https://ria.ru/20230824/pingviny-1892105039.html

Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов

Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов - РИА Новости, 24.08.2023

Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов

Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда, следует из результатов... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:05

2023-08-24T23:05

2023-08-24T23:05

антарктида

пингвины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104752/29/1047522956_0:229:530:527_1920x0_80_0_0_faa87e7234b9cabf39bffd2ab26d559e.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment. Исследование основано на анализе спутниковых снимков, на которых показана потеря морского льда в Антарктиде, что повлекло за собой негативные последствия для четырех из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена в Антарктиде в 2022 году, поскольку данный вид пингвинов размножается на морском льду, а не на суше. "Из пяти мест размножения в регионе на всех, кроме одного, размножение прекратилось после того, как морской лед растаял перед началом периода выкармливания птенцов в сезоне размножения 2022 года", - говорится в статье. Согласно исследованию, это первый зарегистрированный случай массового прекращения размножения императорских пингвинов. В исследовании приводится прогноз, согласно которому, при сохранении нынешних темпов глобального потепления "более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу этого столетия".

https://ria.ru/20230821/ledniki-1891337208.html

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антарктида, пингвины, в мире