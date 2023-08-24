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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:15
2023-08-24T23:15
2023-08-24T23:15
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают, что взрывы повторились", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области на момент первого взрыва была объявлена воздушная тревога, она продолжает звучать в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, запорожье, вооруженные силы рф, киев, запорожская область
В мире, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Киев, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Издание "Страна": взрывы в Запорожье повторились