https://ria.ru/20230824/suvorov-1892108153.html

Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова

Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова - РИА Новости, 24.08.2023

Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова

Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:45

2023-08-24T23:45

2023-08-24T23:45

религия

санкт-петербург

владимир легойда

русская православная церковь

священный синод рпц

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из материалов заседания Синода, прошедшего в четверг в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Синод принял решение передать вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную комиссию. "Было заслушано предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова", – сообщает сайт РПЦ. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир легойда, русская православная церковь, священный синод рпц