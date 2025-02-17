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Лишение водительских прав в 2026 году: за что, на какой срок, причины, штрафы, как вернуть водительское удостоверение — РИА Новости
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20:36 17.02.2025 (обновлено: 19:13 07.07.2026)
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Лишение водительских прав в 2026 году: сроки и причины, за что могут лишить

© Shutterstock/FOTODOM / Potashev AleksandrЛишение водительских прав
Лишение водительских прав - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Shutterstock/FOTODOM / Potashev Aleksandr
Лишение водительских прав
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Софья Липихина. Редактор
Софья Липихина
Редактор
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Ольга Климова
Приглашенный эксперт
Ольга Климова
Юрист, экономист, филолог
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Оглавление
Лишение водительских прав – это судебный запрет на управление автомобилем или другим транспортным средством. Срок наказания варьируется от одного месяца до нескольких лет. О том, какие правонарушения грозят лишением водительского удостоверения, как его восстановить, порядок и правила в 2026 году, а также можно ли оспорить решение суда, – в материале РИА Новости.

Что такое лишение водительских прав

Помимо уголовной ответственности, в России лишение водительских прав является самым строгим наказанием для автомобилистов. Оно грозит за грубые и систематические нарушения правил дорожного движения. Перечень ситуаций, из-за которых водителю могут запретить управлять транспортным средством, содержится в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ, глава 12.
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По словам юриста, кандидата юридических наук, доцента кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Климовой, путаница между изъятием прав и лишением прав возникает у водителей постоянно, хотя юридически это разные вещи.
Лишение прав – административная санкция, которую назначает исключительно суд: именно он устанавливает срок, на который водитель утрачивает право управлять транспортным средством. Инспектор ГИБДД при остановке составляет протокол и при необходимости временно изымает удостоверение, выдавая взамен временный документ, но самого права лишить не может. До вступления постановления суда в силу водитель юридически сохраняет право ездить.
Лишение прав за нарушение ПДД возможно только при условии, что нарушение лично выявил сотрудник ГИБДД при патрулировании. Нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, влекут лишь штраф.

За что могут лишить водительских прав

Сроки лишения варьируются от одного месяца до трех лет в зависимости от характера нарушения, тяжести последствий и того, привлекался ли водитель к ответственности ранее. Самые мягкие сроки, 1–3 месяца, назначают за управление без номеров или со скрытыми номерами, а также за повторное управление транспортом, не зарегистрированным в ГИБДД.

Нарушение

Статья КоАП РФ

Срок лишения прав

Без номеров / со скрытыми номерами

12.2

1–3 месяца

Превышение скорости на 60–80 км/ч

12.9

4–6 месяцев

Превышение скорости свыше 80 км/ч

12.9

6–12 месяцев

Подложные номера

12.2

6–12 месяцев

Оставление места ДТП

12.27

1–1,5 года или арест

Опьянение / отказ от освидетельствования

12.8, 12.26

1,5–2 года

Максимальный срок лишения по одному эпизоду – 3 года. "По пункту 3 статьи 32.7 КоАП при назначении нескольких лишений подряд они не поглощают друг друга, а суммируются: второй срок начинается только после окончания первого", – дополняет Ольга Климова.
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Сотрудник ГИБДД в Омске

Пьяная езда и отказ от медицинского освидетельствования

"Среди всех оснований для лишения прав нетрезвое вождение занимает особое место: последствия здесь наиболее тяжелые и нарастают с каждым повторным случаем", — говорит Ольга Климова.
По статье 12.8 КоАП РФ за первое нарушение грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 000 рублей – размер штрафа повышен с 1 января 2025 года. Те же санкции – за передачу управления человеку в состоянии опьянения. Отказ от медицинского освидетельствования по статье 12.26 КоАП РФ закон расценивает как попытку скрыть факт опьянения, поэтому наказание идентично.
Повторное нарушение переводит дело в уголовную плоскость: если водитель садится за руль пьяным в период лишения прав или в течение года после его окончания, по статье 264.1 УК РФ ему грозит до трех лет лишения свободы.
С июля 2023 года также действует ограничение: водителям, лишенным прав за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования, в течение года после исполнения наказания запрещено сдавать экзамен на новое удостоверение.

Превышение скорости и повторные нарушения

Наказание согласно статье 12.9 КоАП РФ зависит от величины превышения и факта повторного нарушения. Так, при первоначальном правонарушении:
  • на 60-80 км/ч водителю назначают штраф от 3 000 до 3 750 руб.или лишение прав на 4-6 месяцев;
  • на более чем 80 км/ч – штраф 7 500 руб. или лишение водительских прав на полгода.
Если в течение года с момента вступления в силу предыдущего постановления водитель вновь превысил скорость, что было зафиксировано камерой, назначается штраф 7 500 руб. без ограничений в вождении автомобиля. При обнаружении правонарушения инспектором ГИБДД грозит лишение прав на 1 год.

Проезд на красный сигнал светофора

Лишение прав на 4-6 месяцев при проезде на красный сигнал светофора грозит только при фиксации инспектором ГИБДД повторного правонарушения (ст. 12.12 КоАП РФ). При проезде на красный в первый раз водителю придется оплатить штраф 1 500 руб.

Выезд на встречную полосу и одностороннее движение

По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления (кроме случаев объезда препятствия) суд назначает либо штраф 7 500 руб., либо лишение прав на 4–6 месяцев.
Если в течение года после этого водитель нарушает повторно, и нарушение лично зафиксировал инспектор, по части 5 той же статьи лишение прав становится безальтернативным – на один год. Если же повторный выезд на встречку поймала камера, наказание остается прежним: штраф 7 500 рублей без лишения прав.
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Оставление места ДТП

"Оставление места ДТП является одним из самых значимых нарушений в этой категории. Статья 12.27 КоАП за это нарушение дает суду выбор между двумя санкциями: лишение права управления на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток", – поясняет Ольга Климова.
Та же статья применяется, если водитель употребил алкоголь после ДТП или в присутствии остановившего его сотрудника полиции.
Важно! Если ДТП повлекло легкий вред здоровью потерпевшего, лишение прав назначают на 1–1,5 года, при вреде средней тяжести – на 1,5–2 года. Это отдельное основание, не связанное напрямую с фактом оставления места происшествия.

Управление без номеров или с поддельными номерами

Езда без номеров или со скрытыми номерами – один из самых мягких составов: 1–3 месяца без прав. Иначе закон относится к подложным номерам: управление с заведомо поддельными регистрационными знаками влечет 6–12 месяцев без прав, а сама подделка образует еще и отдельное уголовное преступление.
"Незаконно установленные специальные световые или магнитные приборы для сокрытия номеров обойдутся водителю лишением прав на год-полтора, а если он еще и включит проблесковый маячок без законных полномочий, санкция вырастает до двух лет", – дополняет Ольга Климова.

Незарегистрированный транспорт и техосмотр

Неоднократное управление транспортным средством, не состоящим на учете в ГИБДД, наказывается лишением прав на 1–3 месяца и штраф 5 000 руб. – норма применяется при повторном нарушении. За разовый случай предусмотрен только штраф от 500 до 800 руб.

Непропуск спецтранспорта (скорая, полиция)

Водитель, не уступивший дорогу автомобилю экстренной службы с включенными сигналами, рискует остаться без прав на 6–12 месяцев и будет обязан выплатить штраф от 7 500 до 10 000 руб. по статье 12.17 КоАП.
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Неправильные световые приборы и спецсигналы

Управление автомобилем с красными световыми приборами спереди наказывается лишением прав на 6–12 месяцев. Незаконная установка спецсигналов влечет 1–1,5 года без прав, а с включенным без полномочий маячком – до двух лет. Незаконное использование уже установленных спецсигналов наказывается отдельно, тоже 1–1,5 года.
Важно! Если значок/прибор не был включен в момент движения, наказание все равно последует. Помимо лишения прав устройства будут конфискованы.

Как происходит лишение водительских прав: пошаговый процесс

Лишить водительских прав может только суд. Сотрудники ГИБДД вправе лишь отстранить автомобилиста от управления транспортным средством, например, если он находится в состоянии опьянения. Сама процедура проводится поэтапно.

Остановка и составление протокола ГИБДД

Сначала сотрудник ГИБДД, который зафиксировал нарушение, останавливает автомобиль. После установления личности водителя на месте либо не позднее двух дней после фиксации нарушения в отделе ГИБДД составляется протокол об административном правонарушении. Если нужно провести расследование, например назначить экспертизы, протокол составляют после его завершения. Далее его с прочими материалами направляют в суд, который выносит постановление с конкретным сроком лишения прав.
При составлении протокола сотрудник ГИБДД должен разъяснить автомобилисту его законные права – иначе документ могут признать ненадлежащим доказательством вины и впоследствии основанием для освобождения от ответственности. В протоколе должны содержаться все необходимые сведения:
  • ФИО и должность сотрудника;
  • данные о водителе, автомобиле, свидетелях и потерпевших при их наличии;
  • место и время правонарушения;
  • дата и подпись.
Подпись водителя подтверждает, что он ознакомлен с документом, хотя он вправе отказаться его подписывать – тогда ставится специальная отметка.
"Водитель может вписать свои возражения в протокол или отказаться его подписывать: ни то ни другое само по себе не изменит исход дела, но создает основу для последующей защиты в суде", – уточняет Ольга Климова.
Водитель вправе оставить свои возражения и объяснения – их обязаны приложить к протоколу и передать в суд вместе с ним. Также ему должны вручить копию документа под расписку. Забирать водительское удостоверение инспекторы не имеют права – оно остается на руках до решения суда.

Передача дела в суд

После сбора всех административных материалов сотрудники ГИБДД отправляют их мировому судье. На это у них есть три дня.

Решение суда и вступление в силу

Согласно закону, судебное разбирательство должно длиться два месяца, но на практике нередко бывают задержки. В законную силу судебное решение вступает в течение 10 суток, если оно не было обжаловано.

Сдача водительского прав в ГИБДД

Как объясняет Ольга Климова, в случае, если водителя лишили водительского удостоверения, его нужно сдать в ГИБДД – именно с этого момента исчисляется срок лишения. Сделать это нужно в течение трех дней после вступления постановления в силу – такое требование закреплено в статье 32.7 КоАП РФ. Пока удостоверение не сдано, отсчет срока фактически не идет.

Можно ли оспорить лишение водительских прав

Оспорить решение можно на двух этапах:
  1. До суда – указать инспектору на ошибки в протоколе и зафиксировать в нем свои возражения.
  2. После постановления у водителя есть 10 суток на жалобу в вышестоящий суд – напрямую или через суд, рассматривавший дело, бесплатно и без риска получить более суровое наказание. Жалобу можно подавать по цепочке вплоть до Верховного суда РФ.
Шансы на отмену реальны при конкретных основаниях:
  • нарушения при оформлении протокола;
  • доказательства, полученные с нарушением процессуального порядка;
  • рассмотрение дела без надлежащего уведомления водителя или нарушение правил подсудности — последние два пункта дают наибольшее число успешных отмен.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Ограничение скорости
В суде стоит использовать фото- и видеоматериалы, зафиксированные в протоколе, показания свидетелей и копию протокола, если он составлен с нарушениями.
Важно! Повторное лишение прав в первый год после возврата удостоверения суд считает отягчающим обстоятельством и назначает максимально возможный срок.

Как вернуть водительские права после лишения

Удостоверение возвращают сразу в день обращения по истечении срока — при условии выполнения всех обязательных требований.

Сдача экзамена ПДД

Теоретический экзамен на знание ПДД – обязательное условие для всех, кого лишили прав по главе 12 КоАП РФ, независимо от статьи нарушения: это закреплено в части 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ. Сдавать его можно уже после истечения половины срока лишения, не дожидаясь полного окончания наказания.
Для записи нужно подать заявление в МРЭО ГИБДД или через "Госуслуги". Для этого:
  1. В разделе "Транспорт, права" в приложении или на сайте госпортала найти нужную услугу, например, "Регистрация транспортного средства" или "Получение водительского удостоверения".
  2. Проверить автоматически введенные данные и заполнить недостающую информацию.
  3. Выбрать удобное отделение ГИБДД, дату и время приема.
  4. Отправить заявление, дождаться уведомление о его приеме и получить квитанцию для оплаты госпошлины.
Госпошлину можно оплатить лично в отделении ГИБДД или в приложении "Госуслуги Авто".
На экзамене будут учитываться знания теоретической части, практическую пересдавать не требуется.

Медицинская справка 003-В/у

Если лишение прав произошло по причине управления автомобилем в состоянии опьянения, а также при отказе от медосвидетельствования или употребления алкоголя либо наркотиков после ДТП до прохождения освидетельствования, для их возврата требуется пройти медицинское обследование и получить справку 003-В/у.
Медосмотр можно пройти в любом лицензированном медицинском учреждении, за исключением нарколога и психиатра – учитываются только заключения врачей государственного или муниципального диспансера.

Оплата штрафов и проверка задолженностей

Перед обращением нужно убедиться, что все штрафы из базы ГИБДД оплачены – непогашенная задолженность станет препятствием для возврата прав. Проверить актуальную задолженность можно:
Проверять информацию лучше за 14 дней до посещения ГИБДД – это даст дополнительное время, если банк задержит обработку платежа и не отправит данные вовремя.
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Некоторые штрафы можно не платить, если срок давности (2 года с момента вступления постановления в силу) по ним уже истек и водитель не уклонялся от уплаты. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД (если действующий штраф был обнаружен в базе) или к судебному приставу (если исполнительное производство было передано ФССП).

Документы для возврата прав

Чтобы забрать права, нужно подготовить следующие документы:
  • паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
  • медицинская справка 003-В/у (если она нужна по основанию лишения);
  • карточка о сдаче теоретического экзамена, если ее выдавали на руки;
  • документ об оплате штрафов;
  • документ о сдаче удостоверения на хранение.
Получить права можно в том отделении ГИБДД, куда их сдавали – оно указано в решении суда. Чтобы забрать удостоверение в другом подразделении, нужно подать заявление за 30 дней до окончания срока.
Управление автомобилем в период действия лишения прав закон выделяет в отдельный состав: штраф 30 000 рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов. Автомобиль отправляют на штрафстоянку, а повторное управление в нетрезвом виде в течение того же года переводит дело в уголовную плоскость.

Дополнительные ограничения на управление: долги у приставов, военкомат и другие запреты

Помимо лишения прав за нарушения ПДД, в России действуют еще два механизма, которые временно ограничивают водителя, не являясь административным наказанием в классическом смысле:
Ограничение права управления транспортным средством судебными приставами – это отдельный механизм, не связанный с нарушением ПДД. Его правовая основа – статья 67.1 Федерального закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". При задолженности по алиментам, штрафам или иным судебным требованиям свыше 10 000 рублей пристав-исполнитель вправе вынести постановление, запрещающее должнику садиться за руль. Банковские кредиты и займы в МФО в этот перечень не входят.
Водительское удостоверение при этом не изымается физически: запрет существует в базе данных и снимается сразу после подтверждения погашения долга. Это принципиальное отличие от судебного лишения прав.
Ограничение не вводят, если автомобиль:
  • единственный источник заработка;
  • единственное средство передвижения там, где нет общественного транспорта, если должник – инвалид I или II группы;
  • при долге до 10 000 рублей или отсрочке платежа.
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник ДПС в Москве
Узнать о наличии такого ограничения можно на портале Госуслуг или в открытой базе ФССП, введя фамилию, имя и дату рождения.
Ограничение из-за неявки в военкомат. С запуском Единого реестра воинского учета в 2026 году заработал автоматический механизм ограничений для тех, кто не явился по повестке. То есть если в течение 20 дней после даты явки гражданин не пришел в военкомат без уважительной причины, система автоматически приостановит действие удостоверения. Повестка считается полученной через семь дней после размещения на Госуслугах, даже если гражданин ее не открывал.
Это обеспечительная мера, а не наказание: документ остается на руках, но его действие блокируется в базе ГИБДД и снимается, как правило, в течение суток после явки.

Главное: что нужно знать о лишении прав водителю

Лишение водительских прав – административное наказание, которое назначает только суд: водитель временно теряет право управлять транспортным средством на срок от месяца до трех лет.
Что важно знать:
  1. Решение всегда выносит суд: у инспектора ГИБДД нет права лишить водителя удостоверения на месте, его полномочия ограничены протоколом и временным изъятием документа.
  2. Время наказания идет не с момента приговора, а только после того, как водитель физически отдал удостоверение в ГИБДД, – затягивание со сдачей лишь откладывает окончание срока.
  3. Автоматическая камера фиксации никогда не приводит к лишению удостоверения – для этого нарушение должен застать и оформить уполномоченный инспектор.
  4. Вождение в нетрезвом виде, отказ от освидетельствования и бегство с места аварии караются жестче прочих нарушений – от полутора лет без прав, а при рецидиве дело уходит из КоАП в Уголовный кодекс, где грозит реальный срок до трех лет.
  5. У водителя есть 10 дней для подачи апелляции, и поскольку наказание ужесточить при пересмотре не могут, обращение в вышестоящий суд ничем не грозит.
  6. Чтобы вернуть удостоверение, нужно закрыть все штрафы, пересдать теорию ПДД (это касается любой статьи лишения, а не только вождения в нетрезвом виде, и разрешено уже с середины срока) и, если того требует норма, пройти медкомиссию.
  7. С 2026 года к лишению по суду добавились еще два способа временно остаться без права руля – долговое ограничение от приставов и блокировка за пропущенную повестку в военкомат.
  8. Садиться за руль, уже не имея прав, – самостоятельный проступок: водителя ждут штраф 30 000 рублей, до 15 суток ареста или обязательные работы, а машину увезут на штрафстоянку.
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