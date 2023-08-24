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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:10
2023-08-24T23:10
2023-08-24T23:14
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - пишет издание в телеграм-канале. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области на момент взрыва была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в 21.59 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область
В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Издание "Страна": взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье