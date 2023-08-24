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Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов - РИА Новости, 24.08.2023
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23:05 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pingviny-1892105039.html
Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов
Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов - РИА Новости, 24.08.2023
Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов
Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда, следует из результатов... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:05
2023-08-24T23:05
антарктида
пингвины
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Communications Earth &amp; Environment. Исследование основано на анализе спутниковых снимков, на которых показана потеря морского льда в Антарктиде, что повлекло за собой негативные последствия для четырех из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена в Антарктиде в 2022 году, поскольку данный вид пингвинов размножается на морском льду, а не на суше. "Из пяти мест размножения в регионе на всех, кроме одного, размножение прекратилось после того, как морской лед растаял перед началом периода выкармливания птенцов в сезоне размножения 2022 года", - говорится в статье. Согласно исследованию, это первый зарегистрированный случай массового прекращения размножения императорских пингвинов. В исследовании приводится прогноз, согласно которому, при сохранении нынешних темпов глобального потепления "более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу этого столетия".
https://ria.ru/20230821/ledniki-1891337208.html
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антарктида, пингвины, в мире
Антарктида, пингвины, В мире
Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов

Ученые: в Антарктиде массово перестали размножаться императорские пингвины

© Фото : Fritz Pölking/WWFПара императорских пингвинов в Антарктиде
Пара императорских пингвинов в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Fritz Pölking/WWF
Пара императорских пингвинов в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment.
Исследование основано на анализе спутниковых снимков, на которых показана потеря морского льда в Антарктиде, что повлекло за собой негативные последствия для четырех из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена в Антарктиде в 2022 году, поскольку данный вид пингвинов размножается на морском льду, а не на суше.
«
"Из пяти мест размножения в регионе на всех, кроме одного, размножение прекратилось после того, как морской лед растаял перед началом периода выкармливания птенцов в сезоне размножения 2022 года", - говорится в статье.
Согласно исследованию, это первый зарегистрированный случай массового прекращения размножения императорских пингвинов.
В исследовании приводится прогноз, согласно которому, при сохранении нынешних темпов глобального потепления "более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу этого столетия".
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АнтарктидапингвиныВ мире
 
 
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