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В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов - РИА Новости, 24.08.2023
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23:28 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/proekt-1892106975.html
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов - РИА Новости, 24.08.2023
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов
Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:28
2023-08-24T23:28
в мире
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов, чиновников и государственных служащих, сообщил автор проектов, депутат Александр Дубинский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Дубинский ранее сообщал, что готовится к регистрации в Раде проекта о мобилизации парламентариев. "И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", - написал Дубинский в своем телеграм-канале. На сайте парламента указано, что проекты закона №9647 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации народных депутатов Украины)" и №9649 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации граждан Украины)" переданы на рассмотрение руководству. Сами тексты законопроектов и сопутствующие документы не сайте не опубликованы. В ноябре 2022 года депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что парламент проголосовал за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Как сообщало ранее издание "РБК-Украина", во время мобилизации призыву на военную службу не подлежат военнообязанные народные депутаты Верховной рады на период своей каденции даже без бронирования.
https://ria.ru/20230824/proekt-1892103210.html
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в мире, александр дубинский, верховная рада украины, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)
В мире, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Украина, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа)
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов

Депутат Рады сообщил о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов, чиновников и государственных служащих, сообщил автор проектов, депутат Александр Дубинский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Дубинский ранее сообщал, что готовится к регистрации в Раде проекта о мобилизации парламентариев.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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"И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.
На сайте парламента указано, что проекты закона №9647 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации народных депутатов Украины)" и №9649 "о внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации граждан Украины)" переданы на рассмотрение руководству. Сами тексты законопроектов и сопутствующие документы не сайте не опубликованы.
В ноябре 2022 года депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что парламент проголосовал за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Как сообщало ранее издание "РБК-Украина", во время мобилизации призыву на военную службу не подлежат военнообязанные народные депутаты Верховной рады на период своей каденции даже без бронирования.
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В миреАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)
 
 
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