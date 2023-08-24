https://ria.ru/20230824/proekt-1892106975.html

В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов

В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов - РИА Новости, 24.08.2023

В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:28

2023-08-24T23:28

2023-08-24T23:28

в мире

александр дубинский

верховная рада украины

украина

владимир зеленский

рбк (медиагруппа)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов, чиновников и государственных служащих, сообщил автор проектов, депутат Александр Дубинский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Дубинский ранее сообщал, что готовится к регистрации в Раде проекта о мобилизации парламентариев. "И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", - написал Дубинский в своем телеграм-канале. На сайте парламента указано, что проекты закона №9647 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации народных депутатов Украины)" и №9649 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации граждан Украины)" переданы на рассмотрение руководству. Сами тексты законопроектов и сопутствующие документы не сайте не опубликованы. В ноябре 2022 года депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что парламент проголосовал за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Как сообщало ранее издание "РБК-Украина", во время мобилизации призыву на военную службу не подлежат военнообязанные народные депутаты Верховной рады на период своей каденции даже без бронирования.

https://ria.ru/20230824/proekt-1892103210.html

https://ria.ru/20230824/denonsatsiya-1891994008.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр дубинский, верховная рада украины, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)