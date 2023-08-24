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Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова - РИА Новости, 24.08.2023
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Религия
 
23:45 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/suvorov-1892108153.html
Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова
Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова - РИА Новости, 24.08.2023
Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова
Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:45
2023-08-24T23:45
религия
санкт-петербург
владимир легойда
русская православная церковь
священный синод рпц
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из материалов заседания Синода, прошедшего в четверг в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Синод принял решение передать вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную комиссию. "Было заслушано предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова", – сообщает сайт РПЦ. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
https://ria.ru/20230824/namestniki-1892086005.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, владимир легойда, русская православная церковь, священный синод рпц
Религия, Санкт-Петербург, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Священный Синод РПЦ
Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова

Синод РПЦ по предложению патриарха запустил подготовку канонизации Суворова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПортрет русского полководца Суворова работы Шмидта
Портрет русского полководца Суворова работы Шмидта - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Портрет русского полководца Суворова работы Шмидта. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из материалов заседания Синода, прошедшего в четверг в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Синод принял решение передать вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную комиссию.
«
"Было заслушано предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова", – сообщает сайт РПЦ.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
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