. Проверить актуальную задолженность можно:

Проверять информацию лучше за 14 дней до посещения ГИБДД – это даст дополнительное время, если банк задержит обработку платежа и не отправит данные вовремя.

Некоторые штрафы можно не платить, если срок давности (2 года с момента вступления постановления в силу) по ним уже истек и водитель не уклонялся от уплаты. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД (если действующий штраф был обнаружен в базе) или к судебному приставу (если исполнительное производство было передано ФССП).

Документы для возврата прав

Чтобы забрать права, нужно подготовить следующие документы:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

медицинская справка 003-В/у (если она нужна по основанию лишения);

карточка о сдаче теоретического экзамена, если ее выдавали на руки;

документ об оплате штрафов;

документ о сдаче удостоверения на хранение.

Получить права можно в том отделении ГИБДД, куда их сдавали – оно указано в решении суда. Чтобы забрать удостоверение в другом подразделении, нужно подать заявление за 30 дней до окончания срока.

Управление автомобилем в период действия лишения прав закон выделяет в отдельный состав: штраф 30 000 рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов. Автомобиль отправляют на штрафстоянку, а повторное управление в нетрезвом виде в течение того же года переводит дело в уголовную плоскость.

Дополнительные ограничения на управление: долги у приставов, военкомат и другие запреты

Помимо лишения прав за нарушения ПДД, в России действуют еще два механизма, которые временно ограничивают водителя, не являясь административным наказанием в классическом смысле:

Ограничение права управления транспортным средством судебными приставами – это отдельный механизм, не связанный с нарушением ПДД. Его правовая основа – статья 67.1 Федерального закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". При задолженности по алиментам, штрафам или иным судебным требованиям свыше 10 000 рублей пристав-исполнитель вправе вынести постановление, запрещающее должнику садиться за руль. Банковские кредиты и займы в МФО в этот перечень не входят. – это отдельный механизм, не связанный с нарушением ПДД. Его правовая основа –Федерального закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". При задолженности по алиментам, штрафам или иным судебным требованиям свыше 10 000 рублей пристав-исполнитель вправе вынести постановление, запрещающее должнику садиться за руль. Банковские кредиты и займы в МФО в этот перечень не входят.

Водительское удостоверение при этом не изымается физически: запрет существует в базе данных и снимается сразу после подтверждения погашения долга. Это принципиальное отличие от судебного лишения прав.

Ограничение не вводят, если автомобиль:

единственный источник заработка;

единственное средство передвижения там, где нет общественного транспорта, если должник – инвалид I или II группы;

при долге до 10 000 рублей или отсрочке платежа.

открытой базе ФССП , введя фамилию, имя и дату рождения. Узнать о наличии такого ограничения можно на портале Госуслуг или в, введя фамилию, имя и дату рождения.

Ограничение из-за неявки в военкомат. С запуском Единого реестра воинского учета в 2026 году заработал автоматический механизм ограничений для тех, кто не явился по повестке. То есть если в течение 20 дней после даты явки гражданин не пришел в военкомат без уважительной причины, система автоматически приостановит действие удостоверения. Повестка считается полученной через семь дней после размещения на Госуслугах, даже если гражданин ее не открывал.

Это обеспечительная мера, а не наказание: документ остается на руках, но его действие блокируется в базе ГИБДД и снимается, как правило, в течение суток после явки.

Главное: что нужно знать о лишении прав водителю

Лишение водительских прав – административное наказание, которое назначает только суд: водитель временно теряет право управлять транспортным средством на срок от месяца до трех лет.

Что важно знать: